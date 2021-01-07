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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı

    Kışkırtıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump kuralları ihlal etmeye devam ederse tamamen yasaklanabilir.
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    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    9

    Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı
    Tam Boyutta Gör

    Belki de sosyal medya tarihinde ilk kez bir devlet başkanının tüm sosyal medya hesapları askıya alınıyor. Protestocuların ABD Kongresini basması sonrasında kışkırtıcı ifadeler kullandığı düşünülen Trump’ın hesapları da askıya alındı.

    Tüm hesaplar askıda

    Trump’ın seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana adil bir seçim olmadığı ve asla pes etmeyeceği yönündeki açıklamaları Trump yanlılarını da şiddete sürüklüyor. Seçime hile karıştığını iddia eden Trump taraftarları Kongre binasını işgal ederek Trump’ı yeniden başkan ilan ettiler. Bu esnada yaralananlar oldu ve binada patlamamış bomba bulundu.

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    Trump’ın sürekli olarak kışkırtıcı mesajlar yayınlaması nedeniyle Twitter önce uyarı yapmış ve mesajları kaldırmıştı. Sonrasında ise 12 saat boyunca hesabın askıya alındığını duyurdu. Bu süre boyunca Trump mesaj atamayacak. Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını 24 saatliğine askıya aldığını duyurdu. Kışkırtıcı ifadeler kaldırılmazsa kalıcı yasak da gelebilir.



    https://edition.cnn.com/2021/01/06/tech/twitter-lock-trump-account/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    subaortik 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özgürlük, demokrasi cart curt...
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    isakoc (isa koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Trump kendine en çok oy veren eyaletlerde ayrı bağımsız bir devlet kurmalı. Adı Öz Real Amerika olabilir. Bastır Trump 🥳
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne özgürlüğü adam milleti kışkırtıp sokağa döküyor. Adam narsistin teki, seçim sonucunu tanımıyor.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    narkotik_1989 (fatih tulum) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Endişeliyiz
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerika görmeyeli küçük Türkiye olmuş . Trump da malum bizde ki zihniyet :)
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    lord87 (musa öz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de halkı sokağa döküp seçilmiş hükümete karşı kışkırtınca ifade özgürlüğü, Abd de aynısını yapınca hemen yasak.
    batının ikiyüzlülüğünü tekrar görmüş olduk.
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    435 2 gün ( Mesaj Silindi )
    California eyalet olarak ayrılıp bir ülke olmalı.
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    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler beyler beyler... bu bizim ulkemize cok kotu bir ornek teskil etmis oldu. Demek oluyor ki secim zamani geldiginde olurda hukumet el degistirirse kan govdeyi goturecek demek oluyor. Allah korusun insallah oyle seyler yasamayiz. Bizim icin bu durum kotu bi ornek oldugu icin amerikanin yasadigi bu duruma sevinemedim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    elvedakonsol (emre can) 2 gün ( Mesaj Silindi ) sekohuso33
    bu kaçınılmaz bence reis ve ailesi onu destekleyen caniler ve kanallar reise sırtını dayayıp bu milletin amk diyen iblisler bunlar hepsi yargılanmamak için seçimi tekrarlattıracaklar kaybederlerse ya da kaybetmemek için klasik eski yöntemlere başvuracaklar hırsızlığa ! yapamazlar ise ülkeden kaçana kadar her yeri yangın yerine çevirirler
    Yanıtla +2
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    hakanhan68 2 gün ( Mesaj Silindi )
    koltuk değerli galiba bırakamıyor .

    Erdoğan: "Başbakanlık koltuğuna kalkmamak üzere oturma, çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şey kaybettirdi." (2012)

    https://twitter.com/ArsivUnutmaz/status/1345866476801110017
    Yanıtla +4
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Golden Gate artık 6 Ocak Şehitler Köprüsü olur diye düşünüyorum.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne özgürlüğü adam milleti kışkırtıp sokağa döküyor. Adam narsistin teki, seçim sonucunu tanımıyor.
    Yanıtla +11
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    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikada ifade ozglugu vadhagafayshsba
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    lzerk (Yusuf İlter) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sansüre hayır :D
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    1626 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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