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    Joker filmi, Türkiye'de de gişe rekoru kırdı

    Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan Joker filmi, Türkiye'de de gişede önemli bir performansa imza attı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    9,4b
    5
    28
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Joker filmi, Türkiye'de de gişe rekoru kırdı
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    Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, dünyayla aynı anda 4 Ekim'de ülkemizde de vizyona girdi. Dünya genelinde gişe rekorları kırarak müthiş bir açılış haftasına imza atan film, Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılandı. Joker, ilk hafta sonunda Türkiye'de 385.488 seyirci tarafından izlendi.

    BoxOfficeTürkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, 385 bini aşan seyirciyle ekim ayı yabancı film açılış rekorunun yeni sahibi olmuş durumda. Ayrıca filmin DC Comics uyarlamaları arasında en iyi ikinci açılışa imza attığı belirtiliyor. Bu alanda şu anda birinci sırada yer alan film ise 513 bin seyirciyle Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

    18 yaş sınırıyla vizyona giren Joker'in Türkiye'de çok iyi bir ilk hafta performası gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu hızlı açılışa rağmen Joker hafta sonunu ilk sırada kapatamadı. Kral Şakir Korsan Diyarı, 504 bin seyirciyle haftanın lideriydi.

    Ayrıca Bkz. "Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı"

    Dünya genelinde 248 milyon dolar hasılat

    Joker'in ilk hafta sonu performansı için resmi rakamlar da bugün açıklandı. Dünya genelinde tam 248 milyon dolarlık müthiş bir hasılat elde eden film, Venom'u (207m) geride bırakarak ekim ayı açılış rekorunun yeni sahibi oldu. Joker ayrıca 96 milyon dolarla Kuzey Amerika'da da yine ekim ayının yeni kralı oldu.



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    SC0RPI0N 3 gün en beğenilen
    Filme dün gittim gerçekten verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Warner Bros bu işi gerçekten çok iyi biliyor. DC evrenini tartışmaya bile gerek yok
    Maalesef ülkemizde bazı sanatçılarımız daha çok kazanamadığı dan elimizden ucuz bileti aldıkları için Hollywood filmleri sonuna kadar bu parayı hakediyor..
    Filme dün gittim gerçekten verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Warner Bros bu işi gerçekten çok iyi biliyor. DC evrenini tartışmaya bile gerek yok M...
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    Yanıtla +18
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    caneycaney 3 gün
    Ya clickbait basliklar icin uydurulmus rekorlar bunlar.
    Basligi okuyan sanacak ki en hizli giris yapan film falan oldu.
    Kici kirik Ekim ayinda kici kirik bir rekor.
    Ama film basarili tabi.
    Ya clickbait basliklar icin uydurulmus rekorlar bunlar. Basligi okuyan sanacak ki en hizli giris yapan film falan oldu. Kici kirik Ekim ayinda kici kirik...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    mu5tafa 3 gün V4LKyR
    3gp versiyonunu bekleyelim bence.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    The Ace of Spades 21 sa.
    En az 2008 TDK Joker'i kadar iyiydi bu Joker. Asıl zor olan 2 saat solo filmde rol yapabilmek zaten.
    Heath Ledger Joker'i buradaki Joker'in yarısı kadar görünmedi. Bu iyi rol için avantajdır. Film niceliği arttıkça nitelikten yemeye başlarsın. Joaquin bunu hissettirmeden oynamayı başardı.
    Bu film 2008'de çıksaydı bu adamı GOAT Joker ilan edecektiniz. Ah şu tabular..
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    kempooo 1 gün
    normalde bu kadar izlenmezdi joker filmi ama head ledger R.I.P toprağı bol olsun rahmetlinin jokeri bir marka haline getirdi desek yeridir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    312 . 22 sa. kempooo
    aynen bu filme gidenlerin %70 gişesini bence heath ledger'a borçlular. adam nasıl oynadıysa o performansın etkisi hala damakta bende onun için gittim bu filme ama heath ledger'ın jokerinin yanına yaklaşamaz komple joker filmi olduğu halde baştan sona. hatta abartıyım biraz onun joker kahkahasının bile yanına yanaşamaz komple film. bende aşırı abartının kurbanı oldum biraz tüm önyargımıda sıfırladım girdim filme bu kadar abarttılarsa iyi birşey var demekki dedim gittim imax izledim. kesinlikle abarttıkları kadar bir film değil. hatta joker filmi bile demeye gerek yok normal mental sorunları olan birisinin aşırı dramının bazı sahnelerde hele saçma sapan abartıldığı spoiler'a girmek istemiyorum bir film sadece. heath ledger yada çizgi roman joker'leri ile alakası yok. filmi kurtarıcak tek şey Joaquin Phoenix'in oyunculuğu. Ama o ne kadar uğraşsada kendi kendine senaristler ve yönetmen kesinlikle yetersiz. Yetersiz derken abartıldığı kadar değil sadece yoksa normal bir dram filmi için iyi film ama şaheser falan diyenlere gülüyorum. heath ledger ile sade bir joker filmi çekseler ne olurdu acaba. adam resmen yan rolde kısıtlı sahne ile o etkiyi yaptı. hele toplasan 2dk sahnesi olmayan jared leto'ya bile sallayan tipler var bu filmden sonra. adamın o rezil filmdeki 2dk'lık performansı ile komple 2 saat jokeri anlatan film ile kıyaslamak büyük cahillik.
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    dostum kertenkele 1 gün
    Fragmanına baktım pek izlenesi gelmedi nete düşse bile izlemem herhalde
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    Arkadiusz Milik 1 gün
    Ben gerçekten inanamadım Çanakkale'de normalde 16:30 seansları falan bomboş olur ama bu bilet fiyatlarına rağmen ve film çıkalı neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen salonda tek boş koltuk yoktu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MERNEPTAH 20 sa. Arkadiusz Milik
    Neden boş kolttuk yoktu biliyormusun şef..çünkü iyi bir filmi herkes dilden dile konuşur insanlarda merak eder gider..
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    İbrahim770 2 gün
    En son 3 yıl önce sinemaya gitmiştim bir de joker için gideceğim şimdi :)
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    TIGERSHARK 2 gün
    Güzel film, Son zamanlarda Amerikalılardan beklenmedik derecede senaryosu olan bir film.
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    Krogoth 2 gün
    Baya başarılı bir film normal.
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    medyxnet 3 gün
    bu sefer joker karakteri tutacak gibi
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    El Prezidente 3 gün
    çok övülüyor mutlaka gidicez.
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    por favor 3 gün
    Oyunculuk izlemeye gidin. Yok böyle bir şey.
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