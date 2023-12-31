Microsoft Edge tarayıcı 2023'te nasıl performans sergiledi?

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2023 yılı için Edge tarayıcının yapay zeka entegrasyonu, güvenlik önlemleri ve kullanıcı etkileşiminde önemli ilerlemeler kaydettiği bir yıl olduğunu bildirdi.

1.8 milyar yapay zeka görseli, 127 milyon kimlik avı saldırısı

Edge kullanıcıları 1.9 milyarda fazla Copilot sohbetine katıldı. Bu, yapay zeka destekli asistanın giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Kullanıcılar, ayrıca yapay zeka aracılığıyla 1.8 milyardan fazla görsel oluşturdu. Yapay zeka dışında, Edge, sıkça karşılaşılan çevrimiçi tehditlerden kimlik avı saldırılarını da başarıyla engelledi. Tarayıcının 127 milyondan fazla phishing saldırısını engellediği belirtildi. Bu, yıl boyunca saniyede dört kimlik avı saldırısına denk geliyor.

Microsoft Copilot, iPhone ve iPad için kullanıma sunuldu 1 gün önce eklendi

Oyunlara 4.7 milyar dakika harcandı

Microsoft, Edge’in online alışveriş için en iyi web tarayıcı olduğunu söylüyor. Dünya genelinde alışveriş yapanlar Edge sayesinde 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamış. İlginç bir istatistik. Öte yandan web tarayıcı üzerinden oyun oynamayı sevenlerin sayısının bir hayli fazla olduğu ortaya çıktı. Microsoft Edge kulanıcıları internet tarayıcı üzerinden oynanan oyunlarda 4.7 milyar dakikadan fazla oyun oynamış. Ayrıca oyuncular, Edge’de 148 milyon ödül puanı kazanmış. Bu, 1000 yıllık Xbox Game Pass Ultimate ödemesine denk geliyor.

Microsoft: Edge yapay zeka tarayıcısı oldu

Microsoft, “2023 yılının, günlük hayatta yapay zekanın gücünden yararlanmaya başladığımız ve düşündüğümüzden daha fazlasını başarmanın yeni yollarını açtığımız an olarak hatırlanacağına inanıyoruz. Bu çağ, 80'lerde PC'nin, 90'larda web'in, 2000'lerde mobilin, 2010’larda da bulutun önemli olduğu kadar önemli olacak. Bu yıl, çığır açan yenilikler sunmak, gerçekten büyülü deneyimler sunmak ve internette gezinmeyi bildiğimiz şekliyle yeniden tasarlamak için yıllarca süren yapay zeka araştırmalarını kullanıcı geri bildirimleriyle birleştirdik. 2023'te Microsoft Edge, yapay zeka destekli tarayıcı haline geldi.” diyor.

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