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    Anlık Bildirim

    Apple iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi ortaya çıktı

    Apple, piyasa düzenleyicilerin almış olduğu karara bu yılki yeni iPhone’lar ile uymaya başlayacak. Bu bağlamda yeni sızan bir görüntü iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketini gözler önüne seriyor.
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    iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi göründü Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili en büyük sızıntılardan biri ortaya çıkmış olabilir. Avrupa’nın düzenleyicilerin aldığı resmi karara göre Apple, yeni iPhone’larda standart olan USB-C soketini kullanmak zorunda. Yeni sızdırılan bir render görüntüsü de Apple'ın Lightning portuna veda ettiğini gösteriyor.

    Yeni iPhone, yeni şarj soketi 

    iPhone 15 serisi için önümüzde gidilecek daha aylar olsa da yeni iPhone’a ait sızıntılar iyice hızlanmış durumda. Bununla birlikte iPhone 15 Pro’ya ait olduğu söylenen bir render görüntüsünde yeni USB-C soketi görünüyor. Apple, Lightning’in yerine zaten bazı cihazlarında USB-C portlarını kullanmaya başlamıştı. Dolayısıyla iPhone 15 Pro’da USB-C portunu görmek sürpriz bir durum değil, kaldı ki zaten firmaya yönelik bu konuda yasal düzenleyicilerin de baskısı bulunuyor.

    iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi göründü Tam Boyutta Gör
    USB-C ile birlikte arabirimin denetleyicisi de değiştirilecek gibi görünüyor. Belirtilenlere göre iPhone 15 Pro, E75 yerine yeni E85 bağlantı noktası denetleyicisine sahip olacak. Bu denetleyicinin neler sunacağı şimdilik belirsiz fakat iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in veri aktarımını ve yalnızca sertifikalı aksesuarlar aracılığıyla optimum şarjı desteklemesi muhtemel. Yani iPhone 15’in her kablo ile uyumlu olması beklenmemeli. Öte yandan iPhone 15 Pro modellerinin Thunderbolt 3 desteğinin de olacağı söylenmekte.

    iPhone 15 Pro'nun gövdesi de fırçalanmış bir yüzeye benziyor, bu da Apple'ın paslanmaz çelikten titanyuma yöneleceği iddialarını güçlendiriyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Apple gibi şirketlerin 2024 yılına kadar tüm ürünleri için USB-C'ye geçmesine karar vermişti. Bunun nedeni belirli bir standardı yakalamak ve kablo kamaşasını gidermek olarak ifade ediliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-15-pro-max-usb-c-image-leak/ https://www.macrumors.com/2023/02/16/iphone-15-pro-usb-c-port/
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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