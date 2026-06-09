Mac kullanıcılarının beklediği ultrawide özelliği sonunda geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen WWDC26 sırasında hem iOS 27 hem de MacOS 27 Golden Gate tarafında önemli yenilikler duyurdu. Bunlardan biri ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliğe çözüm getiriyor. Duyuruya göre Apple, macOS 27 ile ultra geniş (ultrawide) monitörlere yönelik desteği önemli ölçüde genişletiyor.

MacOS 27 ile ultrawide monitör desteği genişliyor

WWDC26'daki duyuruya göre Apple, ilk kez ultrawide monitör desteğini bağımsız bir özellik olarak öne çıkarmaya başladı. En dikkat çekici yeniliklerinden biri, desteklenen ultrawide monitörlerde daha yüksek çözünürlük modlarının kullanılabilmesi olacak. Apple, buna örnek olarak 5K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızını gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar daha geniş çalışma alanına ve daha akıcı bir görüntü deneyimine sahip olabilecek.

Güncelleme ayrıca harici monitör kullanan Mac sahiplerinin sıkça karşılaştığı bir sorunu da çözüyor. macOS 27, monitörlerin konumlandırma ve yerleşim ayarlarını hatırlayacak. Böylece bir monitör bağlantısı kesilip yeniden takıldığında ekranlar otomatik olarak önceki düzenlerine dönecek ve kullanıcıların her seferinde yeniden ayar yapmasına gerek kalmayacak.

Apple, yeni özelliğin çalışma şekli hakkında teknik detay paylaşmadı. Ayrıca bu desteğin belirli Mac modelleri, bağlantı standartları veya ekran teknolojileriyle sınırlı olup olmayacağı da henüz açıklanmadı. Şirket bunun bir HiDPI ya da Retina ölçeklendirme güncellemesi olmadığını da özellikle vurguluyor.

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macOS 27'nin ilk geliştirici betası WWDC 2026 etkinliğinin ardından yayınlandı. Genel beta sürümünün yaz aylarında, kararlı sürümün ise sonbaharda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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