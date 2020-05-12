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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı

    Microsoft tarafından ebeveynlere çocuklarının dijital ortamda geçirdiği vakit hakkında detaylı bilgi ve kısıtlama gücü sunan uygulaması, önizleme sürümüne kayıtlar almaya başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı
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    Family Safety, ya da Türkçe hâliyle Aile Güvenliği uygulamasını ortaya çıkaran Microsoft, özellikle çocukların cihaz kullanım sürelerini takip etmeyi ebeveynler için dâhâ kolay hâle getirmeyi amaçlıyor. 

    Uygulamayı yayınladığı blog yazısıyla birlikte Mart ayında ilk olarak duyuran Microsoft, önizleme sürümüne kayıtların başladığını açıkladı. Android ve iOS kullanıcılarının katılabildiği programa dâhil olabilmek için öncelikle firmanın formunu doldurmak gerekiyor. Bu formu doldurabilmek için de doğal olarak bir Microsoft aile grubuna sahip olmak gerekiyor. Bu basamaklar her ne kadar basit olsa da uygulamanın sunacağı fonksiyonellik için gereken parçalar.

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    Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı

    Microsoft’un erişim sahibi olduğu tüm platformlardan bilgileri toplayıp ebeveynlere Family Safety uygulaması aracılığıyla gösteren sistem, Windows, Android veya iOS ve Xbox platformlarında bulunuyor. Bu platformlardan elde edilen bilgileri renk kodlaması yaparak gösteriyor ve istenilen uygulamalara ve/veya platformlara süre limitleri konulmasına imkan sağlıyor. 

    Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı

    Uygulama, firmanın açıklamasıyla da ayrıca belirttiği şekilde bir oyuna uygulanan süre limitinin tüm platformlarda geçerli olmasını sağlıyor. Örneğin Minecraft oynama süresini Windows cihazda kısıtlayan ebeveynler, çocuklarının gidip Xbox ya da Android üzerinde oyuna devam ettiğini göremeyecekler çünkü bu süre, platformlar arası geçerli olacak. Uygulama ayrıca cihazların konumlarını görmeye ve olası durumlarda çocuklarla iletişime geçmeye de imkan sağlıyor.

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    Microsoft henüz uygulamanın App Store ve Play Store üzerinde ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Uygulamanın test sürümünü denemek için buradan formu doldurmanız ve yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün en beğenilen hardtracker
    Yüzmilyonlarca insan outlook, hotmail ve one drive gibi hizmetleri kullanıyor. Ayrıca microsoft hesabı almak için microsoft'a ait mail kullanamana da gerek yok. İstediğin mail hesabıyla kayıt olarak microsoft hesabı açılabiliyor. Sırf yorum yazmış olmak için yazmayın şunları.
    Yüzmilyonlarca insan outlook, hotmail ve one drive gibi hizmetleri kullanıyor. Ayrıca microsoft hesabı almak için microsoft'a ait mail kullanamana da gerek yok....
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    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün alaz1903
    Bu tarz yorumlar çok oluyor hocam maalesef
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Kampaku 3 gün yeni yorumcu
    Ne kadar da material design.
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 3 gün
    Hala microsoft hesaplarini mecbur tutuyor, bu nasil kafa.
    microsoft emaili mi kaldi arkadas artik.
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün hardtracker
    Microsoft'u da yere serdik çok şükür. Herkes yaani mail kullanıyor
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün hardtracker
    Yüzmilyonlarca insan outlook, hotmail ve one drive gibi hizmetleri kullanıyor. Ayrıca microsoft hesabı almak için microsoft'a ait mail kullanamana da gerek yok. İstediğin mail hesabıyla kayıt olarak microsoft hesabı açılabiliyor. Sırf yorum yazmış olmak için yazmayın şunları.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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