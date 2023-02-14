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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Sevgililer Günü’nde Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor

    Microsoft, Windows işletim sisteminden Internet Explorer’ı adım adım kaldırmaya devam ediyor ve son darbe bugün yapılıyor. Yazılım devi, bir güncelleme ile Internet Explorer’ın fişini çekiyor.
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    Microsoft, bugün Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Internet Explorer'ın ölümüyle ilgili bir sürü haber okuyormuşuz gibi geliyor olabilir ancak bu durumun sorumlusu Microsoft. Bunun nedeni ise yazılım devinin Internet Explorer tarayıcısını kademeli olarak kaldırmaya çalışması.

    Bu kademeli yaklaşımın sonraki adımında ise Windows 10'un belirli sürümlerinde Internet Explorer'ı kalıcı olarak devre dışı bırakma hamlesi yapılıyor. Microsoft, Internet Explorer'ı öldüren güncellemeyi esasında Aralık 2022’de yayınlayacaktı ancak sonrasında bunu bir Edge güncellemesi aracılığıyla yapacağını bildirdi.

    Sevgililer Günü’nde Internet Explorer'a veda

    Microsoft, bugün Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor
    Bu Microsoft Edge güncellemesi Sevgililer Günü’nde yani bugün, hem tüketici hem de ticari tüm cihazlara aynı anda dağıtılacak ve bu değişikliğin geri alınması mümkün olmayacak. Bundan sonra, IE müşterileri "Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de" başlıklı bir banner görecek ve IE tabanlı bir kullanım yapmak istediklerinde Edge tarayıcıya yönlendirilecek. IE’de bulunan veriler de Edge tarayıcıya taşınacak.

    İşletmeler bazında Microsoft Edge 'de Internet Explorer modu zaten bir süredir kullanılıyordu ve bunu kullananlar güncellemeden etkilenmeyecek. Fakat, sistemlerinde IE kullanmaya devam eden şirketler bu güncellemeden olumsuz etkilenebilir. Microsoft’un Edge tarayıcı yönlendirmesi bugünden itibaren geçerli olacak olsa da Görev Çubuğundaki simgeler gibi IE'ye yönelik görsel referansların önümüzdeki birkaç ay boyunca hayatımızda kalacağını söyleyelim. Bu eski kalıntılar da 13 Haziran 2023'te bir Windows Security "B" sürüm güncellemesiyle kaldırılacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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