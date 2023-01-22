Apple M2 Max, OpenCL performansında mobil RTX 4070’in gerisinde kaldı

Apple M2 Max, mobil RTX 4070’ten daha yavaş
Geekbench 5 platformunda ortaya çıkan yeni puanlar, Apple’ın M2 Max işlemcisi ve mobil RTX 4070 hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkarıyor. 38 grafik çekirdeğine sahip M2 Max işlemcisinden ve 64 GB birleşik bellekten güç alan MacBook Pro, OpenCL testinde 75139 puana sahip. 14 çekirdekli Intel Core i9-13900HK işlemcisinden, 32GB bellekten ve RTX 4070’ten güç alan Samsung markalı dizüstü bilgisayar ise aynı testten 102130 puan alıyor. Bu da GeForce RTX 4070’in OpenCL işlemlerinde M2 Max’a göre %35 daha yüksek performans sergileyebileceğini gösteriyor. Ancak Geekbench 5 testi, RTX 4070’in TDP değeri hakkında bir bilgi vermiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....