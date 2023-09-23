iPhone 15'lerde kurulum hatası: Apple logosunda kalıyor!

Eski iPhone'dan veriler aktarılamıyor!
Apple’ın açıklamasına göre iPhone 15, veri aktarımına başlamadan önce ilk kurulum işlemi sırasında iOS 17.0.2’ye güncelleme uyarısında bulunuyor. Ancak, Apple iPhone 15 kullanıcıları kurulum esnasında iOS 17.0.2 güncelemesinin çıkmadığını söylüyor.
İlk kurulum sürecinde güncellemeyi atlarsanız iki seçeneğiniz var. İlk seçenek, kurulum işlemi tamamlanmadan önce iPhone 15’i bilgisayara bağlayarak geri yükleme yapmak. İkinci seçenek, hiçbir verinizi aktarmadan iPhone 15’i yeni olarak ayarlamak ve sonra güncellemeyi yükleyip eski telefondan verilerinizi aktarmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.