İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)

NASA'nın 2030'lu yıllarda insanlığı Mars'a taşıma planlarının ilk adımı atıldı. Bir süredir tarihin en güçlü roketinin yapımı üzerinde çalışan uzay ajansı bu roketlere güç verecek olan dev roket motorlarının testini geçtiğimiz Salı günü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen motor testi yaklaşık iki dakika sürerken NASA görevlileri de bu süreci toplam 530 farklı cihazla yakından izledi. Oldukça başarılı geçtiği görülen bu deneme aynı zamanda Mars yolculuğunun ilk adımlarına şahitlik etmek isteyen binlerce insan tarafından da canlı olarak takip edildi.
Testin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getiren NASA Human Exploration and Operations Mission Directorate başkanı William Gerstenmaier ise,"Bugün burada bu testin gerçekleştiğini görmek ve 3.6 milyon pound'luk motorun ortaya çıkardığı görüntüyü ve sesi hissetmek aslında derin uzayın keşfinde bugüne kadar aldığımız bu inanılmaz yolu da daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor
3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar.
2018'de ilk kez uçacak
NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.
ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen motor testi yaklaşık iki dakika sürerken NASA görevlileri de bu süreci toplam 530 farklı cihazla yakından izledi. Oldukça başarılı geçtiği görülen bu deneme aynı zamanda Mars yolculuğunun ilk adımlarına şahitlik etmek isteyen binlerce insan tarafından da canlı olarak takip edildi.
Testin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getiren NASA Human Exploration and Operations Mission Directorate başkanı William Gerstenmaier ise,"Bugün burada bu testin gerçekleştiğini görmek ve 3.6 milyon pound'luk motorun ortaya çıkardığı görüntüyü ve sesi hissetmek aslında derin uzayın keşfinde bugüne kadar aldığımız bu inanılmaz yolu da daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor
3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar.
2018'de ilk kez uçacak
NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.
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Senin gibi insanlar yüzünden forum çöplüğe dönüyor. Konuyu siyasete çekip kirletmeyin. Git mahalle kahvesinde yap bu muhabbetleri.
Aklina gelebilcek her cesit sey denendi, elektrikli ion motorlarindan, gunes yelkenlerine hatta 50 lerde 60larda seri patlatilan ufak atom bombalari kullanmayi bile planladilar, kucuk olcek testleri konvansiyonel patlayicilarla yapildi. Sonradan akli selimle vazgecildi. Bugunun teknolojisiyle yapilabilen bu. Bir gezegenin cekim gucunden kurtulmak kolay olsaydi yasamin bunu basarmasi 4milyar yil almazdi.
Acaba seni marsa göndersek bir faydası olur mu?