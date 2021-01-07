Kongre baskını sonrasında Trump’un sosyal medya hesapları askıya alındı

Belki de sosyal medya tarihinde ilk kez bir devlet başkanının tüm sosyal medya hesapları askıya alınıyor. Protestocuların ABD Kongresini basması sonrasında kışkırtıcı ifadeler kullandığı düşünülen Trump’ın hesapları da askıya alındı.
Tüm hesaplar askıda
Trump’ın seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana adil bir seçim olmadığı ve asla pes etmeyeceği yönündeki açıklamaları Trump yanlılarını da şiddete sürüklüyor. Seçime hile karıştığını iddia eden Trump taraftarları Kongre binasını işgal ederek Trump’ı yeniden başkan ilan ettiler. Bu esnada yaralananlar oldu ve binada patlamamış bomba bulundu.
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Trump’ın sürekli olarak kışkırtıcı mesajlar yayınlaması nedeniyle Twitter önce uyarı yapmış ve mesajları kaldırmıştı. Sonrasında ise 12 saat boyunca hesabın askıya alındığını duyurdu. Bu süre boyunca Trump mesaj atamayacak. Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını 24 saatliğine askıya aldığını duyurdu. Kışkırtıcı ifadeler kaldırılmazsa kalıcı yasak da gelebilir.
https://edition.cnn.com/2021/01/06/tech/twitter-lock-trump-account/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
batının ikiyüzlülüğünü tekrar görmüş olduk.
Erdoğan: "Başbakanlık koltuğuna kalkmamak üzere oturma, çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şey kaybettirdi." (2012)
https://twitter.com/ArsivUnutmaz/status/1345866476801110017
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