Katlanan telefonlar için yeni Gmail hazır: İşte yenilenen arayüz

İki bölmeli düzen
Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi katlanan telefonlar için optimize edilen yeni Gmail, gelen kutularını sol yanda gösterirken açılan e-postayı sağ yanda gösteriyor. Belli e-postaya ulaşmayı kolaylaştıran arama işlevine gelen kutusunun üzerinden erişiliyor. Yeni e-posta oluşturma butonu da sol bölmede yer alıyor.
Çoklu görev kolaylaştı
Yeni arayüz, Gmail ile sınırlı değil; Google Meet ve Chat için de güncelleme söz konusu. Kullanıcılar, artık pencere boyutlarını ayarlamak zorunda kalmadan uygulamalar ve hizmetler arasında kolayca geçiş yapabiliyor.
Büyük ekranlı cihazlar için (tabletler öncelikli) özel olarak tasarlanmış işletim sistemi olan Android 12L, kullanıcıya bir bakışta daha fazla bilgi alabildiği dikey bölünmüş bildirim paneline sahip. Ayrıca görevler arasında geçiş yapmayı ve uygulamaları açmayı kolaylaştıran bir görev çubuğu içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.