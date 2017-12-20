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İşte Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan devasa roket Falcon Heavy

Elon Musk, önümüzdeki ay havalanacak olan SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez ortaya çıkardı. İşte Musk'ın Tesla Roadster aracını Mars'a taşıyacak olan roket:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda çok enteresan bir duyuru yapmış ve Falcon Heavy roketinin ilk uçuş testinde kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndermeyi deneyeceğini açıklamıştı. Musk, şimdiyse önümüzdeki haftalarda bu uçuş için hazırlanan devasa Falcon Heavy roketinin fotoğraflarını paylaştı.


Musk'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bu fotoğraflarla beraber aynı zamanda bir Falcon Heavy roketini tam haliyle ilk kez görme şansı elde ediyoruz. Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki ay ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.
 

https://twitter.com/elonmusk/status/943420026593337344 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
"Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor." Bu yükü;
1. Mars'ın yanından mı geçiriyor?
2. Mars'ın yörüngesine mi oturtuyor?
3. Mars'ın yüzeyine mi indiriyor?
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DH Misafiri 1 yıl
İlkel roket sistemleri ile şimdilik övünsünler, çok yakın gelecekte yer çekimini yenen elektrikli araçlar çağı başlayacak. Em Drive'den bahsetmiyorum ondan daha da güçlü ve itki sistemi kullanmayan, dünyamızdan uzaya hareket edebilen araçlar yapılabilecek.
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labtek38 1 yıl
Şu Model 3 leri bir yapsaydın önce.
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xamaximax 1 yıl
ay daha yakın bi indirsin gezsin ayda madem gidilebiliyor
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Tr@mmler 1 yıl
Iyi de Musk, bunun bir şaka olduğunu söyledi.
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deniz_sea 1 yıl
Ya patlamazsa...
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