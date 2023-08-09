Microsoft Edge'in şaşırtan yeni özelliği: Girdiğiniz sitelerin ekran görüntüsünü alacak!

Tam Boyutta Gör Microsoft Edge, yeni güncellemeyle ilginç bir özelliğe kavuşuyor. Web tarayıcı, kullanıcının ilgili ayarı açması durumunda ziyaret ettiği web sayfalarının ekran görüntülerini geçmişe kaydedecek. Özellik, şu anda Canary ve Dev kanallarında teste açık olan Microsoft Edge 117 sürümünde mevcut.

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Varsayılan olarak kapalı

Tam Boyutta Gör Söz konusu özellik, “Geçmiş için sitenin ekran görüntülerini kaydet” olarak adlandırılıyor ve Microsoft’a yeni özellik oldukça kullanışlı. Kullanıcının tarama geçmişindeki herhangi bir sayfayı internet bağlantısı olmadan tekrar ziyaret etmesini sağlıyor. Geçmiş sayfasında imleç sayfanın üzerine getirildiğinde site ön izlenebiliyor.

Microsoft, bu özelliği “Geçmişten istediğiniz siteyi hızlı bir şekilde tekrar ziyaret edebilmeniz için, ziyaret ettiğiniz sitelerin ekran görüntülerini alıp kaydedeceğiz.” şeklinde tanımlıyor.

Ancak, Microsoft'un web sitelerinin ekran görüntüsünü alma sırasında kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini nasıl sağladığına ilişkin bir açıklaması yok. Öte yandan, kullanıcıya belli sitelerin ekran görüntüsünü kaydetme seçeneği sunulmuyor.

Test aşamasında

Özellik, şu anda test aşamasında ve varsayılan olarak kapalı. Edge’in Canary veya Dev kanalındaysanız, Ayarlar - Gizlilik - Hizmetler altından açabilirsiniz veya adres satırına edge://settings/privacy yazarak doğrudan ulaşabilirsiniz.

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Microsoft Edge, girdiğiniz sitelerin ekran görüntüsünü alacak