MacBook satışları düşüyor, yeni modeller bekleniyor

M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro ertelenmiş olabilir 1 ay önce eklendi

Apple’ın bu yıl M3 çipli yeni MacBook modellerini çıkarması beklenmiyor. Yılın geri kalanında yeni ürün tanıtımının yapılmaması nedeniyle MacBook satışlarının önceki sezonlara göre önemli ölçüde düşük olması normal olarak görülebilir. Yakın zamanda başlayacak Black Friday, satışları bir nebze artırılabilir ancak asıl M3 işlemcili MacBook modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte satış rakamlarının normale dönmesi bekleniyor.

Apple M3 çipinin 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip olması bekleniyor ve yeni 3 nanometre üretim sürecinden geçtiğinden performans ve verimlilik iyileştirmesi de olacaktır. 2024’te yalnızca M3 çipli MacBook’lar değil, 24 inç iMac modeli de bekleniyor.

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