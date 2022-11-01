Yeni lider MediaTek Dimensity 9200'ün tanıtım tarihi belli oldu

- MediaTek Dimensity 9200 özellikleri neler?
- Snapdragon 8 Gen 2 lansman tarihi
- MediaTek Dimensity 9200 tanıtım tarihi
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MediaTek Dimensity 9200 özellikleri neler?
Geçen hafta 1.26 milyondan daha fazla puan almayı başaran bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2'ye ve Apple A16 Bionic'e rakip olacağı öngörülüyor.
İddialara göre Dimensity 9200'de 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan ARM Cortex-X3 isimli ana çekirdek mevcut. Bu ana çekirdeğin 2.85 GHz taban frekansı da var. 3 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex-A715 isimli çekirdek de bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak.
4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretileceği tahmin edilen bu üründe 4 adet Cortex-A510 isimli yonga seti de yer alacak.
Snapdragon 8 Gen 2 lansman tarihi
Bu işlemci için 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında bir lansman etkinliği düzenlenecek.
MediaTek Dimensity 9200 tanıtım tarihi
Bu işlemci 8 Kasım 2022 tarihinde Çin'de tanıtılacak.
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