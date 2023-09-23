Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 ile gelen iOS 17 sürümündeki hatanın eski iPhone’daki verileri aktarırken sorun çıkaracağına dair açıklamada bulundu. iPhone 15, kurulum sırasında Apple logosunda kalıyor ve aktarım işlemi tamamlanmıyor. iOS 17.0.2 güncellemesi bu sorunu çözüyor ancak bilmeniz gereken detaylar var.

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Eski iPhone'dan veriler aktarılamıyor!

Apple’ın açıklamasına göre iPhone 15, veri aktarımına başlamadan önce ilk kurulum işlemi sırasında iOS 17.0.2’ye güncelleme uyarısında bulunuyor. Ancak, Apple iPhone 15 kullanıcıları kurulum esnasında iOS 17.0.2 güncelemesinin çıkmadığını söylüyor.

İlk kurulum sürecinde güncellemeyi atlarsanız iki seçeneğiniz var. İlk seçenek, kurulum işlemi tamamlanmadan önce iPhone 15’i bilgisayara bağlayarak geri yükleme yapmak. İkinci seçenek, hiçbir verinizi aktarmadan iPhone 15’i yeni olarak ayarlamak ve sonra güncellemeyi yükleyip eski telefondan verilerinizi aktarmak.

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iPhone 15'lerde kurulum hatası: Apple logosunda kalıyor!