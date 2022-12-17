Microsoft, HoloLens 2'ye tam Teams entegrasyonu getiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un HoloLens 2 için yaptığı en son güncelleme, kullanıcıların iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Güncellemenin en büyük katkısı belki de Microsoft Teams'in tam entegrasyonlu hale gelmesidir. Çünkü artık kullanıcıların toplantılara katılmak için telefon veya bilgisayar kullanması gerekmeyecek.

HoloLens 2 ile Teams entegrasyonu sağlandı

Öte yandan HoloLens’in yıllardır Teams görüntülü aramaları yapma ve alma yeteneğine sahip olsa da, ortak çalışma özellikleri oldukça sınırlıydı. Bu yeni güncellemeyle Microsoft, HoloLens 2 kullanıcılarına Teams aramaları, sohbetleri ve takvimleriyle bir dizi holografik pencere görüntüleme yeteneği veriyor. Güncellemeyle birlikte ayrıca OneDrive entegrasyonu da eklediğinden, kullanıcılar bulut tabanlı klasörlerine erişebilecek ve aramalar sırasında paylaşılan Word belgelerini, PDF'leri ve videoları da görebilecek.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca iki Dynamics 365 Mixed Reality uygulamasını birleştirmiş durumda. Böylece kullanıcılara adım adım holografik talimatlar sağlayan Dynamics 365 Guides ve çalışanların meslektaşlarına sahada gördüklerini göstermelerini sağlayan Dynamics 365 Remote Assist bir araya getirilmiş oldu. Bu birleştirme için Toyota’dan öncelikli bir talep geldiği de belirtiliyor.

Apple dünyanın en etkili markaları sıralamasında birinci seçildi 1 gün önce eklendi

Toyota Kuzey Amerika'nın Uygulamalı Teknoloji ve Araştırma Laboratuvarı başkanı David Kleiner’a göre her çalışana dizüstü bilgisayar vermek mantıksız. HoloLens sayesinde doktor, polis, itfaiye, veya doğrudan ana iş yerinden uzakta çalışan çalışanların destek alması daha kolay bir hale getiriliyor.

Öte yandan HoloLens 2’nin alternatifi üzerinde de Microsoft çalışmalara başlamış durumda. Ancak bu çalışma henüz olgunlaşmış değil. Microsoft’un karma gerçeklik Başkan Yardımcısı Scott Evans, şirketin “anlamlı bir güncelleme yapmak için doğru tasarım noktasını aradığını” çünkü “müşterilerin daha da yüksek bir yatırım getirisi sağlayacak yeni bir cihaz talep ettiğini” belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.