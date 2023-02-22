Tam Boyutta Gör Microsoft Edge, Windows 10 ve 11’in varsayılan internet tarayıcısı konumunda ve genelde kullanıcılar ilk olarak Chrome’u indirmek için kullanıyor. Microsoft, kullanıcıların Edge’de kalmasını sağlamak için sürekli daha agresif ve kullanıcı dostu olmayan yöntemlerle geliyor. Şirket, reklamların dozunu artırdı. Kullanıcılar artık Chrome sitesi yüklediğinde ayrı Chrome indirme tamamlandığında ayrı reklamla karşılaşıyor.

Yeni reklam bannerında Edge’in Chrome ile aynı teknolojiyi kullandığı belirtiliyor ancak “Microsoft güvenliğiyle” ifadesi dikkat çekici. Edge, ilk açılışta bilgisayarın reklam sağlayıcılara bağlanması için izin istemek dışında önerilen içerikleri daha fazla ön plana çıkarıyor, Bing’i kullanmaya zorluyor ve kaldırılamıyor.

Microsoft, Edge tarayıcısını ön plana çıkarmaya çalışıyor 6 gün önce eklendi

Microsoft dışında diğer şirketler de tarayıcı kullanımını artırmak için reklamları kullanıyor ancak reklamları kendi içlerinde gösteriyorlar, başka bir tarayıcı indirmek istediğinizde bannerlarla karşılaşmıyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Microsoft, Edge reklamlarını artırdı: Chrome'dan daha güvenli!