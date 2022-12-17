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    Microsoft, HoloLens 2'ye tam Teams entegrasyonu getiriyor

    Microsoft, iş sekötürne sunmuş olduğu Teams hizmetini kendi karma gerçeklik başlığı olan HoloLens 2 ile birleştiriyor. Entegrasyon sayesinde Teams üzerinden konferanslar farklı boyuta geçecek.
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    Microsoft, HoloLens 2'ye tam Teams entegrasyonu getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un HoloLens 2 için yaptığı en son güncelleme, kullanıcıların iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Güncellemenin en büyük katkısı belki de Microsoft Teams'in tam entegrasyonlu hale gelmesidir. Çünkü artık kullanıcıların toplantılara katılmak için telefon veya bilgisayar kullanması gerekmeyecek.

    HoloLens 2 ile Teams entegrasyonu sağlandı

    Öte yandan HoloLens’in yıllardır Teams görüntülü aramaları yapma ve alma yeteneğine sahip olsa da, ortak çalışma özellikleri oldukça sınırlıydı. Bu yeni güncellemeyle Microsoft, HoloLens 2 kullanıcılarına Teams aramaları, sohbetleri ve takvimleriyle bir dizi holografik pencere görüntüleme yeteneği veriyor. Güncellemeyle birlikte ayrıca OneDrive entegrasyonu da eklediğinden, kullanıcılar bulut tabanlı klasörlerine erişebilecek ve aramalar sırasında paylaşılan Word belgelerini, PDF'leri ve videoları da görebilecek.

    Microsoft, HoloLens 2'ye tam Teams entegrasyonu getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca iki Dynamics 365 Mixed Reality uygulamasını birleştirmiş durumda. Böylece kullanıcılara adım adım holografik talimatlar sağlayan Dynamics 365 Guides ve çalışanların meslektaşlarına sahada gördüklerini göstermelerini sağlayan Dynamics 365 Remote Assist bir araya getirilmiş oldu. Bu birleştirme için Toyota’dan öncelikli bir talep geldiği de belirtiliyor.

    Toyota Kuzey Amerika'nın Uygulamalı Teknoloji ve Araştırma Laboratuvarı başkanı David Kleiner’a göre her çalışana dizüstü bilgisayar vermek mantıksız. HoloLens sayesinde doktor, polis, itfaiye, veya doğrudan ana iş yerinden uzakta çalışan çalışanların destek alması daha kolay bir hale getiriliyor.

    Öte yandan HoloLens 2’nin alternatifi üzerinde de Microsoft çalışmalara başlamış durumda. Ancak bu çalışma henüz olgunlaşmış değil. Microsoft’un karma gerçeklik Başkan Yardımcısı Scott Evans, şirketin “anlamlı bir güncelleme yapmak için doğru tasarım noktasını aradığını” çünkü “müşterilerin daha da yüksek bir yatırım getirisi sağlayacak yeni bir cihaz talep ettiğini” belirtiyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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