Microsoft, Sevgililer Günü’nde Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor

Tam Boyutta Gör Yıllardır Internet Explorer'ın ölümüyle ilgili bir sürü haber okuyormuşuz gibi geliyor olabilir ancak bu durumun sorumlusu Microsoft. Bunun nedeni ise yazılım devinin Internet Explorer tarayıcısını kademeli olarak kaldırmaya çalışması.

Bu kademeli yaklaşımın sonraki adımında ise Windows 10'un belirli sürümlerinde Internet Explorer'ı kalıcı olarak devre dışı bırakma hamlesi yapılıyor. Microsoft, Internet Explorer'ı öldüren güncellemeyi esasında Aralık 2022’de yayınlayacaktı ancak sonrasında bunu bir Edge güncellemesi aracılığıyla yapacağını bildirdi.

Sevgililer Günü’nde Internet Explorer'a veda

Bu Microsoft Edge güncellemesi Sevgililer Günü’nde yani bugün, hem tüketici hem de ticari tüm cihazlara aynı anda dağıtılacak ve bu değişikliğin geri alınması mümkün olmayacak. Bundan sonra, IE müşterileri "Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de" başlıklı bir banner görecek ve IE tabanlı bir kullanım yapmak istediklerinde Edge tarayıcıya yönlendirilecek. IE’de bulunan veriler de Edge tarayıcıya taşınacak.

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İşletmeler bazında Microsoft Edge 'de Internet Explorer modu zaten bir süredir kullanılıyordu ve bunu kullananlar güncellemeden etkilenmeyecek. Fakat, sistemlerinde IE kullanmaya devam eden şirketler bu güncellemeden olumsuz etkilenebilir. Microsoft’un Edge tarayıcı yönlendirmesi bugünden itibaren geçerli olacak olsa da Görev Çubuğundaki simgeler gibi IE'ye yönelik görsel referansların önümüzdeki birkaç ay boyunca hayatımızda kalacağını söyleyelim. Bu eski kalıntılar da 13 Haziran 2023'te bir Windows Security "B" sürüm güncellemesiyle kaldırılacak.

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Microsoft, bugün Internet Explorer’ı kalıcı olarak öldürüyor