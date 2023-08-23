iPhone 15 Pro'nun Eylem düğmesinden yeni bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki ay iPhone 15 serisini duyurması bekleniyor ve Pro modelleri söz konusu olduğunda, söylentiler şirketin sessize alma anahtarını yeni bir "Eylem Düğmesi" ile değiştireceğini gösteriyor. Eylem düğmesini Apple Watch Ultra'da da görmüştük. iOS 17'nin bir önceki beta sürümü bu düğmeden neler beklenebileceğini zaten ortaya koymuş olsa da, iOS 17 beta 7 sürümü daha fazla detayı barındırıyor.

iPhone 15 Pro ile yeni Eylem düğmesi geliyor

iOS 17 beta 7, kullanıcı Sessiz Modu etkinleştirdiğinde veya devre dışı bıraktığında yeni dokunsal geri bildirim şablonları getiriyor. Yeni şablonlar, kullanıcı modlar arasında geçiş yaptığında telefonun daha belirgin bir şekilde titremesini sağlıyor ve bu da Eylem Düğmesi olan yeni telefonlar için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Böylece bir iPhone'un Sessiz veya Zil Modunda olup olmadığı kolayca anlaşılabilecek.

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iOS'un önceki sürümlerinde, iPhone Sessiz Mod'a geçtiğinde yalnızca hızlı bir dokunsal geri bildirim verilirken, Sessiz Mod devre dışı bırakıldığında herhangi bir geri bildirim verilmiyordu. Yeni dokunsal geri bildirimin ise "sert bir dokunuş" gibi hissettirdiği belirtiliyor. Bu da Apple'ın sessize alma anahtarını bir Eylem Düğmesi ile değiştireceğini doğruluyor. Bu arada sürece hakim olmayanlar için iPhone 15 Pro'ya yeni Eylem Düğmesinin eklenmesi, şirketin sessize alma anahtarından uzaklaşacağı anlamına da geliyor. Temel iPhone 15 modellerinde ise klasik anahtar bulunmaya devam edecek.

iPhone 15 hakkında daha fazla bilgi

Tam Boyutta Gör Yeni Eylem Düğmesine ek olarak, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçeveli ve ekran çevresinde daha ince kenarlı yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Pro modellerde yeni ve daha güçlü A17 çip bulunurken temel modellerde ise A16 yer alacak. iPhone 15 Pro Max'in (ya da iPhone 15 Ultra'nın) daha iyi optik yakınlaştırma için periskop lense sahip olacağı da söyleniyor. Ayrıca tüm iPhone 15 serisi Lightning yerine USB C portuyla çıkış yapacak. Apple'ın 12 veya 13 Eylül'de özel bir basın etkinliği düzenleyerek iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor.

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iPhone 15 Pro'nun Eylem düğmesinden yeni bilgiler geldi