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    MediaTek süratle odağını yapay zeka ve otomobillere çeviriyor

    Tayvan'ın en büyük çip tasarım şirketi MediaTek, görünüşe göre hedeflerini değiştiriyor. Taleplerde yaşanan düşme şirketi olumsuz etkilerken yapay zeka ve otomobiller çıkış kapısı olabilir.
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    MediaTek süratle odağını yapay zeka ve otomobillere çeviriyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan'ın en büyük çip tasarım şirketi MediaTek, akıllı telefon müşterilerinin boğuştuğu arz fazlalığı, enflasyon ve makroekonomik belirsizlikle yüz yüze. Tüketici elektroniğine yönelik düşen talepler nedeniyle MediaTek, hızlı bir şekilde odağını otomobil ve yapay zeka bilişim platformlarına yöneltiyor.

    MediaTek, yapay zeka ve otomobillere odaklanacak

    MediaTek İcra Kurulu Başkanı Rick Tsai, yaptığı açıklamada "Kaynaklarımızı kesinlikle çok hızlı bir şekilde otomotiv ve bilgi işlem alanlarına kaydırıyoruz, çünkü bu alanlar önümüzdeki üç ila beş yıl içinde büyümemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. MediaTek bu hızlı dönüşüm sürecinde çalışan sayısını azaltmayacak. Dolayısıyla mevcut ekipler tüketici elektroniği tarafına değil de artık daha değerli olan diğer kaynaklara tahsis edilecek. MediaTek Dimensity Auto ile zaten birkaç hafta önce bunun sinyalleri verilmişti.

    MediaTek süratle odağını yapay zeka ve otomobillere çeviriyor Tam Boyutta Gör
    Tsai, MediaTek de dahil olmak üzere herkesin ChatGPT gibi üretken yapay zekayı destekleyebilecek ürünleri sağlamak konusunda yarış içinde olduğunu belirtiyor. Tsai, MediaTek'in yapay zekaya büyük yatırım yaptığını çünkü şirketin odaklandığı yeni alanların hepsinin bilgi işlemle ilgili olduğunun altını çiziyor. Eğer otomobil endüstrisine bakarsanız geleceğin otonom araçlarda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu otonomluğun oluşması için yapay zeka çiplerinin geliştirilmesi gerekiyor.

    Öte yandan bu durum MediaTek’in akıllı telefonları bırakacağı anlamına gelmiyor. Şirket yılın ikinci yarısından itibaren cansız akıllı telefon pazarının toparlanmaya başlamasını bekliyor. Fakat, MediaTek durumun iyi olmadığının da farkında. Tsai’ye göre mevcut belirli tüketici elektroniği ürünlerine yönelik talep beklenilenden daha zayıf. Bu nedenden dolayı yapay zeka ve otomobil platformları büyürken firmanın bu alanlara kayması normal bir durum olarak kabul edilebilir.

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