Microsoft, Sevgililer Günü’nde Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor

Bu kademeli yaklaşımın sonraki adımında ise Windows 10'un belirli sürümlerinde Internet Explorer'ı kalıcı olarak devre dışı bırakma hamlesi yapılıyor. Microsoft, Internet Explorer'ı öldüren güncellemeyi esasında Aralık 2022’de yayınlayacaktı ancak sonrasında bunu bir Edge güncellemesi aracılığıyla yapacağını bildirdi.
Sevgililer Günü’nde Internet Explorer'a veda
İşletmeler bazında Microsoft Edge 'de Internet Explorer modu zaten bir süredir kullanılıyordu ve bunu kullananlar güncellemeden etkilenmeyecek. Fakat, sistemlerinde IE kullanmaya devam eden şirketler bu güncellemeden olumsuz etkilenebilir. Microsoft’un Edge tarayıcı yönlendirmesi bugünden itibaren geçerli olacak olsa da Görev Çubuğundaki simgeler gibi IE'ye yönelik görsel referansların önümüzdeki birkaç ay boyunca hayatımızda kalacağını söyleyelim. Bu eski kalıntılar da 13 Haziran 2023'te bir Windows Security "B" sürüm güncellemesiyle kaldırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah