Tam Boyutta Gör Microsoft’un Copilot AI asistanı için son güncellemesi, doğrudan uygulamanın içine görüntü düzenleme araçları ekleyerek resimler oluşturmayı ve özelleştirmeyi daha da kolaylaştırmayı vadediyor. İçerik üreticiler, artık metinden görsele yönlendirmelerle yapay zeka görselleri oluşturabiliyor ve doğrudan Windows, mobil ve web üzerinden özelleştirebiliyor.

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Yeni kullanıcı arayüzü ve araçlar

Dall-E destekli yapay zeka sanat oluşturucunun yanı sıra, Copilot'un web ve mobil uygulamasında kullanıcı arayüzüne ilişkin iyileştirmeler söz konusu. Yeni kullanıcı arayüzü yanıtlar için daha sade, daha şık görünüm sunmakla birlikte önerilen istemlerden oluşan yeni eğlenceli menü içeriyor. Microsoft, modern görünüm ve his veren kullanıcı arayüzü güncellemeleri dışında satır içi düzenleme özelliği olan ücretsiz online yapay zeka görüntü oluşturucu Copilot için Designer’ı kullanıma sunuyor.

Şimdiye kadar 5 milyardan fazla görsel ve sohbet

Microsoft, kullanıcıların Copilot’un yeni araçlarına ücretsiz erişebileceğini söyledi. Satır içi görsel yeniden boyutlandırma ve yeniden oluşturma araçları Pro abonelere özel olacak. Copilot, Google Chrome, Firefox, Safari ve Microsoft Edge’de çalışıyor. Ayrıca Android ve iOS için Copilot uygulaması mevcut. Microsoft, bugüne kadar Copilot’ta 5 milyardan fazla görsel oluşturulduğunu ve sohbet gerçekleştiğini söylüyor.

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Microsoft, Copilot için yeni özellikleri duyurdu