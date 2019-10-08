Joker filmi, Türkiye'de de gişe rekoru kırdı

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Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, dünyayla aynı anda 4 Ekim'de ülkemizde de vizyona girdi. Dünya genelinde gişe rekorları kırarak müthiş bir açılış haftasına imza atan film, Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılandı. Joker, ilk hafta sonunda Türkiye'de 385.488 seyirci tarafından izlendi.

BoxOfficeTürkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, 385 bini aşan seyirciyle ekim ayı yabancı film açılış rekorunun yeni sahibi olmuş durumda. Ayrıca filmin DC Comics uyarlamaları arasında en iyi ikinci açılışa imza attığı belirtiliyor. Bu alanda şu anda birinci sırada yer alan film ise 513 bin seyirciyle Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

18 yaş sınırıyla vizyona giren Joker'in Türkiye'de çok iyi bir ilk hafta performası gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu hızlı açılışa rağmen Joker hafta sonunu ilk sırada kapatamadı. Kral Şakir Korsan Diyarı, 504 bin seyirciyle haftanın lideriydi.

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Dünya genelinde 248 milyon dolar hasılat

Joker'in ilk hafta sonu performansı için resmi rakamlar da bugün açıklandı. Dünya genelinde tam 248 milyon dolarlık müthiş bir hasılat elde eden film, Venom'u (207m) geride bırakarak ekim ayı açılış rekorunun yeni sahibi oldu. Joker ayrıca 96 milyon dolarla Kuzey Amerika'da da yine ekim ayının yeni kralı oldu.