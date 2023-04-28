Mark Zuckerberg’in inadı Meta’da finansal kara delik açtı!

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram, WhatsApp gibi popüler sosyal mecraların çatı şirketi olan Meta, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk üç aylık dönemde şirket, gelirlerini beklenmedik şekilde yüzde 3 artırarak 28,6 milyar dolar kazandı. Net gelir ise yüzde 24 düşerek 5,7 milyar dolar oldu. Ancak konumuz Mark Zuckerberg’in inadı olan metaverse birimi Reality Labs’in kaybettirdikleri.

İnat etmenin toplam zararı 30 milyar doları buldu

Meta, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse işleriyle ilgilenen Reality Labs biriminde bu çeyrekte 3,99 milyar dolarlık işletme zararı bildirdi. Reality Labs, 2020 yılından bu yana Meta’ya 30 milyar dolar kaybettirdi. Açıkçası Mark Zuckerberg’in metaverse inadı, Meta’da finansal “karadelik” oluşturdu. Zuckerberg için tek teselli, mevcut zararın bir önceki çeyrekte kaybettiği 4,3 milyar dolar kadar kötü olmaması.

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg, metaverse hayaline inansa da sayılar yalan söylemez. Evet, başlangıçta çoğu şirket metaverse'e yatırım yapmak için sıraya girmişti ancak analistlere göre bu projelerin çoğu 2025’e kadar kapanacak. Öte yandan mevcut ekonomik koşullar kullanıcıların metaverse ilgisini de etkiledi. VR başlıkların satışı geçtiğimiz yıl yüzde 12’den fazla düştü.

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Ancak metaverse'nin karşılaştığı en büyük sorun, üretken yapay zekanın son zamanlardaki yükselişi diyebiliriz. Şirketler, ChatGPT'nin benzerlerini hizmetlerine uygulamak için adeta koşuşturuyor. Meta bile yapay zeka alanında geri kalmamak için bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Öte yandan Zuckerberg’ün metaverse’e olan inancı sarsılmıyor. Ünlü milyarder önümüzdeki on yıl içinde metaverse’in milyarlarca hatta trilyonlarca dolar büyüklüğe ulaşacağına kesin bir şekilde inanıyor. Bu inancın doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.

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Meta’nın metaverse hayali şirkette kara delik açtı!