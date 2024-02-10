Microsoft, Copilot için yeni özellikleri duyurdu

Yeni kullanıcı arayüzü ve araçlar
Dall-E destekli yapay zeka sanat oluşturucunun yanı sıra, Copilot'un web ve mobil uygulamasında kullanıcı arayüzüne ilişkin iyileştirmeler söz konusu. Yeni kullanıcı arayüzü yanıtlar için daha sade, daha şık görünüm sunmakla birlikte önerilen istemlerden oluşan yeni eğlenceli menü içeriyor. Microsoft, modern görünüm ve his veren kullanıcı arayüzü güncellemeleri dışında satır içi düzenleme özelliği olan ücretsiz online yapay zeka görüntü oluşturucu Copilot için Designer’ı kullanıma sunuyor.
Şimdiye kadar 5 milyardan fazla görsel ve sohbet
Microsoft, kullanıcıların Copilot’un yeni araçlarına ücretsiz erişebileceğini söyledi. Satır içi görsel yeniden boyutlandırma ve yeniden oluşturma araçları Pro abonelere özel olacak. Copilot, Google Chrome, Firefox, Safari ve Microsoft Edge’de çalışıyor. Ayrıca Android ve iOS için Copilot uygulaması mevcut. Microsoft, bugüne kadar Copilot’ta 5 milyardan fazla görsel oluşturulduğunu ve sohbet gerçekleştiğini söylüyor.Kaynakça https://blogs.microsoft.com/blog/2024/02/07/delivering-copilot-for-everyone/ https://www.techradar.com/pro/microsoft-catches-the-eye-with-new-ai-image-editing-tools-for-copilot Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.