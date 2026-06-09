Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mac kullanıcılarının beklediği ultrawide özelliği sonunda geliyor

    Apple, macOS 27 Golden Gate ile uzun zamandır beklenen ultrawide monitör desteğini genişletiyor. İşte yeni çözünürlük seçenekleri, ekran yerleşimi hatırlama ve daha fazlası

    Mac kullanıcılarının beklediği ultrawide özelliği sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen WWDC26 sırasında hem iOS 27 hem de MacOS 27 Golden Gate tarafında önemli yenilikler duyurdu. Bunlardan biri ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliğe çözüm getiriyor. Duyuruya göre Apple, macOS 27 ile ultra geniş (ultrawide) monitörlere yönelik desteği önemli ölçüde genişletiyor.

    MacOS 27 ile ultrawide monitör desteği genişliyor

    WWDC26'daki duyuruya göre Apple, ilk kez ultrawide monitör desteğini bağımsız bir özellik olarak öne çıkarmaya başladı. En dikkat çekici yeniliklerinden biri, desteklenen ultrawide monitörlerde daha yüksek çözünürlük modlarının kullanılabilmesi olacak. Apple, buna örnek olarak 5K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızını gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar daha geniş çalışma alanına ve daha akıcı bir görüntü deneyimine sahip olabilecek.

    Güncelleme ayrıca harici monitör kullanan Mac sahiplerinin sıkça karşılaştığı bir sorunu da çözüyor. macOS 27, monitörlerin konumlandırma ve yerleşim ayarlarını hatırlayacak. Böylece bir monitör bağlantısı kesilip yeniden takıldığında ekranlar otomatik olarak önceki düzenlerine dönecek ve kullanıcıların her seferinde yeniden ayar yapmasına gerek kalmayacak.

    Apple, yeni özelliğin çalışma şekli hakkında teknik detay paylaşmadı. Ayrıca bu desteğin belirli Mac modelleri, bağlantı standartları veya ekran teknolojileriyle sınırlı olup olmayacağı da henüz açıklanmadı. Şirket bunun bir HiDPI ya da Retina ölçeklendirme güncellemesi olmadığını da özellikle vurguluyor.

    macOS 27'nin ilk geliştirici betası WWDC 2026 etkinliğinin ardından yayınlandı. Genel beta sürümünün yaz aylarında, kararlı sürümün ise sonbaharda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buton ses hyundai i20 1.4 mpi style otomatik yorumlar samsung buzdolabı su tahliye borusu nasıl temizlenir arabanın direksiyonu çevirince gıcırtı sesi lustral reçetesiz alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum