iPhone 15, Avrupa ülkelerinde de "yalnızca" e-SIM ile gelecek

Apple, eSIM'e zorluyor
Şu anda Fransa’da satılan iPhone 14 Pro’nun model numarası; A2890 ve bu modelin Türkiye’de de garantisi geçerli oluyor. Eğer eSIM’li iPhone, Fransa’da çıkarsa Apple, Türkiye dahil çoğu ülkede (İngiltere, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika…) eSIM’e zorlayabilir.
Apple, Amerika’da tüm iPhone 14 modellerinden SIM kart tepsisini kaldırdı ve kullanıcıları, dijital SIM olan eSIM’i kullanmaya zorladı. Apple, kaybolan veya çalınan bir iPhone’dan çıkarılamayacağı için eSIM’lerin fiziksel SIM’den daha güvenli olduğunu söylüyor. iPhone, sekiz adede kadar eSIM kullanımını destekliyor. iPhone 13 ve daha yeni modellerde aynı anda iki eSIM aktif olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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