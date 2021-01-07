Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı

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Belki de sosyal medya tarihinde ilk kez bir devlet başkanının tüm sosyal medya hesapları askıya alınıyor. Protestocuların ABD Kongresini basması sonrasında kışkırtıcı ifadeler kullandığı düşünülen Trump’ın hesapları da askıya alındı.

Tüm hesaplar askıda

Trump’ın seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana adil bir seçim olmadığı ve asla pes etmeyeceği yönündeki açıklamaları Trump yanlılarını da şiddete sürüklüyor. Seçime hile karıştığını iddia eden Trump taraftarları Kongre binasını işgal ederek Trump’ı yeniden başkan ilan ettiler. Bu esnada yaralananlar oldu ve binada patlamamış bomba bulundu.

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Trump’ın sürekli olarak kışkırtıcı mesajlar yayınlaması nedeniyle Twitter önce uyarı yapmış ve mesajları kaldırmıştı. Sonrasında ise 12 saat boyunca hesabın askıya alındığını duyurdu. Bu süre boyunca Trump mesaj atamayacak. Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını 24 saatliğine askıya aldığını duyurdu. Kışkırtıcı ifadeler kaldırılmazsa kalıcı yasak da gelebilir.

https://edition.cnn.com/2021/01/06/tech/twitter-lock-trump-account/index.html

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