MacBook satışları düşüyor, yeni modeller bekleniyor

Apple’ın bu yıl M3 çipli yeni MacBook modellerini çıkarması beklenmiyor. Yılın geri kalanında yeni ürün tanıtımının yapılmaması nedeniyle MacBook satışlarının önceki sezonlara göre önemli ölçüde düşük olması normal olarak görülebilir. Yakın zamanda başlayacak Black Friday, satışları bir nebze artırılabilir ancak asıl M3 işlemcili MacBook modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte satış rakamlarının normale dönmesi bekleniyor.
Apple M3 çipinin 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip olması bekleniyor ve yeni 3 nanometre üretim sürecinden geçtiğinden performans ve verimlilik iyileştirmesi de olacaktır. 2024’te yalnızca M3 çipli MacBook’lar değil, 24 inç iMac modeli de bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.