Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor

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Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden olan Matrix 4'ün çekimleri nihayet başlıyor. Yabancı medyada yer alan bilgilere göre filmin çekimleri 5 Şubat'ta San Francisco'da start verecek. Matrix 4'ün gösterim tarihi 21 Mayıs 2021 olarak açıklanmıştı.

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Matrix devam filminin konusu veya ismiyle ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden olan Lana Wachowski yeni film için geri dönüyor. Lilly Wachowski ise projede yer almayacağını açıklamıştı. Son olarak elbette Keanu Reeves de Matrix 4'ün başrolünde yer alacak.

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Matrix serisinin yapımcı stüdyosu olan Warner Bros, bir süredir yeni filmin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşguldü. Keanu Reeves (Neo) ve Carrie Anne-Moss (Trinity) haricinde şimdiye kadar Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimlerle anlaşma sağlanmış. Serinin ikonik karakterlerinden olan Ajan Smith'i canlandıran Hugo Weaving ise yeni filmde rol almayacağını açıkladı.

Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz devam filmi haricinde ayrıca senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de var. Şu an için vizyon tarihi belli olmayan bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti.

https://movieweb.com/the-matrix-4-production-start-date-location/

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