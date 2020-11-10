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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı

    Yeni MacBook Pro; M1 yonga seti sayesinde çok daha iyi performans değerleri elde ederken 20 saate yakın kullanım süresi sunuyor. MacBook Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 gün
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı

    Apple’ın kendi geliştirdiği masa üstü işlemcisi M1’in tek bir üründe yer alacağı tahmin ediliyordu ancak sürpriz bir şekilde bugün tanıtılan tüm Mac ürünleri M1 işlemci ile geldi. Aksine Intel işlemcili bir Mac cihazını bugün göremedik.

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    Yeni MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

    MacBook Pro with Touch Bar yine Apple M1 işlemcisi ile donatılmış. Apple yeni işlemcinin potansiyelini tam olarak MacBook Pro modelinde göreceğimizi belirtiyor ve üretkenlik uygulamalarının yüksek performansa ulaşacağını dile getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Yeni MacBook Pro önceki modellere göre 2.8 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha hızlı grafik performansı, 11 kat daha iyi makine öğrenme performansı sunuyor. 20 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü fanlı bir soğutma sistemine sahip.

    13.3 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli yine MacBook Air modelinde olduğu gibi WiFi 6, Touch ID, 2TB’a kadar SSD, 16GB’a kadar RAM bellek, Thunderbolt 4 ve USB 4 destekleri barındırıyor. Yeni MacBook Pro modeli 14299TL başlangıç fiyatına sahip ve 25299TL seviyesine kadar çıkıyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/13-in%C3%A7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    47 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    apple'ın yeni teknolojilerini barındıran ürünlerin ilk serilerinden uzak durun.
    Uzun yıllar bir apple kullanıcısı ve platforma yazılım geliştiren biri olarak naçizane tavsiyem budur.
    apple'ın yeni teknolojilerini barındıran ürünlerin ilk serilerinden uzak durun. Uzun yıllar bir apple kullanıcısı ve platforma yazılım geliştiren biri olarak...
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    Yanıtla +11
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım şuan çok az pc uygulamasını native çalıştırıyor, sunumda bitek kendininkileri gösterdiler diğer adobe vs virtualization demek yerine uydurdukları şeyle açıyor şeklinde anladım çok açık değildi orası sanki.
    Sanırım şuan çok az pc uygulamasını native çalıştırıyor, sunumda bitek kendininkileri gösterdiler diğer adobe vs virtualization demek yerine uydurdukları şeyle ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    jetbrains ürünleri raspberry pi'de bile çalışıyor. yeni maclerde de çalışır diye tahmin ediyorum. çalışmasa bile rosetta 2 var içinde o halleder sanırım.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    5 kat daha hızlı yazıyor ama neye göre hızlı olduğunu yazmamışlar. Baz aldığın şeyi açıklamadıktan sonra piyasadaki verimsiz intel ultrabook çiplerini yazabilirsin. Mesela gidip i3'e göre daha hızlı yazmış olabilirler. Peki ağır toplara göre nasıl olacak,ne kadar verimli olacak. Macbook Pro 16"'teki işlemcilere göre nasıl?

    Göz boyama gibi duruyor ,ben pil ömrü ve ısınma yani verimlilik dışında öyle aman aman bir fark göreceğimize inanmış değilim. Zaten ucuzlatmıyorlar da,bir yandan da gidip usb type c port sayısını 2'ye indirmişler,yakında 1'e kadar düşecek. "PRO" olan bir cihazda nasıl sadece 2 tane usb type c portu olabilir? Bir port kaç dolar?

    Umarım bu ARM karşılığını PC'de de görürüz. Umarım Microsoft bu konuda bir atak yapabilir fakat yazılım desteği konusunda da çok aktif olmaları gerekecek.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    scientia 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Performans konusunda ben ciddi olduklarını düşünüyorum çünkü sunumda Air'de 4K video montajı yapılabileceğini söylüyordu. Air bunu yapabiliyorsa zaten her şeyi yapabilir.
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    Muguroz 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Benim de aklima taklian ilk nokta buydu, hangi islemciye göre verilmis bu performans degerleri merak ediyorum. "Önceki modellere göre" demek tamamen sacmalik. Önceki hangi modele göre? Mevcut M0 islemci vardi da ben mi duymadim? Bullshit.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu m1 uyumlu programlar ile birlikte ipad pro lara da mac işletim sistemi gelir inş
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    m1 çiplilere aşık oldum resmen :)
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    scientia 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Macbook Air M1 ile ne farkı var anlayamadım.
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    egeemen 1 gün ( Mesaj Silindi ) scientia
    Sanırım proda 16 çekirdekli neural engine varken air’da yok.
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    Umutcan 23 sa. ( Mesaj Silindi ) scientia
    İşlemci bakımından Air baz modelin GPU'su 7 çekirdek, Pro'nun 8 çekirdek. Ek ücretle Air'ın GPU da 8 yapılabiliyor. Onun dışında ekran, fan, hoparlör, batarya ve touchbar gibi çevresel birimlerinde farklar var.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    apple'ın yeni teknolojilerini barındıran ürünlerin ilk serilerinden uzak durun.
    Uzun yıllar bir apple kullanıcısı ve platforma yazılım geliştiren biri olarak naçizane tavsiyem budur.
    Yanıtla +11
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    surfer 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Emülasyon ile program açarken mutlaka performans kayıpları olacaktır. Ancak mac üzerinde en çok kullanılan programların kısa zaman içerisinde ARM versiyonlarının çıkacaktır. M1 uygulama ekosisteminin kısa süre içerisinde oluşacağı kanısındayım.

    Fansız soğutma, 18-20 saat pil ömrü, enerji verimliliğinde gelinen nokta... Bunlar gerçekten önemli gelişmeler.. Ben yeni mac leri gerçekten sevdim... Şu andaki piyasa koşullarında gidip uyduruk PC lere 6-7 bin lira vereceğime bu bilgisayarlara 10 bin lira vermeyi tercih ederim.. Tabi ki kullanım amacı önemli. Apple cı falan değilim. Ama bu inovasyonları tecrübe etmek isterdim.
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım şuan çok az pc uygulamasını native çalıştırıyor, sunumda bitek kendininkileri gösterdiler diğer adobe vs virtualization demek yerine uydurdukları şeyle açıyor şeklinde anladım çok açık değildi orası sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    GENÇ_EFENDİ 1 gün ( Mesaj Silindi ) DonanımdanBihaber
    Şuan destek yok ilerleyen dönemde artacak, hemen almak biraz mantıksız olur.Geçen sene macbook pro aldım 2 sene daha beklemeyi düşünüyorum.Eğer çok hızlı bir şekilde destek verirlerse geçebilirim ama çok sanmıyorum.
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