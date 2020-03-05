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    Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi

    Microsoft'un koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelerdeki ofislerinde çalışan herkes, firma tarafından yapılan açıklamaya göre evden çalışmakta serbest.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi

    Yazılım devi Microsoft’un San Francisco ve Seattle ofislerinde çalışanlar, artık evden çalışabilecek. Çalışanlarına bu yönde izin veren ve bunu yapmaları için teşvik eden firma, bu uygulamayı şimdilik 9 Mart’a kadar sürdüreceğini belirtti. Microsoft ayrıca çalışanlarına yaptığı uyarıda hasta hissedenlerin, bağışıklığı bir şekilde hasar almış olanların ve COVID-19 pozitif kişilerle temasa geçenlerin evde çalışmasını şiddetle öneriyor.

    Firmanın Çin’de hala çalışmaya devam eden ofis ve diğer tesislerinde ise çalışanlara evden çalışma izni verilmiş durumda ve büyük çoğunluk bu hakkını kullanıyor. Bu tesislerde ayrıca ısı kameralarıyla sürekli olarak kontrol devam ediyor. Microsoft, önlemlerini almış durumda ve şimdiye kadar açıklanan hastalık kapmış çalışanı bulunmuyor.

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    Benzer şekilde Güney Kore’de ve Singapur’da da çalışanlarını evden işlerini halletmeye teşvik eden Microsoft, bu bölgelerdeki mağazalarını ise henüz kapatmış değil. Avrupa için de evden çalışma hakkı tanıyan firma, İtalya’daki Milan ve Roma şehirlerindeki ofislerinin kapılarını açık tutmaya devam ediyor. İş seyahatlerinde ise gerekli olmayan tüm yolculuklar iptal edilmiş durumda.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    antique (türkay yılmaz) 2 hf.
    tehlikesiyle değil.. tehlikesi nedeniyle olacak
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