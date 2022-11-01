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    Amiral gemisi iQOO 11 özellikleri belli oldu: OnePlus 11'in rakibi olacak

    Yeni amiral gemisi iQOO 11'in temel özellikleri gün yüzüne çıktı. Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak yeni telefon, oyuncular için ek özellikler ile geliyor.
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    iQOO 11 özellikleri açıklandı: OnePlus 11'e rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi iQOO 11 serisinin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün Digital Chat Station tarafından serinin ana modeli iQOO 11’in temel özellikleri açıklandı. OnePlus 11’e rakip olması beklenen yeni telefon neler sunacak? İşte detaylar      

    Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

    Bildirilenlere göre iQOO 11, ekran tarafında 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yüksek frekanslı PWM karartma sunan AMOLED E6 panel ile gelecek. Buna ek olarak söz konusu panelin standart düz tasarımı koruması beklenirken, serinin Pro modeli kavisli bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Ayrıca yakın zamanlı raporlar, iQOO 11’in Snapdragon 8 Gen 2,  16GB’a kadar RAM ve UFS 4.0 512GB'a kadar depolama kapasitesine sahip olacağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte 16MP ön kamera, 50MP (ana), 13MP (ultra geniş), 12MP (telefoto) sensörleri ile gelecek yeni telefon, kaputun altında 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ve oyuncular için çift X ekseni doğrusal titresim motorları ile donatılacak.

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    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    B
    batar 25 dakika önce

    Bende gözümü kararttım 6900 lü modellere bakıyorum umarım bu yeni model çok uçuk fiyata çıkmaz da alt modeller biraz daha ucuzlar.

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