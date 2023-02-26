Katlanan telefonlar için yeni Gmail hazır: İşte yenilenen arayüz

Tam Boyutta Gör Google'ın katlanan telefonlar ve tabletler için yeni güncellemesi Gmail, Meet ve Chat uygulamalarını kapsıyor. Yeni düzen, kullanıcıları gelen kutuları ile e-postaları arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarırken çoklu görevleri kolaylaştırıyor.

Google, kuantum bilgisayarlarda dönüm noktasına ulaştı 19 sa. önce eklendi

İki bölmeli düzen

Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi katlanan telefonlar için optimize edilen yeni Gmail, gelen kutularını sol yanda gösterirken açılan e-postayı sağ yanda gösteriyor. Belli e-postaya ulaşmayı kolaylaştıran arama işlevine gelen kutusunun üzerinden erişiliyor. Yeni e-posta oluşturma butonu da sol bölmede yer alıyor.

Çoklu görev kolaylaştı

Yeni arayüz, Gmail ile sınırlı değil; Google Meet ve Chat için de güncelleme söz konusu. Kullanıcılar, artık pencere boyutlarını ayarlamak zorunda kalmadan uygulamalar ve hizmetler arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Büyük ekranlı cihazlar için (tabletler öncelikli) özel olarak tasarlanmış işletim sistemi olan Android 12L, kullanıcıya bir bakışta daha fazla bilgi alabildiği dikey bölünmüş bildirim paneline sahip. Ayrıca görevler arasında geçiş yapmayı ve uygulamaları açmayı kolaylaştıran bir görev çubuğu içeriyor.

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