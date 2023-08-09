Microsoft Edge'in şaşırtan yeni özelliği: Girdiğiniz sitelerin ekran görüntüsünü alacak!

Varsayılan olarak kapalı
Microsoft, bu özelliği “Geçmişten istediğiniz siteyi hızlı bir şekilde tekrar ziyaret edebilmeniz için, ziyaret ettiğiniz sitelerin ekran görüntülerini alıp kaydedeceğiz.” şeklinde tanımlıyor.
Ancak, Microsoft'un web sitelerinin ekran görüntüsünü alma sırasında kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini nasıl sağladığına ilişkin bir açıklaması yok. Öte yandan, kullanıcıya belli sitelerin ekran görüntüsünü kaydetme seçeneği sunulmuyor.
Test aşamasında
Özellik, şu anda test aşamasında ve varsayılan olarak kapalı. Edge’in Canary veya Dev kanalındaysanız, Ayarlar - Gizlilik - Hizmetler altından açabilirsiniz veya adres satırına edge://settings/privacy yazarak doğrudan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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