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İşlerin iyi gitmediği Tesla'da, güneş paneli üretim tesisleri de kapatılıyor

Zor günler geçiren elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın alt kuruluşu olan SolarCity'nin, güneş paneli üretim tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı açıklandı. Gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
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Alternatif Enerji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla zor bir dönemden geçiyor. Şirket geçtiğimiz hafta yeniden yapılanma adı altında 3.600 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise krizin, Tesla'nın alt şirketi olan SolarCity'ye sıçradığı ortaya çıktı.

Tesla'da işler yolunda gitmiyor

Reuters'in raporuna göre güneş paneli üretimi ve montajı yapan SolarCity'nin, dokuz eyalette hizmet veren 10'un üzerinde tesisinin kapatıldığı belirtiliyor. Habere göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kuzenleri tarafından kurulan SolarCity, ABD'nin ünlü yapı mağazaları Home Depot ile olan ortaklığını da sonlandırmış durumda.
Ortaya çıkan listeye göre SolarCity'nin 60 tesisinin açık kalacağı, 14'ünün ise kapatıldığı ifade ediliyor. Tesla, kapatılan fabrikalar sonrasında işsiz kalan çalışanların sayısını açıklamazken, konuyla ilgili olarak ise resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin eski bir çalışanı Home Depot ortaklığının masraflı olduğunu ancak şirketin satışlarının önemli bir parçası olduğunu açıklamakla yetindi.

https://www.engadget.com/2018/06/22/tesla-closing-dozen-solar-installation-centers/ Yorum Yaz
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EmuMaster 11 ay
Balon musk
1 Yanıt Yanıtla +19
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eulogy 11 ay
Madem konusu açıldı, bu panel propagandaları yapılırken Elon Beyefendinin yaptığı pis propagandadan bahsedeyim.
1- Paneller verimlilik açısından birinci sırada değildi. Hatta bana göre iyi bir verimliliği yoktu. Siemens ile falan yarışamazdı dahi. Zaten kendisinin de böyle bir iddiası yok ama artık nasıl oluyor bilmiyorum, bizim trdekiler birden en verimli panel olduğunu ilan ettiler. Kim bu adamlar, hangi psikolojiyle bunu yapıyorlar bilmiyorum.
2- Elon Musk bunu pazarlarken panelin alan başına fiyatı ve üretiminden bahsetti. Nedense bir türlü bataryadan bahsetmedi, sanki batarya bedava. Ha bir de kullanım ömründen bahsetmedi. Ha bir de ne kadar verimli olduğunu ve hangi koşullarda o verimlilikte çalıştığından bahsetmedi. Sanki bütün yıl boyunca hava güneşli ve sıcaklık 35 derece.
3- Sonuncu ve klasik olarak; tabi ki bir embesil kardeşimiz bunu ilk Musk'ın düşündüğünü ve yaptığını ilan etti ve tabi ki bu da yalandan ibaret. Elon Musk tırnak makası icat etse ilk Elon yaptı diyecek bir kitlemiz var. Üstelik paypal dışında Elon'un ilk düşündüğü veya yaptığı tek bir şey dahi yok.
Madem konusu açıldı, bu panel propagandaları yapılırken Elon Beyefendinin yaptığı pis propagandadan bahsedeyim.1- Paneller verimlilik açısından birinci sır...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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Soul741 11 ay eulogy
Burada kendisi Paypal'ın tek kurucusu değildir. Onun firması ile başka bir firmanın kurucuları şirketlerini birleştirip Paypal'ın kuruyorlar. Pek tabi ki medyatik olan Elon Musk'a kalıyor tüm fikir görünürde ama ortak şirket işte. Medya size bir patatesi bile dahi olarak göstertebilir.
Burada kendisi Paypal'ın tek kurucusu değildir. Onun firması ile başka bir firmanın kurucuları şirketlerini birleştirip Paypal'ın kuruyorlar. Pek tabi ki medya...
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Yanıtla +8
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Dünyalık işler 10 ay
merhaba evine güneş enerjisi yaptırmak isteyenler benimle irtibata geçebilir.
tel no: 05316900575
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ardicli2000 11 ay
74 ten 60 a düşmüş olay olmuş. Te allam yaaa.
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DH Misafiri 11 ay
Adamın kuru olup olmaması önemli değil adam dünya yaptığı işlerle yön veriyor, yaptığı işin popüler olmasını sağlayıp önem verilmesini sağlıyor. Bu adam gibi bir kaç girişimci daha olsa dünya çok daha güzel bir yer olurdu.
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Akınyahya 11 ay
CHP'liler övüyordu arkadaş ne ara balon oldu ya:) Siz ne çabuk adam satıyorsunuz.
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rıd-buc 11 ay
Bunu bilmem ama Araba konusunda gayet başarılı en azdan petrole bağımlılığı azaltır sırf onun için işine tas koyan bir sürü insan var
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hadjimurat 11 ay
Kapital sistemde para kazanamazsan kimse sana eyvallah etmez istersen kanserin tedavisini bir doz ilacla tedavi ediyorum de fark etmez kar olmayan yerde uretim olmaz
Hissedarlarin musk ile ilgili dusunceleri degismeye basladi zaten
Tesla bir gun tarih sahnesinden silindigi zaman bu konusulanlar ve yaptiklari hos bir muhabbet olarak kalacak
Neden ve sonuc kapitalizm de bellidir uret ve karli olarak sat bunu yapamazsan yok olursun
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serafon 11 ay hadjimurat
Musk tarih sahnesine karışır mı bilmem ama eğer yaptıkları birilerinin iştahını açıyorsa, o kapitalist sistemin iplerini elinde tutanlar bu adama işi yaptırıp sonra bu adamı harcayabilirler. Şahsen steve jobs u harcadıklarından bile şüpheleniyorum. Eğer dediğim senaryo gerçekleşirse bu edilen olumsuz lafların kasıtlı çıkarıldığı sonucuna ulaşabiliriz.
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serafon 11 ay
Bu adamı tanımadığım için savunmak gibi bir durumum yok ama zuckerberg i savunanlar buna saydırıyorlar ne hikmetse!
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serafon 11 ay
Kin kötü şey!
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Moving On 11 ay
Dik dur eğilme DH seninle Musk reyiz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ya adam ülkemize geldiğinden beri işleri kötü mü gidiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Acaba batacağı belli olduktan sonra mı ülkemize gelmeye karar verdi. Bir de orası var tabi... İyi durumda olsa bizi gözü görür müydü..?
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