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    Anlık Bildirim

    iPhone 15, Avrupa ülkelerinde de "yalnızca" e-SIM ile gelecek

    iPhone 14'ün Amerika'da yalnızca eSIM modeli satılıyor. Son rapora göre, Apple, eSIM'li iPhone 15 modellerini Avrupa ülkelerinde de satmaya başlayacak.          
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    iphone 15 e-sim avrupa ülkeleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini Avrupa’da da SIM kart yuvası olmadan piyasaya sürebilir. Bir Fransız web sitesinde iPhone 15 serisinin Fransa’da SIM kartsız satılacağı ortaya atıldı. Bu, 2023 iPhone'ların birçok Avrupa ülkesinde yalnızca e-SIM modelinin bulunabileceği anlamına geliyor.

    Apple, eSIM'e zorluyor

    Şu anda Fransa’da satılan iPhone 14 Pro’nun model numarası; A2890 ve bu modelin Türkiye’de de garantisi geçerli oluyor. Eğer eSIM’li iPhone, Fransa’da çıkarsa Apple, Türkiye dahil çoğu ülkede (İngiltere, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika…) eSIM’e zorlayabilir.

    Apple, Amerika’da tüm iPhone 14 modellerinden SIM kart tepsisini kaldırdı ve kullanıcıları, dijital SIM olan eSIM’i kullanmaya zorladı. Apple, kaybolan  veya çalınan bir iPhone’dan çıkarılamayacağı için eSIM’lerin fiziksel SIM’den daha güvenli olduğunu söylüyor. iPhone, sekiz adede kadar eSIM kullanımını destekliyor. iPhone 13 ve daha yeni modellerde aynı anda iki eSIM aktif olabiliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 21 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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