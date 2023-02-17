Apple iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili en büyük sızıntılardan biri ortaya çıkmış olabilir. Avrupa’nın düzenleyicilerin aldığı resmi karara göre Apple, yeni iPhone’larda standart olan USB-C soketini kullanmak zorunda. Yeni sızdırılan bir render görüntüsü de Apple'ın Lightning portuna veda ettiğini gösteriyor.

Yeni iPhone, yeni şarj soketi

iPhone 15 serisi için önümüzde gidilecek daha aylar olsa da yeni iPhone’a ait sızıntılar iyice hızlanmış durumda. Bununla birlikte iPhone 15 Pro’ya ait olduğu söylenen bir render görüntüsünde yeni USB-C soketi görünüyor. Apple, Lightning’in yerine zaten bazı cihazlarında USB-C portlarını kullanmaya başlamıştı. Dolayısıyla iPhone 15 Pro’da USB-C portunu görmek sürpriz bir durum değil, kaldı ki zaten firmaya yönelik bu konuda yasal düzenleyicilerin de baskısı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör USB-C ile birlikte arabirimin denetleyicisi de değiştirilecek gibi görünüyor. Belirtilenlere göre iPhone 15 Pro, E75 yerine yeni E85 bağlantı noktası denetleyicisine sahip olacak. Bu denetleyicinin neler sunacağı şimdilik belirsiz fakat iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in veri aktarımını ve yalnızca sertifikalı aksesuarlar aracılığıyla optimum şarjı desteklemesi muhtemel. Yani iPhone 15’in her kablo ile uyumlu olması beklenmemeli. Öte yandan iPhone 15 Pro modellerinin Thunderbolt 3 desteğinin de olacağı söylenmekte.

İşte karşınızda hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone 4 gün önce eklendi

iPhone 15 Pro'nun gövdesi de fırçalanmış bir yüzeye benziyor, bu da Apple'ın paslanmaz çelikten titanyuma yöneleceği iddialarını güçlendiriyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Apple gibi şirketlerin 2024 yılına kadar tüm ürünleri için USB-C'ye geçmesine karar vermişti. Bunun nedeni belirli bir standardı yakalamak ve kablo kamaşasını gidermek olarak ifade ediliyor.

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iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi göründü