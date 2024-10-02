Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak

Veri merkezlerine olan ihtiyaç hızla artıyor
Microsoft, Temmuz ayında yıllık raporunun dipnotunda henüz başlamamış olan finansal kiralamalarının 108,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre 20,6 milyar dolar artarken, iki yıl önceye kıyasla yaklaşık 100 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor. Kiralamaların 2025 ile 2030 mali yılları arasında başlayacağı ve 20 yıla kadar süreceği belirtiliyor.
Genel olarak, Microsoft son çeyrekte 19 milyar dolar sermaye harcaması yaptı. Bu rakam, Mart çeyreğinde 14 milyar dolarken, Microsoft’un 2020 mali yılındaki toplam harcamasıyla neredeyse eşdeğer. Şirketin sermaye harcamalarındaki bu büyük artış, yapay zeka performansını artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak görülüyor.
Microsoft’un sermaye harcamalarındaki artışlar, yapay zeka OpenAI’nin ChatGPT gibi hizmetlerine olan talebin artışıyla paralel ilerliyor. Microsoft, OpenAI'ye işlem gücü sağlıyor ve bu da sürekli olarak daha güçlü GPU’lar gerektiriyor. ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerinin daha da popüler hale gelmesiyle birlikte Microsoft, CoreWeave ve Oracle da dahil olmak üzere ek bulut sağlayıcılarıyla anlaşmalar yapmak zorunda kaldı. Zira talep o kadar hızlı artıyor ki doğrudan yatırımları yetiştirmek imkansız hale geliyor. Dolayısıyla Microsoft, bunlar gibi finansal kiralamalar yaparak hızlıca kapasite elde edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.