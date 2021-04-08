Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu

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Lenovo’nun oyuncu odaklı telefon dünyasındaki markası olan Legion belki de en çılgın akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo Legion Duel 2 çift fan tasarımı, çift USB Tip-C girişi ve 8 adet tetik tuşu ile fark yaratıyor.

Lenovo Legion Duel 2 ne tür yenilikler sunuyor?

Akıllı telefonlarda genelde üst sol veya üst orta kısımda kamera yuvalarının çıkıntı yaptığını görüyorduk. Lenovo işi biraz daha ileri götürmüş ve orta kısımda oldukça kalın ve geniş bir alan oluşturmuş.

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Bu alanda telefonun donanımını 22 derece veya altında tutan çift fanlı bir soğutma yer alıyor. Ayrıca ses sistemi, çift kamera ve aydınlatmalı Legion logosu da bu kısımda. Tasarım itibariyle rakiplerinden ayrılan Lenovo Legion Duel 2 bu haliyle kısıtlı bir kitleye hitap edecek gibi zira kalın arka kısım herkesin tercihi olmayabilir.

Telefonun diğer bir çılgınlığı tam 8 adet tetik tuşu kullanması. Kenar kısımda sağlı ve sollu olarak 4 adet tetik tuşu yer alıyor. Bu tuşlar ultrason tabanlı ve sadece 10ms gecikme süresi sunuyor. Kalın arka kısmın iki kenarında yine kapasitif tetik tuşları mevcut. Son 2 tetik tuşu dokunmatik ekranda Force Touch şeklinde iki bölgeye yerleştirilmiş. Dokunmatik hassasiyeti olan tetik tuşları 40ms gecikme süresi sunuyor.

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Lenovo Legion Duel 2 ana donanım

Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileri sunuluyor. Oyunlarda verimliliği sağlamak için çift fan sistemi kullanılmış. 29mm ölçüsündeki fanlar sektördeki en büyük buhar odası tarafından destekleniyor.

6.92 inçlik AMOLED ekranda 2460 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefon 144Hz tazeleme hızına ulaşıyor ve bunu dinamik bir şekilde ayarlıyor. Ekran 1300 nit parlaklık değerine çıkarken dokunmatik örnekleme hızı da 720Hz ile rekor kırıyor.

Ana sensör 64MP çözünürlüğünde ve yanında 16MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör yer alıyor. Kamera paketi 8K HDR10+ video kaydı yapabiliyor. Yan tarafta yer alan yayın kamerası ise 44MP çözünürlüğünde ve 4K video kaydı yapabiliyor.

5500mAh kapasite iki ayrı bataryaya bölünmüş. İki ayrı USB Tip-C girişi ile 90W hızlı şarj sağlanabiliyor. Batarya şarj esnasında verimliliğini koruyacak bir teknoloji ile donatılmış. Yani uzun oyun sürelerinde telefonu şarja takılı tutarsanız ömrünü koruyor.

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Lenovo Legion Duel 2 fiyat ve diğer özellikler

Çift ön hoparlör 7 mıknatıslı ve çift akıllı güçlendirici ile desteklenmiş. Dolby Atmos ile birlikte çift 1.6cc hoparlöre eş kaliteyi sunduğu belirtiliyor. Çift X eksenli titreşim motoru deneyime katkı yapıyor. 4 adet mikrofon ile yapay zeka motoru aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Legion logosu ve alt fan RGB aydınlatmaya sahip. Özel Lenovo yazılımı ile aydınlatma, soğutma, tuşların haritalanması gibi işlemler hızlıca yapılabiliyor. Lenovo Legion Duel 2 için fiyatlandırma şu şekilde:

Lenovo Legion Duel 2 12GB+256GB – 799 Avro

Lenovo Legion Duel 2 16GB+512GB – 999 Avro

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