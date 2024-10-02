iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla

Yapılan araştırmaya göre, iPhone 16 Pro Max’i üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 485dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, bir önceki amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde7'lik (32 dolar) bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışına neden olan en büyük değişimin ise ekran ve yeni kamera sisteminden kaynaklandığını belirtelim.
Kıyaslamak adına Apple, yeni serideki iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar belirledi. Daha yüksek özellikler sunan üst modeller olan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa çıktı.
İlginçtir ki, A18 Pro işlemci, iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro'dan yalnızca 5 dolar daha pahalı. Bellek ve depolama maliyetlerinde ise 5 dolarlık bir artış yaşanmış. Daha büyük pil gibi diğer iyileştirmelerin maliyeti ise değişmeden kalıyor. Görünüşe göre Apple, diğer alanlardaki tasarruflarla yüksek bileşen maliyetlerinin bir kısmını dengelemeyi başarmış.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.