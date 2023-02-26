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    Anlık Bildirim

    Katlanan telefonlar için yeni Gmail hazır: İşte yenilenen arayüz

    Google, katlanabilir telefonlar için Gmail başta olmak üzere uygulamalarını optimize etti. Katlanan telefonlar için yenilenen Gmail, iki bölmeli düzene sahip ancak yenilikler bununla sınırlı değil.
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    katlanan telefonlar için yeni gmail Tam Boyutta Gör
    Google'ın katlanan telefonlar ve tabletler için yeni güncellemesi Gmail, Meet ve Chat uygulamalarını kapsıyor. Yeni düzen, kullanıcıları gelen kutuları ile e-postaları arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarırken çoklu görevleri kolaylaştırıyor.

    İki bölmeli düzen

    Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi katlanan telefonlar için optimize edilen yeni Gmail, gelen kutularını sol yanda gösterirken açılan e-postayı sağ yanda gösteriyor. Belli e-postaya ulaşmayı kolaylaştıran arama işlevine gelen kutusunun üzerinden erişiliyor. Yeni e-posta oluşturma butonu da sol bölmede yer alıyor.

    Çoklu görev kolaylaştı

    Yeni arayüz, Gmail ile sınırlı değil; Google Meet ve Chat için de güncelleme söz konusu. Kullanıcılar, artık pencere boyutlarını ayarlamak zorunda kalmadan uygulamalar ve hizmetler arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

    Büyük ekranlı cihazlar için (tabletler öncelikli) özel olarak tasarlanmış işletim sistemi olan Android 12L, kullanıcıya bir bakışta daha fazla bilgi alabildiği dikey bölünmüş bildirim paneline sahip. Ayrıca görevler arasında geçiş yapmayı ve uygulamaları açmayı kolaylaştıran bir görev çubuğu içeriyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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