iPhone 15, Avrupa ülkelerinde de "yalnızca" e-SIM ile gelecek

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yıl iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini Avrupa’da da SIM kart yuvası olmadan piyasaya sürebilir. Bir Fransız web sitesinde iPhone 15 serisinin Fransa’da SIM kartsız satılacağı ortaya atıldı. Bu, 2023 iPhone'ların birçok Avrupa ülkesinde yalnızca e-SIM modelinin bulunabileceği anlamına geliyor.

iPhone 15’in Dinamik Ada özelliğinde önemli değişiklik yapılacak 3 gün önce eklendi

Apple, eSIM'e zorluyor

Şu anda Fransa’da satılan iPhone 14 Pro’nun model numarası; A2890 ve bu modelin Türkiye’de de garantisi geçerli oluyor. Eğer eSIM’li iPhone, Fransa’da çıkarsa Apple, Türkiye dahil çoğu ülkede (İngiltere, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika…) eSIM’e zorlayabilir.

Apple, Amerika’da tüm iPhone 14 modellerinden SIM kart tepsisini kaldırdı ve kullanıcıları, dijital SIM olan eSIM’i kullanmaya zorladı. Apple, kaybolan veya çalınan bir iPhone’dan çıkarılamayacağı için eSIM’lerin fiziksel SIM’den daha güvenli olduğunu söylüyor. iPhone, sekiz adede kadar eSIM kullanımını destekliyor. iPhone 13 ve daha yeni modellerde aynı anda iki eSIM aktif olabiliyor.

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iPhone 15, Avrupa ülkelerinde de e-SIM ile gelecek