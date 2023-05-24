Sony, PlayStation 5’e yepyeni seriler ve onlarca servis oyunu getirecek

Son tarafından düzenlenen İş Segmenti Toplantısı’nda firma, portföyüne nasıl yatırım yapmayı planladığına dair bazı güncellemeler paylaştı. Örneğin, 2025 mali yılında PlayStation Studios yatırımlarının yüzde 50'sinin yeni IP'lere yapılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Sony'nin "geleneksel" olarak adlandırdığı oyunlara ve “canlı hizmet” olarak belirtilen servis oyunlarına yaptığı yatırımlardan da bahsediliyor.
PlayStation'a yeni seriler ve servis oyunları geliyor
Sony'nin PlayStation Showcase etkinliğinde bu yeni serilerden veya servis oyunlarından bazıların gösterilmesi veya duyurulması muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak Sony’ye göre PC oyunları kendilerini mutlu ediyor. Sony, PC gelirlerinin 2022 mali yılında 250 milyon dolardan 2023 mali yılında 450 milyon dolara çıkmasını bekliyor. PlayStation'ın patronu Jim Ryan ayrıca "önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak" bulut oyunlarıyla ilgili kayda değer bir şeyin de yolda olduğunu söyledi. Bu söylem belki de fısıltı olarak kulaktan kulağa gezen bulut tabanlı el konsolu olabilir.
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.