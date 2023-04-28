MediaTek süratle odağını yapay zeka ve otomobillere çeviriyor

MediaTek, yapay zeka ve otomobillere odaklanacak
MediaTek İcra Kurulu Başkanı Rick Tsai, yaptığı açıklamada "Kaynaklarımızı kesinlikle çok hızlı bir şekilde otomotiv ve bilgi işlem alanlarına kaydırıyoruz, çünkü bu alanlar önümüzdeki üç ila beş yıl içinde büyümemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. MediaTek bu hızlı dönüşüm sürecinde çalışan sayısını azaltmayacak. Dolayısıyla mevcut ekipler tüketici elektroniği tarafına değil de artık daha değerli olan diğer kaynaklara tahsis edilecek. MediaTek Dimensity Auto ile zaten birkaç hafta önce bunun sinyalleri verilmişti.
Öte yandan bu durum MediaTek’in akıllı telefonları bırakacağı anlamına gelmiyor. Şirket yılın ikinci yarısından itibaren cansız akıllı telefon pazarının toparlanmaya başlamasını bekliyor. Fakat, MediaTek durumun iyi olmadığının da farkında. Tsai’ye göre mevcut belirli tüketici elektroniği ürünlerine yönelik talep beklenilenden daha zayıf. Bu nedenden dolayı yapay zeka ve otomobil platformları büyürken firmanın bu alanlara kayması normal bir durum olarak kabul edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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