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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Edge reklamlarını artırdı: Chrome'dan daha güvenli!

    Microsoft, kullanıcıları Chrome'dan vazgeçirmek için yeni taktikler deniyor. Google Chrome indirmek için Edge tarayıcıyı kullananların karşısına tam boy reklamlar çıkmaya başladı.
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    google chrome microsoft edge reklamı Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge, Windows 10 ve 11’in varsayılan internet tarayıcısı konumunda ve genelde kullanıcılar ilk olarak Chrome’u indirmek için kullanıyor. Microsoft, kullanıcıların Edge’de kalmasını sağlamak için sürekli daha agresif ve kullanıcı dostu olmayan yöntemlerle geliyor. Şirket, reklamların dozunu artırdı. Kullanıcılar artık Chrome sitesi yüklediğinde ayrı Chrome indirme tamamlandığında ayrı reklamla karşılaşıyor.

    Yeni reklam bannerında Edge’in Chrome ile aynı teknolojiyi kullandığı belirtiliyor ancak “Microsoft güvenliğiyle” ifadesi dikkat çekici. Edge, ilk açılışta bilgisayarın reklam sağlayıcılara bağlanması için izin istemek dışında önerilen içerikleri daha fazla ön plana çıkarıyor, Bing’i kullanmaya zorluyor ve kaldırılamıyor.

    Microsoft dışında diğer şirketler de tarayıcı kullanımını artırmak için reklamları kullanıyor ancak reklamları kendi içlerinde gösteriyorlar, başka bir tarayıcı indirmek istediğinizde bannerlarla karşılaşmıyorsunuz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 6 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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