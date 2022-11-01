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    Yeni lider MediaTek Dimensity 9200'ün tanıtım tarihi belli oldu

    AnTuTu Benchmark testinde diğer bütün işlemcileri geçen, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'in işlemcini sollayan MediaTek Dimensity 9200 bu hafta içerisinde kullanıcıların beğensine sunulacak.

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    MediaTek Dimensity 9200 Tam Boyutta Gör
    1 gün önce Apple'ın A16 Bionic isimli işlemcisini geride bırakmayı başaran MediaTek Dimensity 9200 önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarını kasıp kavurabilir. Kendisinin Çin'de ne zaman tanıtılacağı resmen duyuruldu.

     

    MediaTek Dimensity 9200 özellikleri neler?

    Geçen hafta 1.26 milyondan daha fazla puan almayı başaran bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2'ye ve Apple A16 Bionic'e rakip olacağı öngörülüyor.

    İddialara göre Dimensity 9200'de 1 adet 3.05 GHz hızında çalıştırılan ARM Cortex-X3 isimli ana çekirdek mevcut. Bu ana çekirdeğin 2.85 GHz taban frekansı da var. 3 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Cortex-A715 isimli çekirdek de bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak. 

    4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretileceği tahmin edilen bu üründe 4 adet Cortex-A510 isimli yonga seti de yer alacak.

    Dimensity 9200 Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 8 Gen 2 lansman tarihi

    Bu işlemci için 15 Kasım 2022 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında bir lansman etkinliği düzenlenecek.

    MediaTek Dimensity 9200 tanıtım tarihi

    Bu işlemci 8 Kasım 2022 tarihinde Çin'de tanıtılacak.

     

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