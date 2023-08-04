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    Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Microsoft'un merakla beklenen HoloLens 3 AR/VR başlığı için heyecan verici bir gelişme ortaya çıktı. HoloLens 3, beklenenden daha uygun bir fiyata çıkış yapabilir. İşte detaylar.
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    Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Özellikle Metaverse'ün ardından AR ve VR teknolojilerine olan yatırımlar hız kazanmaya başladı. Öyle ki bu şirketler arasından Apple, yakın zamanda tanıtılan Vision Pro ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak bu pazardaki tek oyuncu Apple değil. Microsoft, uzun süredir HoloLens adı altında sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri üretiyor. Bugünse HoloLens 3'ün tasarımına dair önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 

    Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı

    Hatırlayacak olursak daha önce HoloLens 3’ün iptal edildiğine dair birçok rapor paylaşıldı. Ancak geçtiğimiz yıl Microsoft, HoloLens’in harika olduğunu ve programda hiç bir sorun olmadığı söylendi. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan yeni bir başvuru ise, bunu doğrularken HoloLens 3'ün nasıl olacağına dair ipuçları içeriyor.

    Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Patent belgelerine göre HoloLens 3, AR ve VR'ı birleştiren modüler bir tasarıma sahip olacak. Böylelikle kullanıcılar ihtiyaçlarına göre çeşitli eklentiler satın alabilecek. Bu gelişme, potansiyel olarak karma gerçeklik teknolojisini daha özel, uyarlanabilir ve uygun fiyatlı hale getirebilir. 
    Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Patent dosyalarında yer verilen açıklama ise şu şekilde "Modüler sensör ve ekran modülü, örneğin kafa bandı, VR başlığı, gözlük sapları, kask ve benzerleri dahil olmak üzere çeşitli yerleştirme sistemlerine bağlantı için standart bir arayüz içerebilir. Bazı düzenlemelerde, modüler sensör ve görüntüleme modülü için yardımcı hesaplama, depolama ve güç kaynakları sağlayabilen bir arka bağlantı modülü gibi başka bir modül sağlanabilir."

    Patentin modüler bir HoloLens 3'ün yolda olduğunu garanti etmediğini belirtmekte fayda var. Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz gibi AR/VR teknolojisi her geçen gün biraz daha popüler hale geliyor. Bu nedenle, şirketin pazarı Apple'ın hakimiyetine kaptırmamak için planlarını hayata geçirme şansı yüksek. 

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