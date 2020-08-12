Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor

Microsoft’un Windows işletim sistemi üzerinde çalışan Surface Neo dizüstü modelinin ardından tanıttığı Android işletim sistemli Surface Duo akıllı telefon modeli nihayet satışa çıkmaya hazır.
Surface Duo özellikleri ve fiyatı
Katlanabilir telefonların ivme kazandığı bir dönemde Microsoft da kendi yaklaşımı ile çift ekranlı bir akıllı telefon geliştirmişti. Surface Duo katlanabilir olmasa da çift ekranında önemli fonksiyonlar ile ilgi toplamıştı.İlginizi Çekebilir Microsoft: Android en iyi seçimimizdi
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5.6 inçlik 1800x1350 piksel çözünürlüğünde iki adet ekrana sahip olan Surface Duo 360 derecelik açı sayesinde bir kitap gibi kapanabiliyor. Telefon açıldığında ise 8.1 inçlik 2700x1800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ortaya çıkıyor. Microsoft özel menteşe tasarımı sayesinde iki ekran arasında boşluk bırakmamaya çalışmış.
Surface Duo modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. Yakın dönemde Snapdragon 875 duyurulacağı için iki nesil eski diyebiliriz. Yine de performans olarak hayal kırıklığı yaratmayacaktır. Her iki ekranda da oyun oynayabilme gibi avantajlar oyuncuların ilgisini çekebilir. Telefonda 6GB RAM yanında 256GB’a kadar da depolama mevcut.
Arka kısımda 11MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3557mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj desteğine sahip. Surface Duo modeli 1399$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Sevkiyatlar ise 10 Eylül tarihinde başlayacak.
https://www.engadget.com/microsoft-surface-duo-android-september-10-shipping-082757591.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu bir telefon ve ilk olarak telefon görevini tam olarak yapması lazım.
İlk olarak akıllı telefonlar sadece microsoft vardı, ve bir kaç tanesini kullandım. Akıllı telefondu ama, telefon olarak kullanmak imkansızdı. Telefon ile aramak ve çağırılara cevap vermek çok zordu. Başlat Butonu vardı aynı windows gibi, ya işte senin masaüstü sistemin var, başlat butonu yapıp küçüçük menüler yapacağına. Masaüstündeki gibi ikonlar koy ekrana. Windows masaüstünü açın, yanına iphone u getirin, aynısı. Apple senin masaüstünü çaldı bir tek sen beceremedin microsoft.