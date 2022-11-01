Amiral gemisi iQOO 11 özellikleri belli oldu: OnePlus 11'in rakibi olacak

Tam Boyutta Gör Yeni amiral gemisi iQOO 11 serisinin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün Digital Chat Station tarafından serinin ana modeli iQOO 11’in temel özellikleri açıklandı. OnePlus 11’e rakip olması beklenen yeni telefon neler sunacak? İşte detaylar

Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Bildirilenlere göre iQOO 11, ekran tarafında 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yüksek frekanslı PWM karartma sunan AMOLED E6 panel ile gelecek. Buna ek olarak söz konusu panelin standart düz tasarımı koruması beklenirken, serinin Pro modeli kavisli bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Ayrıca yakın zamanlı raporlar, iQOO 11’in Snapdragon 8 Gen 2, 16GB’a kadar RAM ve UFS 4.0 512GB'a kadar depolama kapasitesine sahip olacağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte 16MP ön kamera, 50MP (ana), 13MP (ultra geniş), 12MP (telefoto) sensörleri ile gelecek yeni telefon, kaputun altında 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ve oyuncular için çift X ekseni doğrusal titresim motorları ile donatılacak.

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