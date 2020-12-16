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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor

    Teknoloji üreticilerinden Microsoft, çift ekranlı akıllı telefonun Avrupa'da piyasaya çıkacağını resmen doğruladı. Surface Duo, 2021 yılının başında dünyaya açılacak.
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    Cep Telefonları
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    Teknoloji Editörü
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    Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor
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    Microsoft bu sonbaharda, yalnızca ABD'de mevcut olan çift ekranlı ve Android işletim sistemli Surface Duo akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz Avrupa'lı kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor.

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    Kasım ayında, Microsoft'un Surface Duo'yu Avrupa pazarından başlayarak diğer bölgelerde de piyasaya sürmeyi planladığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi Microsoft, şirketin çift ekranlı telefonunu 2021'in başlarında Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da piyasaya sürmeyi planladığını resmen onayladı.

    Sorunların Avrupa sürümünde çözülmesi bekleniyor

    Akıllı telefonun sorunlu olduğuna dair bazı haberler de çıkmıştı. Şarj konektörünün etrafındaki çerçevenin çatladığı, zayıf sinyal ve veri aktarımındaki yüksek gecikme hakkında bazı sorunlar bildiriliyordu. Microsoft'un tüm bu sorunları cihazın Avrupa sürümüyle birlikte çözüme kavuşturması bekleniyor.

    Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor
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    Surface Duo her biri iki 5,6 inç iki ekrana sahip. Her panelin çözünürlüğü 1800 x 1350 piksel ve toplam çözünürlük ise 2700 x 1800 piksel. Akıllı telefon, Snapdragon 855 yongalı bir sistem üzerine inşa edilmiş. Pil kapasitesi 3.566 mAh ve 18 watt şarj desteği mevcut.

    Kasa açıldığında ve katlandığında sırasıyla 4.8 ve 9.6 mm kalınlığa sahip akıllı telefonun kamera çözünürlüğü ise yalnızca 11 megapiksel. Kalem desteğine sahip Surface Duo, NFC ve 5G desteğinden yoksun bir şekilde geliyor. Giderek popülerlik kazanan esnek ekranlı akıllı telefonlarla ne denli rekabet edebileceği ise şimdilik muamma.



    https://blogs.windows.com/devices/2020/12/15/the-year-ahead-for-surface-duo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft güzel fikirler ortaya çıkarır, hayata geçirme aşamasında da bir güzel batırır :)

    Lumia olsun, touch mouse olsun birçok ürünlerini kullandım her zaman muadil ürünlere göre büyük artılara karşılık üründen soğutan eksileri oluyor.
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buraya yazıyorum bu işin sonu samsung u satin alıp batırmak :) apple ın önündeki engelleri bir bir yok ediyor adamlar.. huaweiyi de engellediler.. oyun büyük :D



    Not: farkedilecegi uzere tasarımda iphone 3g yi andiriyor :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Bende 2 tsne iphone 4ü menteşe ile birbirine tutturmuşlar diyecektim.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Surface pro çıkana kadar windows tabletler iş yapmaz deniyordu, microsoft yaptığı işlere tam ağırlığını verince iyi yapıyor ama çoğu zaman sırf rekabette olmak içinde yapıyor, nokia yı satın almak gibi
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    vs-fb (Vn S) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O işlemci ve pil kapasitesi ile ne yapmaya çalışmışlar gerçekten anlamak güç.
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    tplon (şükrü kılıbık) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tutmayacağı aşikar, zaten tutsun diye değil de gelecekte yapacakları ürünler için yapılan ar-ge'nin şimdilik bir meyvesi gibi bir şey. Satışa sunulma sebebi de devamlılık için kaynak sağlamak.
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    cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi piyasada olsaydı çok satardı muhtemelen pandemi dolayısıyla toplantı ders vs için ama dünya normale döndükçe bu tasarımla zor
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