iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla

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iPhone 16 Pro Max'in maliyeti belli oldu

Yapılan araştırmaya göre, iPhone 16 Pro Max’i üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 485 dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, bir önceki amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde 7'lik (32 dolar) bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışına neden olan en büyük değişimin ise ekran ve yeni kamera sisteminden kaynaklandığını belirtelim.

Kıyaslamak adına Apple, yeni serideki iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar belirledi. Daha yüksek özellikler sunan üst modeller olan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa çıktı.

Tam Boyutta Gör Tablodan görülebileceği gibi, kamera ve ekran donanımı iPhone 16 Pro Max'in en pahalı bileşenleri konumunda. Öyle ki arka kamera kurulumu tek başına modelin toplam üretim maliyetinin %16'sını oluşturuyor. Ekran paneli ve dokunmatik ekran da arka kamera sistemiyle aynı maliyete sahip. Buna karşın iPhone 15 Pro Max'in arka kamera kurulumu 70 dolara, yani toplam üretim maliyetinin %15'ine mal oluyor.

İlginçtir ki, A18 Pro işlemci, iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro'dan yalnızca 5 dolar daha pahalı. Bellek ve depolama maliyetlerinde ise 5 dolarlık bir artış yaşanmış. Daha büyük pil gibi diğer iyileştirmelerin maliyeti ise değişmeden kalıyor. Görünüşe göre Apple, diğer alanlardaki tasarruflarla yüksek bileşen maliyetlerinin bir kısmını dengelemeyi başarmış.

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Tam Boyutta Gör Ayrıca paylaşılan rakamların, 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 16 Pro Max için yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla