Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge tarayıcı 2023'te nasıl performans sergiledi?

    Microsoft, Edge tarayıcı için 2023 yılı istatistiklerini paylaştı. Windows PC'lere yüklü gelen, Mac bilgisayar ve mobil cihazlarda da kullanılabilen internet tarayıcı, iyi bir performans sergiledi.
    microsoft edge 2023 performans Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2023 yılı için Edge tarayıcının yapay zeka entegrasyonu, güvenlik önlemleri ve kullanıcı etkileşiminde önemli ilerlemeler kaydettiği bir yıl olduğunu bildirdi.

    1.8 milyar yapay zeka görseli, 127 milyon kimlik avı saldırısı

    Edge kullanıcıları 1.9 milyarda fazla Copilot sohbetine katıldı. Bu, yapay zeka destekli asistanın giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Kullanıcılar, ayrıca yapay zeka aracılığıyla 1.8 milyardan fazla görsel oluşturdu. Yapay zeka dışında, Edge, sıkça karşılaşılan çevrimiçi tehditlerden kimlik avı saldırılarını da başarıyla engelledi. Tarayıcının 127 milyondan fazla phishing saldırısını engellediği belirtildi. Bu, yıl boyunca saniyede dört kimlik avı saldırısına denk geliyor.

    Oyunlara 4.7 milyar dakika harcandı

    Microsoft, Edge’in online alışveriş için en iyi web tarayıcı olduğunu söylüyor. Dünya genelinde alışveriş yapanlar Edge sayesinde 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamış. İlginç bir istatistik. Öte yandan web tarayıcı üzerinden oyun oynamayı sevenlerin sayısının bir hayli fazla olduğu ortaya çıktı. Microsoft Edge kulanıcıları internet tarayıcı üzerinden oynanan oyunlarda 4.7 milyar dakikadan fazla oyun oynamış. Ayrıca oyuncular, Edge’de 148 milyon ödül puanı kazanmış. Bu, 1000 yıllık Xbox Game Pass Ultimate ödemesine denk geliyor.

    Microsoft: Edge yapay zeka tarayıcısı oldu

    Microsoft, “2023 yılının, günlük hayatta yapay zekanın gücünden yararlanmaya başladığımız ve düşündüğümüzden daha fazlasını başarmanın yeni yollarını açtığımız an olarak hatırlanacağına inanıyoruz. Bu çağ, 80'lerde PC'nin, 90'larda web'in, 2000'lerde mobilin, 2010’larda da bulutun önemli olduğu kadar önemli olacak. Bu yıl, çığır açan yenilikler sunmak, gerçekten büyülü deneyimler sunmak ve internette gezinmeyi bildiğimiz şekliyle yeniden tasarlamak için yıllarca süren yapay zeka araştırmalarını kullanıcı geri bildirimleriyle birleştirdik. 2023'te Microsoft Edge, yapay zeka destekli tarayıcı haline geldi.” diyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 23 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okullarda üniforma giyilmeli mi münazara fifa 23 forma numarası değiştirme ağrı kesiciden kaç saat sonra alkol alınır warwick replikleri omuz kas yırtığı ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız