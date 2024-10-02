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    Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak

    Microsoft, üç aylık kazançlarını açıklamaya hazırlanırken dev finansal kiralamalar da yapacak. Aktarılanlara göre teknoloji devi, 100 milyar doların üzerinde veri merkezi kiralayacak.
    Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızlandırırken, veri merkezleri için yapacağı kira sözleşmelerinin toplamı 100 milyar doları aşacak gibi görünüyor. Şirketin bu ay açıklayacağı çeyrek dönem sonuçlarına hazırlanan yatırımcılar için en dikkat çeken metriklerden biri ise finansal kiralamalar. Finansal kiralamalar, bir varlığın peşin ödenmesi yerine yıllara yayılmasını sağlıyor. Bu tür kiralamalar, özellikle yapay zeka için devasa veri merkezleri kuran Microsoft gibi şirketler için giderek daha önemli hale geliyor.

    Veri merkezlerine olan ihtiyaç hızla artıyor

    Microsoft, Temmuz ayında yıllık raporunun dipnotunda henüz başlamamış olan finansal kiralamalarının 108,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre 20,6 milyar dolar artarken, iki yıl önceye kıyasla yaklaşık 100 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor. Kiralamaların 2025 ile 2030 mali yılları arasında başlayacağı ve 20 yıla kadar süreceği belirtiliyor.

    Genel olarak, Microsoft son çeyrekte 19 milyar dolar sermaye harcaması yaptı. Bu rakam, Mart çeyreğinde 14 milyar dolarken, Microsoft’un 2020 mali yılındaki toplam harcamasıyla neredeyse eşdeğer. Şirketin sermaye harcamalarındaki bu büyük artış, yapay zeka performansını artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak görülüyor.

    Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Microsoft, özellikle ABD'de veri merkezlerinin ve gerekli enerji altyapısının geliştirilmesini destekleyecek bir fona katıldığını da doğruladı. Ayrıca Three Mile Island nükleer santralini yeniden faaliyete geçirmek için 20 yıllık bir enerji satın alma anlaşması imzaladı. Ancak bu doğrudan yatırımların devreye alınması zaman alıyor. Microsoft da bu yüzden dış kaynakları kiralamaya yöneliyor.

    Microsoft’un sermaye harcamalarındaki artışlar, yapay zeka OpenAI’nin ChatGPT gibi hizmetlerine olan talebin artışıyla paralel ilerliyor. Microsoft, OpenAI'ye işlem gücü sağlıyor ve bu da sürekli olarak daha güçlü GPU’lar gerektiriyor. ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerinin daha da popüler hale gelmesiyle birlikte Microsoft, CoreWeave ve Oracle da dahil olmak üzere ek bulut sağlayıcılarıyla anlaşmalar yapmak zorunda kaldı. Zira talep o kadar hızlı artıyor ki doğrudan yatırımları yetiştirmek imkansız hale geliyor. Dolayısıyla Microsoft, bunlar gibi finansal kiralamalar yaparak hızlıca kapasite elde edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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