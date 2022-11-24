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    Microsoft’a göre GTA 6 2024 yılında çıkış yapacak

    Activision-Blizzard’ı satın alma sürecinde yasal problemlerle uğraşan Microsoft, Birleşik Krallık Mahkemesi’ne ifade verdi. Firmaya göre Grand Theft Auto 6, 2024 yılında çıkış yapacak.
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    Microsoft, GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Playstation 3 ve Xbox 360 için başarılı bir çıkış yapan Grand Theft Auto 5, son 10 yılın en çok satan ve en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Ana hikâyenin yanında GTA Online ile birlikte GTA V; Playstation 4, Xbox One PC ve son olarak PS5 ve Xbox Series platformlarına da geldi. 3 nesil için çıkış yapan ve 9 yıldır desteklenen GTA 5 son zamanlarda oyuncuları sıktı ve yeni nesil GTA için olan isteği arttırdı. Geçtiğimiz aylarda bu oyundan gelen sızıntıların ardından Microsoft, GTA 6 ile ilgili önemli bir tahminde bulundu.

    Grand Theft Auto 6 2024’te çıkış yapabilir

    Ünlü geliştirici ve yayıncı Activision-Blizzard’ı satın alma sürecinde Microsoft, birçok hükümet tarafından soruşturma altına alındı ve bu ülkelerden biri de Birleşik Krallık oldu. Ülkenin Rekabet ve Piyasa Kurumu’na verdiği ifadede firma, oyun dünyasının en beklenen oyunlarından olan GTA 6 hakkında önemli bir tahminde bulundu. 

    Herkes tarafından erişilebilir 111 sayfalık ifadede Microsoft; oyun teriminin anlamı, uygulamaları, belirli oyun pazarlarının büyümesi gibi birçok konu hakkında konuşuyor. Belgenin 24. sayfasının en alt satılarında yer alan “Merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın 2024’te yayınlanması bekleniyor” ifadesi, merakla beklenen serinin yeni oyunu hakkında önemli bir ipucu veriyor. Microsoft’un bu ifadesi, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntıdan sonra GTA 6 hakkındaki en önemli ifade olarak oyun gündemine düştü.

     GTA 6’dan neler bekleyebiliriz?

    Microsoft, GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Rockstar Games’ten yaklaşık 100GB’lık bir veri sızıntısı olsa da yeni nesil Grand Theft Auto’nın geliştirilme süreci gizemini koruyor. Firma tarafından ilk kez Şubat 2022’de doğrulanan oyun bir süredir aktif geliştirme sürecinde.

    Rockstar Games tarafından doğruluğu onaylanan sızıntılara göre GTA 6, muhtemelen GTA evreninin özlenen şehri olan Vice City’de geçecek. Ancak bu haritanın GTA 5’te olduğu gibi büyük bir doğal çevre ile sarılması bekleniyor. Bloomberg’den gelen bilgilere ve sızıntılara göre GTA 6, serideki ilk kadın ana karakteri barındıracak. Ayrıca oyunun, GTA 5’e göre ciddi mekanik gelişmelere sahip olacağı da tahmin ediliyor.

    Rockstar Games, oyunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak son dönemlerde çıkan sızıntılar ve Microsoft’un ifadesi, GTA 6’nın oldukça yakın bir zamanda tanıtılacağını işaret ediyor. Bakalım 2023 yılında Rockstar Games, GTA 6 hakkında büyük duyurular yapacak mı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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