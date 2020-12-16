Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor

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Microsoft bu sonbaharda, yalnızca ABD'de mevcut olan çift ekranlı ve Android işletim sistemli Surface Duo akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz Avrupa'lı kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor.

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Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı

Kasım ayında, Microsoft'un Surface Duo'yu Avrupa pazarından başlayarak diğer bölgelerde de piyasaya sürmeyi planladığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi Microsoft, şirketin çift ekranlı telefonunu 2021'in başlarında Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya'da piyasaya sürmeyi planladığını resmen onayladı.

Sorunların Avrupa sürümünde çözülmesi bekleniyor

Akıllı telefonun sorunlu olduğuna dair bazı haberler de çıkmıştı. Şarj konektörünün etrafındaki çerçevenin çatladığı, zayıf sinyal ve veri aktarımındaki yüksek gecikme hakkında bazı sorunlar bildiriliyordu. Microsoft'un tüm bu sorunları cihazın Avrupa sürümüyle birlikte çözüme kavuşturması bekleniyor.

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Surface Duo her biri iki 5,6 inç iki ekrana sahip. Her panelin çözünürlüğü 1800 x 1350 piksel ve toplam çözünürlük ise 2700 x 1800 piksel. Akıllı telefon, Snapdragon 855 yongalı bir sistem üzerine inşa edilmiş. Pil kapasitesi 3.566 mAh ve 18 watt şarj desteği mevcut.

Kasa açıldığında ve katlandığında sırasıyla 4.8 ve 9.6 mm kalınlığa sahip akıllı telefonun kamera çözünürlüğü ise yalnızca 11 megapiksel. Kalem desteğine sahip Surface Duo, NFC ve 5G desteğinden yoksun bir şekilde geliyor. Giderek popülerlik kazanan esnek ekranlı akıllı telefonlarla ne denli rekabet edebileceği ise şimdilik muamma.

https://blogs.windows.com/devices/2020/12/15/the-year-ahead-for-surface-duo/

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