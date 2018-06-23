İşlerin iyi gitmediği Tesla'da, güneş paneli üretim tesisleri de kapatılıyor

Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla zor bir dönemden geçiyor. Şirket geçtiğimiz hafta yeniden yapılanma adı altında 3.600 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise krizin, Tesla'nın alt şirketi olan SolarCity'ye sıçradığı ortaya çıktı.

Tesla'da işler yolunda gitmiyor

Reuters'in raporuna göre güneş paneli üretimi ve montajı yapan SolarCity'nin, dokuz eyalette hizmet veren 10'un üzerinde tesisinin kapatıldığı belirtiliyor. Habere göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kuzenleri tarafından kurulan SolarCity, ABD'nin ünlü yapı mağazaları Home Depot ile olan ortaklığını da sonlandırmış durumda.

Ortaya çıkan listeye göre SolarCity'nin 60 tesisinin açık kalacağı, 14'ünün ise kapatıldığı ifade ediliyor. Tesla, kapatılan fabrikalar sonrasında işsiz kalan çalışanların sayısını açıklamazken, konuyla ilgili olarak ise resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin eski bir çalışanı Home Depot ortaklığının masraflı olduğunu ancak şirketin satışlarının önemli bir parçası olduğunu açıklamakla yetindi.

https://www.engadget.com/2018/06/22/tesla-closing-dozen-solar-installation-centers/