Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Kasım ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Kasım ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/30 Kasım arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan akıllı telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 9 Pro+ (2.188.631 puan) ise, Ekim ayının lideri Xiaomi 14'ü geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Vivo X100 (2.184.153) , iQOO 12 (2.174.484) ve iQOO 12 Pro (2.141.004) oldu.

Tam Boyutta Gör Vivo X100 Pro, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14, Kasım ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Snapdragon 8 Gen 2 ile desteklenen iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro ve Vivo X90 Pro+.

Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Realme GT Neo 5 SE (1.166,334), Redmi Note 12 Turbo (1.156,926) ve OPPO Reno 11 5G (1.021,724) yerleşti.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E ve OnePlus Ace Racing Edition.

Kasım ayının en performanslı telefonları

Red Magic 9 Pro+ Vivo X100 iQOO 12 iQOO 12 Pro Vivo X100 pro Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 iQOO 11S OnePlus Ace 2 Pro Vivo X90 Pro+

Orta seviyede en güçlü telefonlar

Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo Oppo Reno 11 5G iQOO Z8 iQOO Neo 7 SE Vivo S17 Pro Redmi Note 12T Pro Xiaomi Civi 3 Redmi K60E OnePlus Ace Racing Edition

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Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste