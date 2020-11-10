M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı

Apple’ın kendi geliştirdiği masa üstü işlemcisi M1’in tek bir üründe yer alacağı tahmin ediliyordu ancak sürpriz bir şekilde bugün tanıtılan tüm Mac ürünleri M1 işlemci ile geldi. Aksine Intel işlemcili bir Mac cihazını bugün göremedik.

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Yeni MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

MacBook Pro with Touch Bar yine Apple M1 işlemcisi ile donatılmış. Apple yeni işlemcinin potansiyelini tam olarak MacBook Pro modelinde göreceğimizi belirtiyor ve üretkenlik uygulamalarının yüksek performansa ulaşacağını dile getiriyor.

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Yeni MacBook Pro önceki modellere göre 2.8 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha hızlı grafik performansı, 11 kat daha iyi makine öğrenme performansı sunuyor. 20 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü fanlı bir soğutma sistemine sahip.

13.3 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli yine MacBook Air modelinde olduğu gibi WiFi 6, Touch ID, 2TB’a kadar SSD, 16GB’a kadar RAM bellek, Thunderbolt 4 ve USB 4 destekleri barındırıyor. Yeni MacBook Pro modeli 14299TL başlangıç fiyatına sahip ve 25299TL seviyesine kadar çıkıyor.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/13-in%C3%A7

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