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    iPhone 15 anten mimarisi şeması sızdırıldı: WiFi 6E, Pro modellere özel olacak

    Apple’ın iPhone 15 modellerinde WiFi 6E standardını kullanacağı bir süredir konuşuluyor. Belgeleriyle gördüğümüz son sızıntı, bu bağlantının iPhone 15 Pro serisine özel olacağını gösteriyor.
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    iphone 15 anten mimarisi şeması sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 anten mimarisinin şeması internete düştü. Görseldeki D8x, iPhone 15 Pro modellerini temsil ediyor. Anlaşılan o ki, Apple’ın şu anda iPad Pro, Mac mini ve MacBook Pro’da kullandığı Wi-Fi 6E bağlantısı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile sınırlı olacak.

    D3y olarak etiketlenen düz iPhone 15 modelleri, WiFi 6E yerine WiFi 6 standardını kullanmaya devam edecek. D7x, iPhone 14 Pro serisi, D2y ise iPhone 14 ve 14 Plus’ı ifade ediyor. Belgede iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki anten tasarımı değişiklikleri belirtiliyor. WiFi 6E bağlantısının yalnızca Pro’ya özel bir özellik olacağını gösteren ek belgeler de mevcut.

    Belge, Daha önce iPhone 14 gibi cihazlar hakkında bilgiler paylaşan, iOS 14 çıkmadan kopyasına erişip güncelleme hakkında detaylar paylaşan isimden geliyor. Belge, iPhone 15 Pro modellerinin daha hızlı 3nm A17 işlemci, yeniden tasarlanan ses ve güç düğmelerine sahip olacağını da doğruluyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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