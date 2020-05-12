Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı

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Family Safety, ya da Türkçe hâliyle Aile Güvenliği uygulamasını ortaya çıkaran Microsoft, özellikle çocukların cihaz kullanım sürelerini takip etmeyi ebeveynler için dâhâ kolay hâle getirmeyi amaçlıyor.

Uygulamayı yayınladığı blog yazısıyla birlikte Mart ayında ilk olarak duyuran Microsoft, önizleme sürümüne kayıtların başladığını açıkladı. Android ve iOS kullanıcılarının katılabildiği programa dâhil olabilmek için öncelikle firmanın formunu doldurmak gerekiyor. Bu formu doldurabilmek için de doğal olarak bir Microsoft aile grubuna sahip olmak gerekiyor. Bu basamaklar her ne kadar basit olsa da uygulamanın sunacağı fonksiyonellik için gereken parçalar.

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Microsoft’un erişim sahibi olduğu tüm platformlardan bilgileri toplayıp ebeveynlere Family Safety uygulaması aracılığıyla gösteren sistem, Windows, Android veya iOS ve Xbox platformlarında bulunuyor. Bu platformlardan elde edilen bilgileri renk kodlaması yaparak gösteriyor ve istenilen uygulamalara ve/veya platformlara süre limitleri konulmasına imkan sağlıyor.

Uygulama, firmanın açıklamasıyla da ayrıca belirttiği şekilde bir oyuna uygulanan süre limitinin tüm platformlarda geçerli olmasını sağlıyor. Örneğin Minecraft oynama süresini Windows cihazda kısıtlayan ebeveynler, çocuklarının gidip Xbox ya da Android üzerinde oyuna devam ettiğini göremeyecekler çünkü bu süre, platformlar arası geçerli olacak. Uygulama ayrıca cihazların konumlarını görmeye ve olası durumlarda çocuklarla iletişime geçmeye de imkan sağlıyor.

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Microsoft henüz uygulamanın App Store ve Play Store üzerinde ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Uygulamanın test sürümünü denemek için buradan formu doldurmanız ve yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.

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