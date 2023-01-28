iPhone 15 anten mimarisi şeması sızdırıldı: WiFi 6E, Pro modellere özel olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 15 anten mimarisinin şeması internete düştü. Görseldeki D8x, iPhone 15 Pro modellerini temsil ediyor. Anlaşılan o ki, Apple’ın şu anda iPad Pro, Mac mini ve MacBook Pro’da kullandığı Wi-Fi 6E bağlantısı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile sınırlı olacak.

Apple, iPhone 15 için daha fazla kaynak ayıracak! 17 sa. önce eklendi

D3y olarak etiketlenen düz iPhone 15 modelleri, WiFi 6E yerine WiFi 6 standardını kullanmaya devam edecek. D7x, iPhone 14 Pro serisi, D2y ise iPhone 14 ve 14 Plus’ı ifade ediyor. Belgede iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki anten tasarımı değişiklikleri belirtiliyor. WiFi 6E bağlantısının yalnızca Pro’ya özel bir özellik olacağını gösteren ek belgeler de mevcut.

Belge, Daha önce iPhone 14 gibi cihazlar hakkında bilgiler paylaşan, iOS 14 çıkmadan kopyasına erişip güncelleme hakkında detaylar paylaşan isimden geliyor. Belge, iPhone 15 Pro modellerinin daha hızlı 3nm A17 işlemci, yeniden tasarlanan ses ve güç düğmelerine sahip olacağını da doğruluyor.

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iPhone 15 Pro serisi, WiFi 6E bağlantısıyla geliyor