Microsoft HoloLens 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Hatırlayacak olursak daha önce HoloLens 3’ün iptal edildiğine dair birçok rapor paylaşıldı. Ancak geçtiğimiz yıl Microsoft, HoloLens’in harika olduğunu ve programda hiç bir sorun olmadığı söylendi. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan yeni bir başvuru ise, bunu doğrularken HoloLens 3'ün nasıl olacağına dair ipuçları içeriyor.
Patentin modüler bir HoloLens 3'ün yolda olduğunu garanti etmediğini belirtmekte fayda var. Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz gibi AR/VR teknolojisi her geçen gün biraz daha popüler hale geliyor. Bu nedenle, şirketin pazarı Apple'ın hakimiyetine kaptırmamak için planlarını hayata geçirme şansı yüksek.