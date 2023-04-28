Mark Zuckerberg’in inadı Meta’da finansal kara delik açtı!

İnat etmenin toplam zararı 30 milyar doları buldu
Meta, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse işleriyle ilgilenen Reality Labs biriminde bu çeyrekte 3,99 milyar dolarlık işletme zararı bildirdi. Reality Labs, 2020 yılından bu yana Meta’ya 30 milyar dolar kaybettirdi. Açıkçası Mark Zuckerberg’in metaverse inadı, Meta’da finansal “karadelik” oluşturdu. Zuckerberg için tek teselli, mevcut zararın bir önceki çeyrekte kaybettiği 4,3 milyar dolar kadar kötü olmaması.
Ancak metaverse'nin karşılaştığı en büyük sorun, üretken yapay zekanın son zamanlardaki yükselişi diyebiliriz. Şirketler, ChatGPT'nin benzerlerini hizmetlerine uygulamak için adeta koşuşturuyor. Meta bile yapay zeka alanında geri kalmamak için bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Öte yandan Zuckerberg’ün metaverse’e olan inancı sarsılmıyor. Ünlü milyarder önümüzdeki on yıl içinde metaverse’in milyarlarca hatta trilyonlarca dolar büyüklüğe ulaşacağına kesin bir şekilde inanıyor. Bu inancın doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98475-meta-metaverse-focused-reality-labs-lost-399-billion.html https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-First-Quarter-2023-Results/default.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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