iPhone 14 etkinliği yaklaşıyor: Şu anda satın almamanız gereken Apple cihazlar

- Apple AirPods Pro
- AirPods Pro 2 beklenen özellikleri
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8 beklenen özellikleri
- Apple Watch Pro beklenen özellikleri
- iPhone 12 ve iPhone 13
- iPhone 14 beklenen özellikleri
- iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro beklenen özellikleri
- 9. nesil iPad
- 10. nesil iPad beklenen özellikleri
- iPad Pro
- 2022 iPad Pro beklenen özellikleri
- Yorumlar
Apple’ın sonbaharda (Eylül ve Ekim) iki etkinlik düzenlemesi bekleniyor. iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2. nesil, 10. nesil iPad, M2 işlemcili Mac’ler ve iPad Pro ve fazlası sonbahar boyunca tanıtılacak. Şu aralar, yeni bir Apple cihazı almak çok da mantıklı değil. Ülkemizde ani fiyat düşüşleri yaşanmayacak olsa da beklemekte fayda var. Şu an satın almamanız gereken Apple cihazları listeledik:
Apple AirPods Pro
Apple, 28 Ekim 2019’da AirPods Pro kulaklığı tanıtmıştı. AirPods Pro, yurt dışında 30 Ekim’de satışa çıkmış, Türkiye’ye gelmesi 15 Kasım’ı bulmuştu. Şirket, Aralık 2020’de AirPods Max, Ekim 2021’de AirPods 3. nesil modelini satışa sundu. iPod Touch’ın üretiminin durdurulmasıyla, AirPods Pro, halâ satışta olan en eski nesil Apple cihazı oldu.
AirPods Pro 2 beklenen özellikleri
- IR sensörleri yerine ten algılama sensörleri
- Önemli ölçüde geliştirilmiş kablosuz çip
- Apple kayıpsız ses sıkıştırma (ALAC) desteği
- Fitness takibine odaklanan güncel hareket sensörleri
- Konumu izlemek için şarj kutusuna ses çalma özelliği
Apple analisti Kuo, Bloomberg’den Mark Gurman ve DigiTimes’a göre, AirPods Pro 2. nesil, 2022’nin ikinci yarısında satın alınabilir olacak. Yeni model, muhtemelen birkaç hafta uzaklıkta.
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 3, Eylül 2017’de tanıtılmıştı. Apple Watch 3, watchOS 8’in son sürümünü destekleyen en eski model ancak S3 çipi performans açısından, Apple Watch SE’nin S5 çipi, Apple Watch Series 7’nin S7 çipine kıyasla önemli ölçüde geride. Watch 3, tasarım olarak çok geride; köşeleri ve çerçeveleri mevcut Apple Watch modelleriyle kıyaslandığında çok göze batıyor.
Apple Watch 3 kullanıcıları için iOS 14.6 ve watchOS 7.5 güncellemelerinin ardından çıkan bir sorun var. watchOS’i güncellerken iPhone ile eşleşmesini kaldırmak ve yeniden eşleştirmek gerekiyor çünkü Apple Watch 3, güncellemeyi bağımsız olarak tamamlamak için yeterli dahili depolama alanına sahip değil.
Apple, ayrıca watchOS 9 güncellemesini Watch 3 modeline sunmayacak. watchOS 8, saatin en güncel yazılımı olarak kalacak. Buna rağmen, Apple Watch Series 3 halâ satışta. Apple’ın önümüzdeki ay yeni Apple Watch modelleri çıktığında Watch 3’ü satıştan kaldırması bekleniyor.
Apple Watch SE
Apple Watch SE, ülkemizde olmasa da daha uygun fiyatlı model olarak 2020’de çıkış yaptı. Gurman ve Kuo’ya göre, tanıtımından bu yana iki yıl geçtiğinden Apple Watch SE, yerini önümüzdeki ay Apple Watch Series 8 ile birlikte tanıtılacak ikinci nesle bırakacak.
Yeni Apple Watch SE hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Gurman, S8 çipinin kullanılacağını söylüyor. S8 çipinin S6 ve S7 çipiyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. S6, S7, S8, saatteki mevcut S5 çipine kıyasla performansta fazla bir artış sağlamayacak. Önceki modelden iki yıl sonra gelen yeni Apple Watch SE'nin birkaç yeni özellik ve iyileştirme getirmesi muhtemel. Saatin watchOS’un en son sürümünü daha uzun süre destekleyeceği açık.
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 7, neredeyse 1 yaşında. Apple Watch Series 8, muhtemelen Watch 7 ile aynı tasarıma sahip olacak olsa da, güncel çip, yazılım iyileştirmeleri ve vücut ısısı sensörü sayesinde yeni sağlık takibi özellikleri sunması bekleniyor.
Apple Watch Series 8 beklenen özellikleri
- S8 çipi
- Gelişmiş uyku takibi ve döngü planlaması için vücut ısısı sensörü
- Pil ömrünü uzatan düşük güç modu
Apple’ın aynı zamanda Apple Watch Edition’ın yerini alacak Pro modeli tanıtması bekleniyor.
Apple Watch Pro beklenen özellikleri
- Ekranda daha fazla fitness ölçümü göstermek için %5 - %7 daha büyük ekran
- Daha uzun egzersiz süreleri sağlamak için daha büyük pil
- Düz ekranlı, sağlamlaştırılmış titanyum alaşımlı kasaya sahip yeni tasarım
iPhone 12 ve iPhone 13
Apple’ın Eylül ayı başında (muhtemelen 7 Eylül’de) iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. 5.4 inç ekranlı iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satışları beklentilerin aşağısında kaldığından, Apple’ın mini modeline veda edeceği söyleniyor. iPhone 14 mini yerine çok daha büyük ekranlı iPhone 14 Max modelini göreceğiz. iPhone 14 Max, daha büyük ekranlı yeni iPhone isteyen ancak ProMotion ekran ve telefoto kamera gibi Pro özelliklere ihtiyaç duymayan biraz daha düşük fiyatlı bir seçenek olacak.
iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in gelmesiyle birlikte Türkiye’de olmasa da iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün fiyatının düşmesi bekleniyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin üretimi durdurulabilir.
iPhone 14 beklenen özellikleri
- A15 Bionic çip
- 6GB LPDDR4x bellek
- Pil ömrünü uzatabilecek, daha verimli 5G çip
- WiFi 6E bağlantısı
- Acil durumlarda mesaj gönderme ve acil bildirimler için uydu bağlantısı
- f/1.8 ultra geniş kamera, otomatik odaklamalı ve daha geniş açılı ön kamera
- Siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, yerini daha ince çerçeveli ve yeni çentik tasarımına sahip (pill & hole-punch) iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’e bırakacak. Apple’ın bu yıl en yeni işlemcisini Pro modellerde kullanacağı söylentileri var. Bu, iPhone tarihinde ilk olacak. Yalnızca iPhone 14 Pro modelleri, A16 Bionic çip ile gelecek.
iPhone 14 Pro beklenen özellikleri
- A16 Bionic çip
- Uzun çentik yerine yeni tasarım (pill and hole-punch)
- Daha ince çerçeveli daha uzun ekran
- 8K video kaydı ve piksel gruplama özellikli 48MP geniş kamera
- 7 elementli telefoto lens
- f/1.9 diyafram ve otomatik odaklamalı ön kamera
Söylentilere göre, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, yeni modellerin çıkmasıyla birlikte üretimi durdurulacak ve sonrasında Apple dışında yerlerde fiyatı düşecek.
9. nesil iPad
Apple, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 9. nesil iPad’i tanıtmıştı. Giriş seviye iPad’ler, genelde her yıl yenileniyor. Tamamen yeni, 10. nesil iPad’in Ekim ayı etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Geçen yıl tanıtılan iPad 9. nesil modeli, 10.2 inç ekran, A13 Bionic çip, Ana Sahne özelliğini destekleyen 12MP ön kamera, 1. nesil Apple Pencil desteği ile gelmişti. Ekran analisti Ross Young, iPad 10. nesil hakkında şimdiye kadar tüm söylenenleri bir araya topladı.
10. nesil iPad beklenen özellikleri
- Düz kenarlar, arka kamera çıkıntısıyla birlikte biraz daha geniş ve daha ince yeni tasarım
- A14 Bionic çip
- 10.5 inç ekran
- USB-C portu
- Hücresel modeller için 5G bağlantısı
- Güç düğmesinde Touch ID
- Yatay kullanılabilen FaceTime kamera
iPad Pro
Apple, Nisan 2021’de 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro ile karşımıza çıkmıştı. Ekim ayı etkinliğinde yenilenmiş iPad Pro’ların tanıtılması bekleniyor. Mark Gurman ve Mac Otakara’ya göre, Apple, yeni iPad Pro’larda tasarım değişikliğine gitmeyecek.
2022 iPad Pro beklenen özellikleri
- M2 çip
- MagSafe kablosuz şarjı destekleyen arka cam
- Üst ve alt yan kenarlarda iki yeni dört pimli konektör
- Kamera sistemi geliştirmeleri
Bu sonbahar da Apple için çok yoğun geçecek gibi görünüyor. Şirket, Eylül ve Ekim ayında yine sanal olarak düzenlenecek iki etkinlik hazırlığında. iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2, iPad 10. nesil ve M2 çipli iPad Pro, M2 çipli MacBook dahil birçok cihaz tanıtılacak. Tabii ki iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9, macOS Ventura güncellemeleri de Eylül - Ekim ayı içinde yayınlanacak. Şu an yeni bir Apple cihazı satın almayı planlıyorsanız, beklemenizde fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: