Microsoft, Edge reklamlarını artırdı: Chrome'dan daha güvenli!

Yeni reklam bannerında Edge’in Chrome ile aynı teknolojiyi kullandığı belirtiliyor ancak “Microsoft güvenliğiyle” ifadesi dikkat çekici. Edge, ilk açılışta bilgisayarın reklam sağlayıcılara bağlanması için izin istemek dışında önerilen içerikleri daha fazla ön plana çıkarıyor, Bing’i kullanmaya zorluyor ve kaldırılamıyor.
Microsoft dışında diğer şirketler de tarayıcı kullanımını artırmak için reklamları kullanıyor ancak reklamları kendi içlerinde gösteriyorlar, başka bir tarayıcı indirmek istediğinizde bannerlarla karşılaşmıyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.