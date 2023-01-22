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    Apple M2 Max, OpenCL performansında mobil RTX 4070’in gerisinde kaldı

    Apple’ın ARM tabanlı M2 işlemci ailesinin yeni üyelerini tanıtması ile gözler performans testlerine döndü. Bir teste göre M2 Max, OpenCL testinde mobil RTX 4070’in gerisinde kaldı.
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    M2 Max ve mobil RTX 4070 karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda MacBook Air ve 13 inçlik MacBook Pro ile standart M2 çip setini tanıtan Apple, geçtiğimiz hafta da M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini duyurdu. Muhteşem performans artışları sunması beklenen yonga setlerinin benchmark testleri, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 

    Apple M2 Max, mobil RTX 4070’ten daha yavaş

    Geekbench 5 platformunda ortaya çıkan yeni puanlar, Apple’ın M2 Max işlemcisi ve mobil RTX 4070 hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkarıyor. 38 grafik çekirdeğine sahip M2 Max işlemcisinden ve 64 GB birleşik bellekten güç alan MacBook Pro, OpenCL testinde 75139 puana sahip. 14 çekirdekli Intel Core i9-13900HK işlemcisinden, 32GB bellekten ve RTX 4070’ten güç alan Samsung markalı dizüstü bilgisayar ise aynı testten 102130 puan alıyor. Bu da GeForce RTX 4070’in OpenCL işlemlerinde M2 Max’a göre %35 daha yüksek performans sergileyebileceğini gösteriyor. Ancak Geekbench 5 testi, RTX 4070’in  TDP değeri hakkında bir bilgi vermiyor.

    M2 Max ve mobil RTX 4070 karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara rağmen Apple’ın M serisi çip setleri hem CPU hem de grafik tabanlı işlerde, az enerji kullanarak muhteşem performans sergiliyor. 22 saate yakın batarya ömrü sunacağı belirtilen yeni MacBook Pro serisi, yüksek performansı düşük enerjide sunması ile oldukça başarılı bir ürün serisi olacak.
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    ChelseaNy 7 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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