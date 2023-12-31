Microsoft Edge tarayıcı 2023'te nasıl performans sergiledi?

- 1.8 milyar yapay zeka görseli, 127 milyon kimlik avı saldırısı
- Oyunlara 4.7 milyar dakika harcandı
- Microsoft: Edge yapay zeka tarayıcısı oldu
- Yorumlar
1.8 milyar yapay zeka görseli, 127 milyon kimlik avı saldırısı
Edge kullanıcıları 1.9 milyarda fazla Copilot sohbetine katıldı. Bu, yapay zeka destekli asistanın giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Kullanıcılar, ayrıca yapay zeka aracılığıyla 1.8 milyardan fazla görsel oluşturdu. Yapay zeka dışında, Edge, sıkça karşılaşılan çevrimiçi tehditlerden kimlik avı saldırılarını da başarıyla engelledi. Tarayıcının 127 milyondan fazla phishing saldırısını engellediği belirtildi. Bu, yıl boyunca saniyede dört kimlik avı saldırısına denk geliyor.
Oyunlara 4.7 milyar dakika harcandı
Microsoft, Edge’in online alışveriş için en iyi web tarayıcı olduğunu söylüyor. Dünya genelinde alışveriş yapanlar Edge sayesinde 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamış. İlginç bir istatistik. Öte yandan web tarayıcı üzerinden oyun oynamayı sevenlerin sayısının bir hayli fazla olduğu ortaya çıktı. Microsoft Edge kulanıcıları internet tarayıcı üzerinden oynanan oyunlarda 4.7 milyar dakikadan fazla oyun oynamış. Ayrıca oyuncular, Edge’de 148 milyon ödül puanı kazanmış. Bu, 1000 yıllık Xbox Game Pass Ultimate ödemesine denk geliyor.
Microsoft: Edge yapay zeka tarayıcısı oldu
Microsoft, “2023 yılının, günlük hayatta yapay zekanın gücünden yararlanmaya başladığımız ve düşündüğümüzden daha fazlasını başarmanın yeni yollarını açtığımız an olarak hatırlanacağına inanıyoruz. Bu çağ, 80'lerde PC'nin, 90'larda web'in, 2000'lerde mobilin, 2010’larda da bulutun önemli olduğu kadar önemli olacak. Bu yıl, çığır açan yenilikler sunmak, gerçekten büyülü deneyimler sunmak ve internette gezinmeyi bildiğimiz şekliyle yeniden tasarlamak için yıllarca süren yapay zeka araştırmalarını kullanıcı geri bildirimleriyle birleştirdik. 2023'te Microsoft Edge, yapay zeka destekli tarayıcı haline geldi.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.