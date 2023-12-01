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    Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Kasım ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en iyi bütçe ve amiral gemisi telefonları...
    Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Kasım ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Kasım ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/30 Kasım arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan akıllı telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 9 Pro+ (2.188.631 puan) ise, Ekim ayının lideri Xiaomi 14'ü geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Vivo X100 (2.184.153) , iQOO 12 (2.174.484) ve iQOO 12 Pro (2.141.004) oldu.

    Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Vivo X100 Pro, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14, Kasım ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Snapdragon 8 Gen 2 ile desteklenen iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro ve Vivo X90 Pro+.

    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Realme GT Neo 5 SE (1.166,334), Redmi Note 12 Turbo (1.156,926) ve OPPO Reno 11 5G (1.021,724) yerleşti. 

    Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E ve OnePlus Ace Racing Edition.

    Kasım ayının en performanslı telefonları

    1. Red Magic 9 Pro+
    2. Vivo X100
    3. iQOO 12
    4. iQOO 12 Pro
    5. Vivo X100 pro
    6. Xiaomi 14 Pro
    7. Xiaomi 14
    8. iQOO 11S
    9. OnePlus Ace 2 Pro
    10. Vivo X90 Pro+

    Orta seviyede en güçlü telefonlar

    1. Realme GT Neo 5 SE
    2. Redmi Note 12 Turbo
    3. Oppo Reno 11 5G
    4. iQOO Z8
    5. iQOO Neo 7 SE
    6. Vivo S17 Pro
    7. Redmi Note 12T Pro
    8. Xiaomi Civi 3
    9. Redmi K60E
    10. OnePlus Ace Racing Edition
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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