Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu

    Çift fanlı soğutma, çift USB Tip-C girişi, 8 adet farklı tetik tuşu, batarya verimliliği, üst seviye ses sistemi gibi özelliklerle çılgın bir oyuncu odaklı telefon geliyor.
    08 Nisan 2021, 18:04 (Güncellendi, 5 gün)
    4,3b
    6
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo’nun oyuncu odaklı telefon dünyasındaki markası olan Legion belki de en çılgın akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo Legion Duel 2 çift fan tasarımı, çift USB Tip-C girişi ve 8 adet tetik tuşu ile fark yaratıyor.

    Lenovo Legion Duel 2 ne tür yenilikler sunuyor?

    Akıllı telefonlarda genelde üst sol veya üst orta kısımda kamera yuvalarının çıkıntı yaptığını görüyorduk. Lenovo işi biraz daha ileri götürmüş ve orta kısımda oldukça kalın ve geniş bir alan oluşturmuş.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

    Bu alanda telefonun donanımını 22 derece veya altında tutan çift fanlı bir soğutma yer alıyor. Ayrıca ses sistemi, çift kamera ve aydınlatmalı Legion logosu da bu kısımda. Tasarım itibariyle rakiplerinden ayrılan Lenovo Legion Duel 2 bu haliyle kısıtlı bir kitleye hitap edecek gibi zira kalın arka kısım herkesin tercihi olmayabilir.

    Telefonun diğer bir çılgınlığı tam 8 adet tetik tuşu kullanması. Kenar kısımda sağlı ve sollu olarak 4 adet tetik tuşu yer alıyor. Bu tuşlar ultrason tabanlı ve sadece 10ms gecikme süresi sunuyor. Kalın arka kısmın iki kenarında yine kapasitif tetik tuşları mevcut. Son 2 tetik tuşu dokunmatik ekranda Force Touch şeklinde iki bölgeye yerleştirilmiş. Dokunmatik hassasiyeti olan tetik tuşları 40ms gecikme süresi sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor

    Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo Legion Duel 2 ana donanım

    Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileri sunuluyor. Oyunlarda verimliliği sağlamak için çift fan sistemi kullanılmış. 29mm ölçüsündeki fanlar sektördeki en büyük buhar odası tarafından destekleniyor.

    6.92 inçlik AMOLED ekranda 2460 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefon 144Hz tazeleme hızına ulaşıyor ve bunu dinamik bir şekilde ayarlıyor. Ekran 1300 nit parlaklık değerine çıkarken dokunmatik örnekleme hızı da 720Hz ile rekor kırıyor.

    Ana sensör 64MP çözünürlüğünde ve yanında 16MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör yer alıyor. Kamera paketi 8K HDR10+ video kaydı yapabiliyor. Yan tarafta yer alan yayın kamerası ise 44MP çözünürlüğünde ve 4K video kaydı yapabiliyor.

    5500mAh kapasite iki ayrı bataryaya bölünmüş. İki ayrı USB Tip-C girişi ile 90W hızlı şarj sağlanabiliyor. Batarya şarj esnasında verimliliğini koruyacak bir teknoloji ile donatılmış. Yani uzun oyun sürelerinde telefonu şarja takılı tutarsanız ömrünü koruyor.

    Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo Legion Duel 2 fiyat ve diğer özellikler

    Çift ön hoparlör 7 mıknatıslı ve çift akıllı güçlendirici ile desteklenmiş. Dolby Atmos ile birlikte çift 1.6cc hoparlöre eş kaliteyi sunduğu belirtiliyor. Çift X eksenli titreşim motoru deneyime katkı yapıyor. 4 adet mikrofon ile yapay zeka motoru aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Legion logosu ve alt fan RGB aydınlatmaya sahip. Özel Lenovo yazılımı ile aydınlatma, soğutma, tuşların haritalanması gibi işlemler hızlıca yapılabiliyor. Lenovo Legion Duel 2 için fiyatlandırma şu şekilde:

    Lenovo Legion Duel 2 12GB+256GB – 799 Avro

    Lenovo Legion Duel 2 16GB+512GB – 999 Avro



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti
    24 dk.
    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu
    1 sa.
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi hoş da neden ses için telefon içine bir amfi koyulmuyor hayret. Asus ROG Phone 5 müzik severler için birebir telefon.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon güçlü olsun yeter s10 plus kullanıyorum gayet yeterli arkada ekran var masasa fırıldak gibi döner o
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    onkuba 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu telefonu kadar gereksiz iş yok.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok bee abi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ izleyici7 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu telefonu anladıkta adı üstünde telefon, tuğla değil. Tasarım çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W wolf silver (wolf silver) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Lenovo ve Asus bu yıl şov yaptı

    Gerçekten çok güzel oyuncu telefonları çıkardılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat çok iyi abi, gercekten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hazır orta bölge kalın iken kalan bölgeyi de biraz daha kalın yapıp şöyle 7000-8000 mah gibi bir pil koyaydınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsol artı Tv parasına denk geliyor olsa bile çok gğzel görünen bir telefon olmuş ha mobil gaming ne kadar doyurucu orası tartışılır
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 5 gün ( Mesaj Silindi )
    IBM'in PC bölümünü satın aldıktan sonra PC konusunda dünyaya açılan ve büyük işler başaran Lenovo, Motorola'nın cep telefonu bölümünü satın aldıktan sonra da dünyaya açılır dedik ama yok, Motorolanın satın alınmasindan sonra çıkardığı hiçbir telefonu Türiye'ye getirmedi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Ben konuştum kendileri ile derler ki Cem Uzan ölene kadar Türkiye'ye Motorola telefon markası ile girmemeye yemin ettik.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 1 Masaüstü 5 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4302 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lenovo, Lenovo Legion Duel 2 ve Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak 5 gün Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı 5 gün Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor 5 gün Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme 5 gün Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor 5 gün Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor 5 gün Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak 5 gün Nokia X10 ve X20 karşınızda 5 gün GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu Sonraki Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 5 gün Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı 5 gün Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor 5 gün Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı 5 gün Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor 6 gün Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da 6 gün Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor! 6 gün Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi? 6 gün Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe! 6 gün Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi 6 gün Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor 6 gün Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor 6 gün Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor 6 gün Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı 6 gün Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 6 gün Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir 6 gün Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı 6 gün Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı 6 gün Disk Drill, yeni sürümüyle M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek sunuyor 6 gün Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız