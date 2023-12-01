Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

- Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Kasım ayının en performanslı telefonları
- Orta seviyede en güçlü telefonlar
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Kasım ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/30 Kasım arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan akıllı telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 9 Pro+ (2.188.631 puan) ise, Ekim ayının lideri Xiaomi 14'ü geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Vivo X100 (2.184.153) , iQOO 12 (2.174.484) ve iQOO 12 Pro (2.141.004) oldu.
Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Realme GT Neo 5 SE (1.166,334), Redmi Note 12 Turbo (1.156,926) ve OPPO Reno 11 5G (1.021,724) yerleşti.
Kasım ayının en performanslı telefonları
- Red Magic 9 Pro+
- Vivo X100
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- Vivo X100 pro
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- iQOO 11S
- OnePlus Ace 2 Pro
- Vivo X90 Pro+
Orta seviyede en güçlü telefonlar
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Vivo S17 Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60E
- OnePlus Ace Racing Edition
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.