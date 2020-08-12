Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un Windows işletim sistemi üzerinde çalışan Surface Neo dizüstü modelinin ardından tanıttığı Android işletim sistemli Surface Duo akıllı telefon modeli nihayet satışa çıkmaya hazır.

Surface Duo özellikleri ve fiyatı

Katlanabilir telefonların ivme kazandığı bir dönemde Microsoft da kendi yaklaşımı ile çift ekranlı bir akıllı telefon geliştirmişti. Surface Duo katlanabilir olmasa da çift ekranında önemli fonksiyonlar ile ilgi toplamıştı.

İlginizi Çekebilir

Microsoft: Android en iyi seçimimizdi

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı"

5.6 inçlik 1800x1350 piksel çözünürlüğünde iki adet ekrana sahip olan Surface Duo 360 derecelik açı sayesinde bir kitap gibi kapanabiliyor. Telefon açıldığında ise 8.1 inçlik 2700x1800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ortaya çıkıyor. Microsoft özel menteşe tasarımı sayesinde iki ekran arasında boşluk bırakmamaya çalışmış.

Tam Boyutta Gör

Surface Duo modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. Yakın dönemde Snapdragon 875 duyurulacağı için iki nesil eski diyebiliriz. Yine de performans olarak hayal kırıklığı yaratmayacaktır. Her iki ekranda da oyun oynayabilme gibi avantajlar oyuncuların ilgisini çekebilir. Telefonda 6GB RAM yanında 256GB’a kadar da depolama mevcut.

Arka kısımda 11MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3557mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj desteğine sahip. Surface Duo modeli 1399$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Sevkiyatlar ise 10 Eylül tarihinde başlayacak.

https://www.engadget.com/microsoft-surface-duo-android-september-10-shipping-082757591.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.