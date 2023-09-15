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    iPhone 15, Apple sertifikalı olmayan USB-C kablolarla tam hızda şarj olacak

    iPhone 15 modellerinin Apple sertifikalı kablo ve aksesuar kullanıldığında tam hızda veri aktarımına ve şarja izin vereceği söylenmişti. Ancak, MFi sertifika söylentileri doğru çıkmadı.
    iphone 15 standart usb-c portu Tam Boyutta Gör
    Apple Wonderlust etkinliğinden önce iPhone 15 USB-C portunun bir şekilde kısıtlanacağına, yalnızca Apple sertifikalı kablo ve aksesuarlar takıldığında tam veri aktarım hızından ve şarj gücünden yararlanılabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak, bugün Amerika’da ön siparişe açılan yeni iPhone’larda böyle bir kısıtlamanın olmadığı ortaya çıktı.

    Lightning portlu iPhone'lardaki kısıtlama olmayacak

    Apple, Lightning portlu iPhone’larda MFi onaylı olmayan kablolar ve aksesuarların işlevselliğini kısıtlıyordu. Apple’ın iPhone 15 modellerinde de USB-C bağlantı noktasına benzer sınırlamalar uygulayabileceği söylendi ancak durum böyle değil. Yeni bir raporda, USB-C bağlantı noktasına sahip iPad ve Mac’lerde olduğu gibi mevcut tüm USB kabloları, şarj cihazları ve aksesuarlarının -doğrulama çipi içermediğinden- iPhone 15 modelleriyle normal şekilde çalışacağı belirtildi.

    Yalnızca iPhone 15 Pro, USB 3 hızlarını destekliyor

    iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max, dört iPhone modeli de USB-C bağlantı noktasına sahip ancak veri aktarım hızlarında farklılık var. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, USB 2.0 veri aktarım hızlarıyla (480 Mbps’e kadar) sınırlı ki, bu, Lightning ile eş değer. iPhone 15 Pro'lar, USB 3 veri aktarım hızlarını (10 Gbps’e kadar) destekliyor. Ancak, iPhone 15 Pro modellerin kutusundan çıkan kablo USB 3 destekli değil; ayrıca satın almanız gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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