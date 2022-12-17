Microsoft, HoloLens 2'ye tam Teams entegrasyonu getiriyor

HoloLens 2 ile Teams entegrasyonu sağlandı
Öte yandan HoloLens’in yıllardır Teams görüntülü aramaları yapma ve alma yeteneğine sahip olsa da, ortak çalışma özellikleri oldukça sınırlıydı. Bu yeni güncellemeyle Microsoft, HoloLens 2 kullanıcılarına Teams aramaları, sohbetleri ve takvimleriyle bir dizi holografik pencere görüntüleme yeteneği veriyor. Güncellemeyle birlikte ayrıca OneDrive entegrasyonu da eklediğinden, kullanıcılar bulut tabanlı klasörlerine erişebilecek ve aramalar sırasında paylaşılan Word belgelerini, PDF'leri ve videoları da görebilecek.
Toyota Kuzey Amerika'nın Uygulamalı Teknoloji ve Araştırma Laboratuvarı başkanı David Kleiner’a göre her çalışana dizüstü bilgisayar vermek mantıksız. HoloLens sayesinde doktor, polis, itfaiye, veya doğrudan ana iş yerinden uzakta çalışan çalışanların destek alması daha kolay bir hale getiriliyor.
Öte yandan HoloLens 2’nin alternatifi üzerinde de Microsoft çalışmalara başlamış durumda. Ancak bu çalışma henüz olgunlaşmış değil. Microsoft’un karma gerçeklik Başkan Yardımcısı Scott Evans, şirketin “anlamlı bir güncelleme yapmak için doğru tasarım noktasını aradığını” çünkü “müşterilerin daha da yüksek bir yatırım getirisi sağlayacak yeni bir cihaz talep ettiğini” belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...