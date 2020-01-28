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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor

    Matrix 4'ün başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss yer alacak. Filmin konusuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor
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    Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden olan Matrix 4'ün çekimleri nihayet başlıyor. Yabancı medyada yer alan bilgilere göre filmin çekimleri 5 Şubat'ta San Francisco'da start verecek. Matrix 4'ün gösterim tarihi 21 Mayıs 2021 olarak açıklanmıştı.

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    Matrix devam filminin konusu veya ismiyle ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden olan Lana Wachowski yeni film için geri dönüyor. Lilly Wachowski ise projede yer almayacağını açıklamıştı. Son olarak elbette Keanu Reeves de Matrix 4'ün başrolünde yer alacak.

    Ayrıca Bkz. "Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak"

    Matrix serisinin yapımcı stüdyosu olan Warner Bros, bir süredir yeni filmin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşguldü. Keanu Reeves (Neo) ve Carrie Anne-Moss (Trinity) haricinde şimdiye kadar Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimlerle anlaşma sağlanmış. Serinin ikonik karakterlerinden olan Ajan Smith'i canlandıran Hugo Weaving ise yeni filmde rol almayacağını açıkladı.

    Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz devam filmi haricinde ayrıca senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de var. Şu an için vizyon tarihi belli olmayan bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti.



    https://movieweb.com/the-matrix-4-production-start-date-location/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    [__Zahid__] 54 dk.
    kenu reis mi oynuyor gene
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    strathmorea 1 sa.
    Muhtemelen WB baskısı ile aceleye gelecek bir film olabilir. Daha senaryosuna çalışmaya yeni başlanmıştı haberleri yeni geçti. Bu kadar kısa zamanda senaryo ve hazırlıklar ne derece verimli yapıldı kimse bilemez. Bakalım göreceğiz. Bu arada yok prequel yok bilmem ne şeklinde bu kült filmin de içine edecekler ve insanlar ileri tarihte e sıkıldık artık matrix sağa matrix sola demeye başlayacak aynı star wars ta olduğu gibi. Film gösterime girdikten sonra ilk spoilersiz yorumları okumadan asla sinemada gitmeyeceğim. Bu film paragöz bir muhabbetle çıkarsa amaca hizmet etmemek lazım.
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    Musty3535123 1 sa.
    geliyor gönlümün efendisi
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    dogangoxel 1 sa.
    Hayırlısı be gülüm
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    kreat 1 sa.
    Neo ve Tri nasıl geri gelecek acaba? Zion'un da yapay olduğu teorisi var. Ordan mı yürüyecekler?
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    ProfXavier 1 sa.
    inşallah canım ya...
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