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    iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla

    Apple iPhone 16 Pro Max'i oluşturan parçaların toplam maliyeti belli oldu. iPhone ailesinin tepe modeli, iPhone 15 Pro Max'ten daha pahalıya mâl oluyor. İşte detaylar.
    iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yılın en beklenen akıllı telefonlarından iPhone 16 serisini tanıttı.  Peki ülkemizde 99 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 16 Pro Max'in Apple'a maliyeti ne kadar? Pazar araştırma şirketi TD Cowen, telefonu oluşturan parçaların maliyetini ortaya çıkardı. 

    iPhone 16 Pro Max'in maliyeti belli oldu

    Yapılan araştırmaya göre, iPhone 16 Pro Max’i üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 485 dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, bir önceki amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde 7'lik (32 dolar) bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışına neden olan en büyük değişimin ise ekran ve yeni kamera sisteminden kaynaklandığını belirtelim.

    Kıyaslamak adına Apple, yeni serideki iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar belirledi. Daha yüksek özellikler sunan üst modeller olan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa çıktı.

    iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla Tam Boyutta Gör
    Tablodan görülebileceği gibi, kamera ve ekran donanımı iPhone 16 Pro Max'in en pahalı bileşenleri konumunda. Öyle ki arka kamera kurulumu tek başına modelin toplam üretim maliyetinin %16'sını oluşturuyor. Ekran paneli ve dokunmatik ekran da arka kamera sistemiyle aynı maliyete sahip. Buna karşın iPhone 15 Pro Max'in arka kamera kurulumu 70 dolara, yani toplam üretim maliyetinin %15'ine mal oluyor.

    İlginçtir ki, A18 Pro işlemci, iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro'dan yalnızca 5 dolar daha pahalı. Bellek ve depolama maliyetlerinde ise 5 dolarlık bir artış yaşanmış. Daha büyük pil gibi diğer iyileştirmelerin maliyeti ise değişmeden kalıyor. Görünüşe göre Apple, diğer alanlardaki tasarruflarla yüksek bileşen maliyetlerinin bir kısmını dengelemeyi başarmış.

    iPhone 16 Pro Max'in maliyeti hesaplandı: iPhone 15'ten fazla Tam Boyutta Gör
    Ayrıca paylaşılan rakamların, 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 16 Pro Max için yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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