iPhone 16 Pro Max pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki daha önce akıllı telefonların tasarımını içeren yeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Şimdi de iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in pil ömrü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. iPhone 16 Pro Max, marka tarihinde rekor kırabilir.
iPhone 16 Pro Max, marka tarihinde rekor kırabilir
Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 serisi özelinde yenilenen işlev tuşu ve yepyeni bir yakalama düğmesi üzerinde çalışıyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayacak gibi görünüyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha verimli bileşenler ve yenilenen tasarımıyla rekor pil ömrüne sahip olabilir.
Pil ve ekran boyutları artıyor
Kaçıranlar için hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max mevcut modellere kıyasla daha büyük ekranlara geçiş yapacak. Bu noktada Pro model için 6,3 inç, Pro Max'te ise 6,85 inç boyutlara çıkılacak. Daha önceki modellerin ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,69 inç olduğunu hatırlatalım. Ayrıca ekran boyutlarında yapılan bu değişikliğin, Apple için daha fazla değerlendirilebilir alana işaret ettiğini belirtelim.
Ayrıca iPhone 16 Pro serisinin TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini kullanacağını biliyoruz. Böylece iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli olabilir. iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarında batarya ömrü vardı. Yeni modelde ise bu sürenin 30 saat veya üstüne çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.