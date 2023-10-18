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    Anlık Bildirim

    MacBook satışları düşüyor, yeni modeller bekleniyor

    Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Pro ve Air modellerini 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modellerin geç çıkması MacBook satışlarını da olumsuz etkiledi. 
    macbook satışları düştü Tam Boyutta Gör
    Okula dönüş kampanyasının sona ermesinin ardından 15 inç  MacBok Air modeline olan talep önemli ölçüde azaldı. Toplam MacBook satışı söz konusu olduğunda, geçen yıla kıyasla %30 oranında düşüş bekleniyor.

    Apple’ın bu yıl M3 çipli yeni MacBook modellerini çıkarması beklenmiyor. Yılın geri kalanında yeni ürün tanıtımının yapılmaması nedeniyle MacBook satışlarının önceki sezonlara göre önemli ölçüde düşük olması normal olarak görülebilir. Yakın zamanda başlayacak Black Friday, satışları bir nebze artırılabilir ancak asıl M3 işlemcili MacBook modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte satış rakamlarının normale dönmesi bekleniyor.

    Apple M3 çipinin 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip olması bekleniyor ve yeni 3 nanometre üretim sürecinden geçtiğinden performans ve verimlilik iyileştirmesi de olacaktır. 2024’te yalnızca M3 çipli MacBook’lar değil, 24 inç iMac modeli de bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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