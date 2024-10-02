Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızlandırırken, veri merkezleri için yapacağı kira sözleşmelerinin toplamı 100 milyar doları aşacak gibi görünüyor. Şirketin bu ay açıklayacağı çeyrek dönem sonuçlarına hazırlanan yatırımcılar için en dikkat çeken metriklerden biri ise finansal kiralamalar. Finansal kiralamalar, bir varlığın peşin ödenmesi yerine yıllara yayılmasını sağlıyor. Bu tür kiralamalar, özellikle yapay zeka için devasa veri merkezleri kuran Microsoft gibi şirketler için giderek daha önemli hale geliyor.

Veri merkezlerine olan ihtiyaç hızla artıyor

Microsoft, Temmuz ayında yıllık raporunun dipnotunda henüz başlamamış olan finansal kiralamalarının 108,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre 20,6 milyar dolar artarken, iki yıl önceye kıyasla yaklaşık 100 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor. Kiralamaların 2025 ile 2030 mali yılları arasında başlayacağı ve 20 yıla kadar süreceği belirtiliyor.

Genel olarak, Microsoft son çeyrekte 19 milyar dolar sermaye harcaması yaptı. Bu rakam, Mart çeyreğinde 14 milyar dolarken, Microsoft’un 2020 mali yılındaki toplam harcamasıyla neredeyse eşdeğer. Şirketin sermaye harcamalarındaki bu büyük artış, yapay zeka performansını artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Microsoft, özellikle ABD'de veri merkezlerinin ve gerekli enerji altyapısının geliştirilmesini destekleyecek bir fona katıldığını da doğruladı. Ayrıca Three Mile Island nükleer santralini yeniden faaliyete geçirmek için 20 yıllık bir enerji satın alma anlaşması imzaladı. Ancak bu doğrudan yatırımların devreye alınması zaman alıyor. Microsoft da bu yüzden dış kaynakları kiralamaya yöneliyor.

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Microsoft’un sermaye harcamalarındaki artışlar, yapay zeka OpenAI’nin ChatGPT gibi hizmetlerine olan talebin artışıyla paralel ilerliyor. Microsoft, OpenAI'ye işlem gücü sağlıyor ve bu da sürekli olarak daha güçlü GPU’lar gerektiriyor. ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerinin daha da popüler hale gelmesiyle birlikte Microsoft, CoreWeave ve Oracle da dahil olmak üzere ek bulut sağlayıcılarıyla anlaşmalar yapmak zorunda kaldı. Zira talep o kadar hızlı artıyor ki doğrudan yatırımları yetiştirmek imkansız hale geliyor. Dolayısıyla Microsoft, bunlar gibi finansal kiralamalar yaparak hızlıca kapasite elde edebiliyor.

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Microsoft, 100 milyar dolarlık veri merkezi kiralaması yapacak