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    Anlık Bildirim

    iPhone 15'lerde kurulum hatası: Apple logosunda kalıyor!

    iPhone 15 kurulumunda bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Çünkü, yeni seri eski iPhone'unuzdan yeni iPhone'nuza verilerinizi aktarmanızı engelleyecek iOS 17 sürümüyle geliyor.
    iphone 15 kurulum hatası ios 17.0.2 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 ile gelen iOS 17 sürümündeki hatanın eski iPhone’daki verileri aktarırken sorun çıkaracağına dair açıklamada bulundu. iPhone 15, kurulum sırasında Apple logosunda kalıyor ve aktarım işlemi tamamlanmıyor. iOS 17.0.2 güncellemesi bu sorunu çözüyor ancak bilmeniz gereken detaylar var.

    Eski iPhone'dan veriler aktarılamıyor!

    Apple’ın açıklamasına göre iPhone 15, veri aktarımına başlamadan önce ilk kurulum işlemi sırasında iOS 17.0.2’ye güncelleme uyarısında bulunuyor. Ancak, Apple iPhone 15 kullanıcıları kurulum esnasında iOS 17.0.2 güncelemesinin çıkmadığını söylüyor.

    İlk kurulum sürecinde güncellemeyi atlarsanız iki seçeneğiniz var. İlk seçenek, kurulum işlemi tamamlanmadan önce iPhone 15’i bilgisayara bağlayarak geri yükleme yapmak. İkinci seçenek, hiçbir verinizi aktarmadan iPhone 15’i yeni olarak ayarlamak ve sonra güncellemeyi yükleyip eski telefondan verilerinizi aktarmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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