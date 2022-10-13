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    Microsoft Audio Dock hem ses hem bağlantı sunuyor

    Microsoft Audio Dock aksesuarı sahip olduğu güçlü ses sistemi ile video konferanslarda rahatlık sunarken farklı çıkışlar ile de ek bir bağlantı cihazına ihtiyaç bırakmıyor. 
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    Microsoft Audio Dock Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un uzak görüşme sistemlerine odaklı olarak tanıttığı Audio Dock adındaki yeni aksesuar yüksek ses kalitesinde görüşmeler vadederken aynı zamanda çeşitli bağlantı seçenekleri de sunuyor.

    Microsoft Audio Dock özellikleri ve fiyatı

    Microsoft Audio Dock aksesuarı görüntülü konferanslarda tek bir yerden iletişim kurmak için geliştirilmiş. Aksesuar içerisinde 15W woofer ve 5W tweeter yer alıyor. İki mikrofon ile çok yönlü ses algılaması yapılabiliyor.

    Diğer taraftan gövde üzerinde iki adet USB Tip-C, HDMI 2.0 ve bir USB Tip-A girişi yer alıyor. Ayrıca 60W seviyesine kadar da enerji aktarımı yapabiliyor. Yani çok ekranlı bir konferans sistemi kurabilir aynı zamanda görüşme de yapabilirsiniz. Cihazın kendisi de USB Tip-C ile bağlanıyor.

    Cihazın üst kısmında Bluetooth bağlantısı, ses seviyesi ayarı, mikrofon ve Microsoft Teams için büyük tuşlara yer verilmiş. Microsoft Audio Dock aksesuarı 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

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