Dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı: Elektrikli araçlarda büyük gelişme

4. nesil ısı pompası
Hanon Systems'in dördüncü nesil ısı pompası sistemi, paralel ısı kaynağı geri kazanımı yöntemini kullanan ilk sistem olarak nitelendiriliyor. Yenilikçi teknoloji motor, batarya ve dış havadaki atık ısıyı geri kazanarak ısıtma, soğutma ve batarya sıcaklık yönetimi için kullanıyor. Sistem, enerji verimliliğini artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini önemli ölçüde geliştiriyor.
Firmanın yeni sisteminin arkasında çeşitli patentli teknolojiler yatıyor. Firma, RCM (Refrigerant Control Module) ve CCM (Coolant Control Module) modüllerini tek bir üniteye entegre ettiklerini belirtiyor. Bu sayede tüm termal kurulumun daha sorunsuz ve daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hem performansı hem de enerji verimliliği artırılıyor.
Thin HVAC teknolojisi
Isı pompası sistemine ek olarak Hanon Systems, dünyada bir ilk olan Thin HVAC teknolojisini de tanıttı. Küçültülmüş HVAC sistemi, toplam boyutu yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor ve kokpitin altındaki açıklığı en aza indirerek yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.