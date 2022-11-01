Yeni lider MediaTek Dimensity 9200'ün tanıtım tarihi belli oldu

MediaTek Dimensity 9200 AnTuTu testi sonuçları ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

MediaTek Dimensity 9200 özellikleri neler?

Geçen hafta 1.26 milyondan daha fazla puan almayı başaran bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2'ye ve Apple A16 Bionic'e rakip olacağı öngörülüyor.

İddialara göre Dimensity 9200'de 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan ARM Cortex-X3 isimli ana çekirdek mevcut. Bu ana çekirdeğin 2.85 GHz taban frekansı da var. 3 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex-A715 isimli çekirdek de bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak.

4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretileceği tahmin edilen bu üründe 4 adet Cortex-A510 isimli yonga seti de yer alacak.

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Snapdragon 8 Gen 2 lansman tarihi

Bu işlemci için 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında bir lansman etkinliği düzenlenecek.

MediaTek Dimensity 9200 tanıtım tarihi

Bu işlemci 8 Kasım 2022 tarihinde Çin'de tanıtılacak.

MediaTek Dimensity 9200 GPU testinde Apple A16 Bionic'i geçti 19 sa. önce eklendi

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MediaTek Dimensity 9200 lansman tarihi açıklandı