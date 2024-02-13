Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki daha önce akıllı telefonların tasarımını içeren yeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Şimdi de iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in pil ömrü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. iPhone 16 Pro Max, marka tarihinde rekor kırabilir.

iPhone 16 Pro Max, marka tarihinde rekor kırabilir

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 serisi özelinde yenilenen işlev tuşu ve yepyeni bir yakalama düğmesi üzerinde çalışıyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayacak gibi görünüyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha verimli bileşenler ve yenilenen tasarımıyla rekor pil ömrüne sahip olabilir.

Pil ve ekran boyutları artıyor

Kaçıranlar için hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max mevcut modellere kıyasla daha büyük ekranlara geçiş yapacak. Bu noktada Pro model için 6,3 inç, Pro Max'te ise 6,85 inç boyutlara çıkılacak. Daha önceki modellerin ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,69 inç olduğunu hatırlatalım. Ayrıca ekran boyutlarında yapılan bu değişikliğin, Apple için daha fazla değerlendirilebilir alana işaret ettiğini belirtelim.

iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Ayrıca iPhone 16 Pro serisinin TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini kullanacağını biliyoruz. Böylece iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli olabilir. iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarında batarya ömrü vardı. Yeni modelde ise bu sürenin 30 saat veya üstüne çıkacağı belirtiliyor.

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iPhone 16 Pro Max pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni