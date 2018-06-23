İşlerin iyi gitmediği Tesla'da, güneş paneli üretim tesisleri de kapatılıyor

Teknoloji Editörü
Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla zor bir dönemden geçiyor. Şirket geçtiğimiz hafta yeniden yapılanma adı altında 3.600 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise krizin, Tesla'nın alt şirketi olan SolarCity'ye sıçradığı ortaya çıktı.
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Tesla'da işler yolunda gitmiyor
Reuters'in raporuna göre güneş paneli üretimi ve montajı yapan SolarCity'nin, dokuz eyalette hizmet veren 10'un üzerinde tesisinin kapatıldığı belirtiliyor. Habere göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kuzenleri tarafından kurulan SolarCity, ABD'nin ünlü yapı mağazaları Home Depot ile olan ortaklığını da sonlandırmış durumda.
Ortaya çıkan listeye göre SolarCity'nin 60 tesisinin açık kalacağı, 14'ünün ise kapatıldığı ifade ediliyor. Tesla, kapatılan fabrikalar sonrasında işsiz kalan çalışanların sayısını açıklamazken, konuyla ilgili olarak ise resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin eski bir çalışanı Home Depot ortaklığının masraflı olduğunu ancak şirketin satışlarının önemli bir parçası olduğunu açıklamakla yetindi.
https://www.engadget.com/2018/06/22/tesla-closing-dozen-solar-installation-centers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- Paneller verimlilik açısından birinci sırada değildi. Hatta bana göre iyi bir verimliliği yoktu. Siemens ile falan yarışamazdı dahi. Zaten kendisinin de böyle bir iddiası yok ama artık nasıl oluyor bilmiyorum, bizim trdekiler birden en verimli panel olduğunu ilan ettiler. Kim bu adamlar, hangi psikolojiyle bunu yapıyorlar bilmiyorum.
2- Elon Musk bunu pazarlarken panelin alan başına fiyatı ve üretiminden bahsetti. Nedense bir türlü bataryadan bahsetmedi, sanki batarya bedava. Ha bir de kullanım ömründen bahsetmedi. Ha bir de ne kadar verimli olduğunu ve hangi koşullarda o verimlilikte çalıştığından bahsetmedi. Sanki bütün yıl boyunca hava güneşli ve sıcaklık 35 derece.
3- Sonuncu ve klasik olarak; tabi ki bir embesil kardeşimiz bunu ilk Musk'ın düşündüğünü ve yaptığını ilan etti ve tabi ki bu da yalandan ibaret. Elon Musk tırnak makası icat etse ilk Elon yaptı diyecek bir kitlemiz var. Üstelik paypal dışında Elon'un ilk düşündüğü veya yaptığı tek bir şey dahi yok.