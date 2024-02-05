Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Kaçıranlar için daha önce iPhone 16 Pro serisinin kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 16 ve 16 Plus'a güç vermesi beklenen Apple'ın A18 özelinde yeni bilgiler paylaşıldı.

Apple A18 için N3E sürecine geçiliyor

Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, bu geleneğin bozulacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro işlemci ile tanıtılacağı söyleniyor.

Yeni sızdırılan iOS 18 kodlarında ise, A18 Bionic'in varlığı doğrulandı. iPhone 16 serisine güç verecek yonga seti, A17 Pro'ya kıyasla TSMC'nin ikinci nesil 3nm düğümü N3E sürecinden güç alacak. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400 ve Apple A18 olmak üzere, bu yılki amiral gemilerinin tümünde benzer litografi ile karşılaşacağız.

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Apple A18 Bionic'in üretken yapay zeka, geliştirilmiş 48MP arka kamera ve özellikle 6,9 inç'e kadar genişletilmiş ekran boyutları gibi yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Performansı ise şu an için netleşmedi. Ancak Geekbench 6 sızıntısına göre A18 Pro, şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek tek çekirdek puanına ulaşıyor. Çoklu çekirdek skorlarında ise, Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 yarışı önde tamamlayacak.

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iPhone 16 ve 16 Plus işlemcisi Apple A18 doğrulanmış olabilir