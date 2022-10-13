Microsoft Audio Dock hem ses hem bağlantı sunuyor

Microsoft Audio Dock özellikleri ve fiyatı
Microsoft Audio Dock aksesuarı görüntülü konferanslarda tek bir yerden iletişim kurmak için geliştirilmiş. Aksesuar içerisinde 15W woofer ve 5W tweeter yer alıyor. İki mikrofon ile çok yönlü ses algılaması yapılabiliyor.
Diğer taraftan gövde üzerinde iki adet USB Tip-C, HDMI 2.0 ve bir USB Tip-A girişi yer alıyor. Ayrıca 60W seviyesine kadar da enerji aktarımı yapabiliyor. Yani çok ekranlı bir konferans sistemi kurabilir aynı zamanda görüşme de yapabilirsiniz. Cihazın kendisi de USB Tip-C ile bağlanıyor.
Cihazın üst kısmında Bluetooth bağlantısı, ses seviyesi ayarı, mikrofon ve Microsoft Teams için büyük tuşlara yer verilmiş. Microsoft Audio Dock aksesuarı 250$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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