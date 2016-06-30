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İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)

İnsanoğlunun Mars yolculuğunda ilk adım atıldı! Tarihin en güçlü roketleri geliyor. 2018'de ilk kez denenecek olan devasa roketler işte bu videodaki motorları kullanacak:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,7b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2030'lu yıllarda insanlığı Mars'a taşıma planlarının ilk adımı atıldı. Bir süredir tarihin en güçlü roketinin yapımı üzerinde çalışan uzay ajansı bu roketlere güç verecek olan dev roket motorlarının testini geçtiğimiz Salı günü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen motor testi yaklaşık iki dakika sürerken NASA görevlileri de bu süreci toplam 530 farklı cihazla yakından izledi. Oldukça başarılı geçtiği görülen bu deneme aynı zamanda Mars yolculuğunun ilk adımlarına şahitlik etmek isteyen binlerce insan tarafından da canlı olarak takip edildi.

Testin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getiren NASA Human Exploration and Operations Mission Directorate başkanı William Gerstenmaier ise,"Bugün burada bu testin gerçekleştiğini görmek ve 3.6 milyon pound'luk motorun ortaya çıkardığı görüntüyü ve sesi hissetmek aslında derin uzayın keşfinde bugüne kadar aldığımız bu inanılmaz yolu da daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor

3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar.

2018'de ilk kez uçacak

NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket,  bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.

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Tendürek 3 yıl en beğenilen emreonair2
emreonair2

Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.

Senin gibi insanlar yüzünden forum çöplüğe dönüyor. Konuyu siyasete çekip kirletmeyin. Git mahalle kahvesinde yap bu muhabbetleri.
emreonair2Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.
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Yanıtla +29
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darkaura 3 yıl theonlygood
theonlygood
Mars projesinde gönüllü kişiler marsa gidecek ve geri dönemeyecek deniyor.illa ki düşünmüşlerdir ama daha güçlü motorların projeleri denenmesi yerine yeni sıkıştırılmış bir yakıt çeşidi bulsalar, daha verimli ve gönüllülerin geri dönmeleri konusunda yakıt sıkıntısı yaşamayan motor sistemleri araştırsalar ve projelerine prototiplerine başlasalar daha mantıklı olmaz mı ?

Aklina gelebilcek her cesit sey denendi, elektrikli ion motorlarindan, gunes yelkenlerine hatta 50 lerde 60larda seri patlatilan ufak atom bombalari kullanmayi bile planladilar, kucuk olcek testleri konvansiyonel patlayicilarla yapildi. Sonradan akli selimle vazgecildi. Bugunun teknolojisiyle yapilabilen bu. Bir gezegenin cekim gucunden kurtulmak kolay olsaydi yasamin bunu basarmasi 4milyar yil almazdi.
theonlygoodMars projesinde gönüllü kişiler marsa gidecek ve geri dönemeyecek deniyor.illa ki düşünmüşlerdir ama daha güçlü motorların projeler...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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serafon 3 yıl
emreonair2
Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.

Acaba seni marsa göndersek bir faydası olur mu?
emreonair2Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.Acaba ...
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DemirAtlı 3 yıl
forum gene zeka küpleriyle dolmuş taşmış koskoca nasanın matematik dehaları nasıl olduda bukadar fikir yürütemedi. sorsan dünyaya kazandırdıkları 1 gram çöp yoktur anca laf hep laf
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GAMBIT 3 yıl
caneycaney

Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor 3.6 milyon poundluk itici kuvvet oluşturabilen motorlar NASAnın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969da Neil Armstrong ve Buzz Aldrini insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn Vden dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon poundluk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Marsa taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavyden neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar. Vay canına ne kadar ilginç değil mi 1969 da insanlığı uzaya taşıyan Saturn V den daha güçlü olması? Gerçekten çok şaşırdım 46 yıl önceki roketlerden daha güçlü olmasına Bu nasıl bir haber yazımıdır arkadaş


Saturn V roket dünyasının efsanesidir. o kadar büyük bir rokete ihtiyaç duyulmadığı için tekrar üretilmemiştir. Saturn V'den daha güçlü bir roketin üretiliyor olması ve bu roketin Mars'a insan taşıyacak olması önemli bir olaydır ve haberde belirtilmesi de gerekir. bir halttan anladığınız yok ancak saçma sapan yorum yaparsınız.
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teramit 3 yıl
ilkerinanç
benim anlamadığım amerikada geliştirdikleri rokete masraf için niye pound harcıyor adamlar?

onlar masraf değil roket gücü :)
pound kelimesinin başka anlamı da var. tr.wikipedia.org/...
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ardicli2000 3 yıl
"Oldukça başarılı geçtiği görülen bu deneme"...
Sayın editör görerek bu işlerden anlıyorsanız NASA'ya söyleyin de sizi işe alsın. Boşuna o kadar alet edavata yatırım yapmasınlar. "açıklanan", "belirtilen" vs diyin de doğru olsun. Her şeyi kendiniz yapmış gibi yazmak zorunda değilsiniz.
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caneycaney 3 yıl
"""Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor

3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar. """


Vay canına ne kadar ilginç değil mi 1969 da insanlığı uzaya taşıyan Saturn V den daha güçlü olması?

Gerçekten çok şaşırdım 46 yıl önceki roketlerden daha güçlü olmasına

Bu nasıl bir haber yazımıdır arkadaş
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kayhanpulurbey 3 yıl
ben deodoraantlardaki kloroflorokarbon gazı var mı yokmu diye kontrol edeyim adam marsa roket göndermek için karbondioksit salınımının en tepe noktalarını bile aşsın.
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mavizaman 3 yıl
arkası kaç derece acaba?
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eric13 3 yıl
Birkac deneme sonrasi dunyayi marsa cevirirler artik. Havaya salinan zararli gazlarin yogunluguna vs bakar misin sonra bilmem kuresel isinma vs Yemin ederim doga insanlar yok olunca derin bir oh cekecek herhalde
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tobepeople 3 yıl
emreonair2
Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.

He yav He! Sevin standartta olması gereken zaten en az duble yol üzerine yanlarına da bisiklet ve engelli ağır vasıta yolları yani 4-5 şeritli yollar sen sadece duble yola seviniyorsun ki bu da bizden alınan vergilerle yapılıyor saraya zevk için harcanan para 3 milyar lira her 5 yıllık gideri de yine 3 milyar lira peki bu parayla bunlar yapılamaz mıydı her 5 yılda bir saray kadar para daha ödeyecek Türk milleti kendi cebinden ödenmiyor o da
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
olması gereken kavşak ve köprü modelleri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fatihcanery 3 yıl
tebrik ediyoruz..
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A.F.Y.D 3 yıl
benim anlamadığım o roket marsa gidecek kadar yakıtı nereden buluyor?
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serafon 3 yıl
emreonair2
Bizim büyümemizi çekemiyorlar. Bizde Marmaray teknolojisi var köprü yapıyoruz duble yollarımız var. Hep çekememezlik.

Acaba seni marsa göndersek bir faydası olur mu?
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