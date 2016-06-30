İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)

İnsanoğlunun Mars yolculuğunda ilk adım atıldı! Tarihin en güçlü roketleri geliyor. 2018'de ilk kez denenecek olan devasa roketler işte bu videodaki motorları kullanacak: