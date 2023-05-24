Sony, PlayStation 5’e yepyeni seriler ve onlarca servis oyunu getirecek

Tam Boyutta Gör Şu anda Sony, bildiğiniz ve sevdiğiniz serilere dayalı olan tek oyunculu PlayStation oyunlarıyla ön plana çıkıyor. Bunlar arasında akla ilk gelenler God of War, Horizon ve Spider-Man gibi seriler diyebiliriz. Ancak sadece birkaç yıl içinde, bu durum değişecek.

Son tarafından düzenlenen İş Segmenti Toplantısı’nda firma, portföyüne nasıl yatırım yapmayı planladığına dair bazı güncellemeler paylaştı. Örneğin, 2025 mali yılında PlayStation Studios yatırımlarının yüzde 50'sinin yeni IP'lere yapılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Sony'nin "geleneksel" olarak adlandırdığı oyunlara ve “canlı hizmet” olarak belirtilen servis oyunlarına yaptığı yatırımlardan da bahsediliyor.

PlayStation'a yeni seriler ve servis oyunları geliyor

Tam Boyutta Gör Buna göre, FY19'da geleneksel oyunların oranı yüzde 88, servis oyunlarının oranı ise yüzde 12 iken, FY25'te Sony bu oranın 40/60'a çıkmasını bekliyor. Sunum sırasında PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, Sony'nin şu anda yapım aşamasında olan 12 servis oyunu olduğunu da söyledi. Bu oyunların Mart 2026'ya kadar çıkması bekleniyor. Geliştirilmekte olan 12 oyun arasında bir The Last of Us çevrimiçi oyunu, bir Horizon çevrimiçi oyunu ve London Studio'dan orijinal bir IP yer alıyor.

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın son birkaç yıldaki hamlelerine baktığımızda ise bu durum çok da sürpriz değil. Sony, Bungie, Haven Studios ve Firewalk Studios gibi büyük canlı hizmet oyunları üzerinde çalışan stüdyolarda bazı önemli satın almalar yaptı. Horizon serisinin geliştiricisi Guerrilla Games, çok oyunculu bir Horizon oyunu üzerinde çalıştığını zaten bir süre önce duyurmuştu.

Sony'nin PlayStation Showcase etkinliğinde bu yeni serilerden veya servis oyunlarından bazıların gösterilmesi veya duyurulması muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak Sony’ye göre PC oyunları kendilerini mutlu ediyor. Sony, PC gelirlerinin 2022 mali yılında 250 milyon dolardan 2023 mali yılında 450 milyon dolara çıkmasını bekliyor. PlayStation'ın patronu Jim Ryan ayrıca "önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak" bulut oyunlarıyla ilgili kayda değer bir şeyin de yolda olduğunu söyledi. Bu söylem belki de fısıltı olarak kulaktan kulağa gezen bulut tabanlı el konsolu olabilir.

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