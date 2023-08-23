iPhone 15 Pro'nun Eylem düğmesinden yeni bilgiler geldi

iPhone 15 Pro ile yeni Eylem düğmesi geliyor
iOS 17 beta 7, kullanıcı Sessiz Modu etkinleştirdiğinde veya devre dışı bıraktığında yeni dokunsal geri bildirim şablonları getiriyor. Yeni şablonlar, kullanıcı modlar arasında geçiş yaptığında telefonun daha belirgin bir şekilde titremesini sağlıyor ve bu da Eylem Düğmesi olan yeni telefonlar için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Böylece bir iPhone'un Sessiz veya Zil Modunda olup olmadığı kolayca anlaşılabilecek.
iOS'un önceki sürümlerinde, iPhone Sessiz Mod'a geçtiğinde yalnızca hızlı bir dokunsal geri bildirim verilirken, Sessiz Mod devre dışı bırakıldığında herhangi bir geri bildirim verilmiyordu. Yeni dokunsal geri bildirimin ise "sert bir dokunuş" gibi hissettirdiği belirtiliyor. Bu da Apple'ın sessize alma anahtarını bir Eylem Düğmesi ile değiştireceğini doğruluyor. Bu arada sürece hakim olmayanlar için iPhone 15 Pro'ya yeni Eylem Düğmesinin eklenmesi, şirketin sessize alma anahtarından uzaklaşacağı anlamına da geliyor. Temel iPhone 15 modellerinde ise klasik anahtar bulunmaya devam edecek.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.