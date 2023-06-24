Microsoft, Sony yüzünden Bethesda'yı satın almak zorunda kaldı

- Microsoft, Starfield için Bethesda’yı aldı
- Xbox, Sony’nin düşmanca tavırlarına işaret ediyor
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Microsoft, Starfield için Bethesda’yı aldı
Spencer’a göre Sony, Bethesda ile görüşerek Starfield’ı PlayStation’a özel bir oyun yapmayı teklif etmiş. Bu açıklamalar ise Microsoft’un Activision satın alımının görüşüldüğü FTC duruşmasında dile getirildi. Spencer, Sony'nin rakiplerine "platformumuzu atlamaları" için düzenli olarak ödeme yaptığını ve Microsoft'un rekabet edebilmek için Bethesda'ya sahip olması gerektiğini açıkladı.
Microsoft, Elder Scrolls ve Fallout stüdyosu Bethesda Softworks'ün ana şirketi olan ZeniMax Media'yı satın almak için 7,5 milyar dolar harcamıştı. Anlaşma kapsamında Microsoft, Xbox ve PC'ye özel oyunların sözünü verdi ve şu ana kadar sadece Redfall'u çıkardı, Starfield ise 6 Eylül'de piyasaya çıkacak. Bethesda'nın yakında çıkacak Indiana Jones oyunu da Xbox ve PC'ye özel olacak.
Xbox, Sony’nin düşmanca tavırlarına işaret ediyor
Spencer'ın duruşmadaki ifadelerinin büyük bir kısmı Sony'yi agresif ve düşmanca bir rakip olarak resmetmek üzerineydi. Spencer, "PlayStation'a her oyun çıkardığımızda Sony, kendi platformunda elde ettiğimiz gelirin yüzde 30'unu ele geçiriyor ve bu parayı Xbox'ın pazardaki varlığını azaltmaya yönelik şeyler yapmak için kullanıyor. Rekabet etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi, son 20 yılda bunu etkili bir şekilde yapmayı başaramadık." dedi. Spencer, Bethesda'yı satın almanın ve Activision Blizzard'ı bünyesine katmaya çalışmanın Sony ile rekabet etmenin bir yolu olduğunu savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D