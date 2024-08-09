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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı: Elektrikli araçlarda büyük gelişme

    Hanon Systems, elektrikli araçların verimliliğini artıran ve sürüş menzilini uzatan dünyanın ilk 4. nesil ısı pompası sistemini tanıttı. Bu, araçlarda bir atılıma neden olabilir.
    Menzili artıran dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv termal yönetim çözümlerinde lider olan Hanon Systems, elektrikli araçlar için dünyanın ilk 4. nesil ısı pompası sistemini geliştirdiğini duyurdu. Temmuz ayından bu yana piyasada bulunan yenilikçi termal yönetim bileşeni, elektrikli araçların sürüş menzilini uzatma ve enerji verimliliğini artırma konusunda ciddi faydalar sağlıyor.

    4. nesil ısı pompası

    Hanon Systems'in dördüncü nesil ısı pompası sistemi, paralel ısı kaynağı geri kazanımı yöntemini kullanan ilk sistem olarak nitelendiriliyor. Yenilikçi teknoloji motor, batarya ve dış havadaki atık ısıyı geri kazanarak ısıtma, soğutma ve batarya sıcaklık yönetimi için kullanıyor. Sistem, enerji verimliliğini artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini önemli ölçüde geliştiriyor.

    Menzili artıran dünyanın ilk 4. Nesil ısı pompası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hanon Systems yaptığı basın açıklamasında, geliştirdikleri yeni ısı pompası sistemini ilk olarak Güney Kore'de Kia EV3'te uygulandığını söylüyor. Firma ayrıca ABD ve Avrupa’ya genişleyeceğinin de altını çiziyor.

    Firmanın yeni sisteminin arkasında çeşitli patentli teknolojiler yatıyor. Firma, RCM (Refrigerant Control Module) ve CCM (Coolant Control Module) modüllerini tek bir üniteye entegre ettiklerini belirtiyor. Bu sayede tüm termal kurulumun daha sorunsuz ve daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hem performansı hem de enerji verimliliği artırılıyor.

    Thin HVAC teknolojisi

    Isı pompası sistemine ek olarak Hanon Systems, dünyada bir ilk olan Thin HVAC teknolojisini de tanıttı. Küçültülmüş HVAC sistemi, toplam boyutu yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor ve kokpitin altındaki açıklığı en aza indirerek yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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