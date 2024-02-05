iPhone 16 ve 16 Plus işlemcisi Apple A18 doğrulanmış olabilir

Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Kaçıranlar için daha önce iPhone 16 Pro serisinin kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 16 ve 16 Plus'a güç vermesi beklenen Apple'ın A18 özelinde yeni bilgiler paylaşıldı.
Apple A18 için N3E sürecine geçiliyor
Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, bu geleneğin bozulacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro işlemci ile tanıtılacağı söyleniyor.
Yeni sızdırılan iOS 18 kodlarında ise, A18 Bionic'in varlığı doğrulandı. iPhone 16 serisine güç verecek yonga seti, A17 Pro'ya kıyasla TSMC'nin ikinci nesil 3nm düğümü N3E sürecinden güç alacak. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400 ve Apple A18 olmak üzere, bu yılki amiral gemilerinin tümünde benzer litografi ile karşılaşacağız.
Apple A18 Bionic'in üretken yapay zeka, geliştirilmiş 48MP arka kamera ve özellikle 6,9 inç'e kadar genişletilmiş ekran boyutları gibi yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Performansı ise şu an için netleşmedi. Ancak Geekbench 6 sızıntısına göre A18 Pro, şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek tek çekirdek puanına ulaşıyor. Çoklu çekirdek skorlarında ise, Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 yarışı önde tamamlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.