iPhone 14 etkinliği yaklaşıyor: Şu anda satın almamanız gereken Apple cihazlar

Apple’ın sonbaharda (Eylül ve Ekim) iki etkinlik düzenlemesi bekleniyor. iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2. nesil, 10. nesil iPad, M2 işlemcili Mac’ler ve iPad Pro ve fazlası sonbahar boyunca tanıtılacak. Şu aralar, yeni bir Apple cihazı almak çok da mantıklı değil. Ülkemizde ani fiyat düşüşleri yaşanmayacak olsa da beklemekte fayda var. Şu an satın almamanız gereken Apple cihazları listeledik:

Apple etkinliğinde ne tanıtılacak? Eylül 2022 1 hf. önce eklendi

Apple AirPods Pro

Apple, 28 Ekim 2019’da AirPods Pro kulaklığı tanıtmıştı. AirPods Pro, yurt dışında 30 Ekim’de satışa çıkmış, Türkiye’ye gelmesi 15 Kasım’ı bulmuştu. Şirket, Aralık 2020’de AirPods Max, Ekim 2021’de AirPods 3. nesil modelini satışa sundu. iPod Touch’ın üretiminin durdurulmasıyla, AirPods Pro, halâ satışta olan en eski nesil Apple cihazı oldu.

AirPods Pro 2 beklenen özellikleri

IR sensörleri yerine ten algılama sensörleri

Önemli ölçüde geliştirilmiş kablosuz çip

Apple kayıpsız ses sıkıştırma (ALAC) desteği

Fitness takibine odaklanan güncel hareket sensörleri

Konumu izlemek için şarj kutusuna ses çalma özelliği

Apple analisti Kuo, Bloomberg’den Mark Gurman ve DigiTimes’a göre, AirPods Pro 2. nesil, 2022’nin ikinci yarısında satın alınabilir olacak. Yeni model, muhtemelen birkaç hafta uzaklıkta.

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Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3, Eylül 2017’de tanıtılmıştı. Apple Watch 3, watchOS 8’in son sürümünü destekleyen en eski model ancak S3 çipi performans açısından, Apple Watch SE’nin S5 çipi, Apple Watch Series 7’nin S7 çipine kıyasla önemli ölçüde geride. Watch 3, tasarım olarak çok geride; köşeleri ve çerçeveleri mevcut Apple Watch modelleriyle kıyaslandığında çok göze batıyor.

Apple Watch 3 kullanıcıları için iOS 14.6 ve watchOS 7.5 güncellemelerinin ardından çıkan bir sorun var. watchOS’i güncellerken iPhone ile eşleşmesini kaldırmak ve yeniden eşleştirmek gerekiyor çünkü Apple Watch 3, güncellemeyi bağımsız olarak tamamlamak için yeterli dahili depolama alanına sahip değil.

Apple, ayrıca watchOS 9 güncellemesini Watch 3 modeline sunmayacak. watchOS 8, saatin en güncel yazılımı olarak kalacak. Buna rağmen, Apple Watch Series 3 halâ satışta. Apple’ın önümüzdeki ay yeni Apple Watch modelleri çıktığında Watch 3’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

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Apple Watch SE

Apple Watch SE, ülkemizde olmasa da daha uygun fiyatlı model olarak 2020’de çıkış yaptı. Gurman ve Kuo’ya göre, tanıtımından bu yana iki yıl geçtiğinden Apple Watch SE, yerini önümüzdeki ay Apple Watch Series 8 ile birlikte tanıtılacak ikinci nesle bırakacak.

Yeni Apple Watch SE hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Gurman, S8 çipinin kullanılacağını söylüyor. S8 çipinin S6 ve S7 çipiyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. S6, S7, S8, saatteki mevcut S5 çipine kıyasla performansta fazla bir artış sağlamayacak. Önceki modelden iki yıl sonra gelen yeni Apple Watch SE'nin birkaç yeni özellik ve iyileştirme getirmesi muhtemel. Saatin watchOS’un en son sürümünü daha uzun süre destekleyeceği açık.

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Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7, neredeyse 1 yaşında. Apple Watch Series 8, muhtemelen Watch 7 ile aynı tasarıma sahip olacak olsa da, güncel çip, yazılım iyileştirmeleri ve vücut ısısı sensörü sayesinde yeni sağlık takibi özellikleri sunması bekleniyor.

Apple Watch Series 8 beklenen özellikleri

S8 çipi

Gelişmiş uyku takibi ve döngü planlaması için vücut ısısı sensörü

Pil ömrünü uzatan düşük güç modu

Apple’ın aynı zamanda Apple Watch Edition’ın yerini alacak Pro modeli tanıtması bekleniyor.

Apple Watch Pro beklenen özellikleri

Ekranda daha fazla fitness ölçümü göstermek için %5 - %7 daha büyük ekran

Daha uzun egzersiz süreleri sağlamak için daha büyük pil

Düz ekranlı, sağlamlaştırılmış titanyum alaşımlı kasaya sahip yeni tasarım

iPhone 12 ve iPhone 13

Apple’ın Eylül ayı başında (muhtemelen 7 Eylül’de) iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. 5.4 inç ekranlı iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satışları beklentilerin aşağısında kaldığından, Apple’ın mini modeline veda edeceği söyleniyor. iPhone 14 mini yerine çok daha büyük ekranlı iPhone 14 Max modelini göreceğiz. iPhone 14 Max, daha büyük ekranlı yeni iPhone isteyen ancak ProMotion ekran ve telefoto kamera gibi Pro özelliklere ihtiyaç duymayan biraz daha düşük fiyatlı bir seçenek olacak.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in gelmesiyle birlikte Türkiye’de olmasa da iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün fiyatının düşmesi bekleniyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin üretimi durdurulabilir.

iPhone 14 beklenen özellikleri

A15 Bionic çip

6GB LPDDR4x bellek

Pil ömrünü uzatabilecek, daha verimli 5G çip

WiFi 6E bağlantısı

Acil durumlarda mesaj gönderme ve acil bildirimler için uydu bağlantısı

f/1.8 ultra geniş kamera, otomatik odaklamalı ve daha geniş açılı ön kamera

Siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri

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iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, yerini daha ince çerçeveli ve yeni çentik tasarımına sahip (pill & hole-punch) iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’e bırakacak. Apple’ın bu yıl en yeni işlemcisini Pro modellerde kullanacağı söylentileri var. Bu, iPhone tarihinde ilk olacak. Yalnızca iPhone 14 Pro modelleri, A16 Bionic çip ile gelecek.

iPhone 14 Pro beklenen özellikleri

A16 Bionic çip

Uzun çentik yerine yeni tasarım (pill and hole-punch)

Daha ince çerçeveli daha uzun ekran

8K video kaydı ve piksel gruplama özellikli 48MP geniş kamera

7 elementli telefoto lens

f/1.9 diyafram ve otomatik odaklamalı ön kamera

Söylentilere göre, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, yeni modellerin çıkmasıyla birlikte üretimi durdurulacak ve sonrasında Apple dışında yerlerde fiyatı düşecek.

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9. nesil iPad

Apple, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 9. nesil iPad’i tanıtmıştı. Giriş seviye iPad’ler, genelde her yıl yenileniyor. Tamamen yeni, 10. nesil iPad’in Ekim ayı etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Geçen yıl tanıtılan iPad 9. nesil modeli, 10.2 inç ekran, A13 Bionic çip, Ana Sahne özelliğini destekleyen 12MP ön kamera, 1. nesil Apple Pencil desteği ile gelmişti. Ekran analisti Ross Young, iPad 10. nesil hakkında şimdiye kadar tüm söylenenleri bir araya topladı.

10. nesil iPad beklenen özellikleri

Düz kenarlar, arka kamera çıkıntısıyla birlikte biraz daha geniş ve daha ince yeni tasarım

A14 Bionic çip

10.5 inç ekran

USB-C portu

Hücresel modeller için 5G bağlantısı

Güç düğmesinde Touch ID

Yatay kullanılabilen FaceTime kamera

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iPad Pro

Apple, Nisan 2021’de 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro ile karşımıza çıkmıştı. Ekim ayı etkinliğinde yenilenmiş iPad Pro’ların tanıtılması bekleniyor. Mark Gurman ve Mac Otakara’ya göre, Apple, yeni iPad Pro’larda tasarım değişikliğine gitmeyecek.

2022 iPad Pro beklenen özellikleri

M2 çip

MagSafe kablosuz şarjı destekleyen arka cam

Üst ve alt yan kenarlarda iki yeni dört pimli konektör

Kamera sistemi geliştirmeleri

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Bu sonbahar da Apple için çok yoğun geçecek gibi görünüyor. Şirket, Eylül ve Ekim ayında yine sanal olarak düzenlenecek iki etkinlik hazırlığında. iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2, iPad 10. nesil ve M2 çipli iPad Pro, M2 çipli MacBook dahil birçok cihaz tanıtılacak. Tabii ki iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9, macOS Ventura güncellemeleri de Eylül - Ekim ayı içinde yayınlanacak. Şu an yeni bir Apple cihazı satın almayı planlıyorsanız, beklemenizde fayda var.

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iPhone 14 etkinliği öncesi satın almamanız gereken Apple cihazlar