Apple iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi ortaya çıktı

Yeni iPhone, yeni şarj soketi
iPhone 15 serisi için önümüzde gidilecek daha aylar olsa da yeni iPhone’a ait sızıntılar iyice hızlanmış durumda. Bununla birlikte iPhone 15 Pro’ya ait olduğu söylenen bir render görüntüsünde yeni USB-C soketi görünüyor. Apple, Lightning’in yerine zaten bazı cihazlarında USB-C portlarını kullanmaya başlamıştı. Dolayısıyla iPhone 15 Pro’da USB-C portunu görmek sürpriz bir durum değil, kaldı ki zaten firmaya yönelik bu konuda yasal düzenleyicilerin de baskısı bulunuyor.
iPhone 15 Pro'nun gövdesi de fırçalanmış bir yüzeye benziyor, bu da Apple'ın paslanmaz çelikten titanyuma yöneleceği iddialarını güçlendiriyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Apple gibi şirketlerin 2024 yılına kadar tüm ürünleri için USB-C'ye geçmesine karar vermişti. Bunun nedeni belirli bir standardı yakalamak ve kablo kamaşasını gidermek olarak ifade ediliyor.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-15-pro-max-usb-c-image-leak/ https://www.macrumors.com/2023/02/16/iphone-15-pro-usb-c-port/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah