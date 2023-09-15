iPhone 15, Apple sertifikalı olmayan USB-C kablolarla tam hızda şarj olacak

- Lightning portlu iPhone'lardaki kısıtlama olmayacak
- Yalnızca iPhone 15 Pro, USB 3 hızlarını destekliyor
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Lightning portlu iPhone'lardaki kısıtlama olmayacak
Apple, Lightning portlu iPhone’larda MFi onaylı olmayan kablolar ve aksesuarların işlevselliğini kısıtlıyordu. Apple’ın iPhone 15 modellerinde de USB-C bağlantı noktasına benzer sınırlamalar uygulayabileceği söylendi ancak durum böyle değil. Yeni bir raporda, USB-C bağlantı noktasına sahip iPad ve Mac’lerde olduğu gibi mevcut tüm USB kabloları, şarj cihazları ve aksesuarlarının -doğrulama çipi içermediğinden- iPhone 15 modelleriyle normal şekilde çalışacağı belirtildi.
Yalnızca iPhone 15 Pro, USB 3 hızlarını destekliyor
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max, dört iPhone modeli de USB-C bağlantı noktasına sahip ancak veri aktarım hızlarında farklılık var. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, USB 2.0 veri aktarım hızlarıyla (480 Mbps’e kadar) sınırlı ki, bu, Lightning ile eş değer. iPhone 15 Pro'lar, USB 3 veri aktarım hızlarını (10 Gbps’e kadar) destekliyor. Ancak, iPhone 15 Pro modellerin kutusundan çıkan kablo USB 3 destekli değil; ayrıca satın almanız gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.