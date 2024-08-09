Dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı: Elektrikli araçlarda büyük gelişme

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Tam Boyutta Gör Otomotiv termal yönetim çözümlerinde lider olan Hanon Systems, elektrikli araçlar için dünyanın ilk 4. nesil ısı pompası sistemini geliştirdiğini duyurdu. Temmuz ayından bu yana piyasada bulunan yenilikçi termal yönetim bileşeni, elektrikli araçların sürüş menzilini uzatma ve enerji verimliliğini artırma konusunda ciddi faydalar sağlıyor.

4. nesil ısı pompası

Hanon Systems'in dördüncü nesil ısı pompası sistemi, paralel ısı kaynağı geri kazanımı yöntemini kullanan ilk sistem olarak nitelendiriliyor. Yenilikçi teknoloji motor, batarya ve dış havadaki atık ısıyı geri kazanarak ısıtma, soğutma ve batarya sıcaklık yönetimi için kullanıyor. Sistem, enerji verimliliğini artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini önemli ölçüde geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Hanon Systems yaptığı basın açıklamasında, geliştirdikleri yeni ısı pompası sistemini ilk olarak Güney Kore'de Kia EV3'te uygulandığını söylüyor. Firma ayrıca ABD ve Avrupa’ya genişleyeceğinin de altını çiziyor.

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Firmanın yeni sisteminin arkasında çeşitli patentli teknolojiler yatıyor. Firma, RCM (Refrigerant Control Module) ve CCM (Coolant Control Module) modüllerini tek bir üniteye entegre ettiklerini belirtiyor. Bu sayede tüm termal kurulumun daha sorunsuz ve daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hem performansı hem de enerji verimliliği artırılıyor.

Thin HVAC teknolojisi

Isı pompası sistemine ek olarak Hanon Systems, dünyada bir ilk olan Thin HVAC teknolojisini de tanıttı. Küçültülmüş HVAC sistemi, toplam boyutu yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor ve kokpitin altındaki açıklığı en aza indirerek yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlıyor.

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Menzili artıran dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı