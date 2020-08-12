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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor

    Microsoft Surface Duo özel bir menteşe ile tutturulmuş iki adet 5.6 inçlik ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 3557mAh kapasiteli batarya, 11MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylara sahip.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor
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    Microsoft’un Windows işletim sistemi üzerinde çalışan Surface Neo dizüstü modelinin ardından tanıttığı Android işletim sistemli Surface Duo akıllı telefon modeli nihayet satışa çıkmaya hazır.

    Surface Duo özellikleri ve fiyatı

    Katlanabilir telefonların ivme kazandığı bir dönemde Microsoft da kendi yaklaşımı ile çift ekranlı bir akıllı telefon geliştirmişti. Surface Duo katlanabilir olmasa da çift ekranında önemli fonksiyonlar ile ilgi toplamıştı.

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    5.6 inçlik 1800x1350 piksel çözünürlüğünde iki adet ekrana sahip olan Surface Duo 360 derecelik açı sayesinde bir kitap gibi kapanabiliyor. Telefon açıldığında ise 8.1 inçlik 2700x1800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ortaya çıkıyor. Microsoft özel menteşe tasarımı sayesinde iki ekran arasında boşluk bırakmamaya çalışmış.

    Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor
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    Surface Duo modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. Yakın dönemde Snapdragon 875 duyurulacağı için iki nesil eski diyebiliriz. Yine de performans olarak hayal kırıklığı yaratmayacaktır. Her iki ekranda da oyun oynayabilme gibi avantajlar oyuncuların ilgisini çekebilir. Telefonda 6GB RAM yanında 256GB’a kadar da depolama mevcut.

    Arka kısımda 11MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3557mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj desteğine sahip. Surface Duo modeli 1399$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Sevkiyatlar ise 10 Eylül tarihinde başlayacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-surface-duo-android-september-10-shipping-082757591.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Microsoft şunu telefonda bir türlü anlayamadı.
    Bu bir telefon ve ilk olarak telefon görevini tam olarak yapması lazım.
    İlk olarak akıllı telefonlar sadece microsoft vardı, ve bir kaç tanesini kullandım. Akıllı telefondu ama, telefon olarak kullanmak imkansızdı. Telefon ile aramak ve çağırılara cevap vermek çok zordu. Başlat Butonu vardı aynı windows gibi, ya işte senin masaüstü sistemin var, başlat butonu yapıp küçüçük menüler yapacağına. Masaüstündeki gibi ikonlar koy ekrana. Windows masaüstünü açın, yanına iphone u getirin, aynısı. Apple senin masaüstünü çaldı bir tek sen beceremedin microsoft.
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    igetsky 1 hf.
    Bu ne rezillik
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    ehmet04 1 hf.
    Bütün telefon üreticileri şunu yapıyor android in en güncel sürümünün çıkmasına ramak kala telefonu çıkartıyor ondan sonra 3 yıl güncelleme sözü veriyor zaten bir ay sonra android 11 çıkacak kaldı sana 2 sürüm ne anladım ben 3 yıllık güncellemeden sevmiyorum işletim sistemini ama bu konuda en iyisi ios
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yepyeni bir arayisla1300 kusur dolar fiyatiyla giris yapiyorsun ve bu hantal tasarim ile inovasyondan söz ediyorsun. Microsoft design konusunda sanirim bir eşigi gecemiyor ve geçemedigi surecede mobil dunyada var olamayacagininda farkinda degil. Kullanici arayuzude pek işlevsel gözükmüyor. Apple urunlerini pahali buluyorum ancak jobsun uçtan uca entegrasyon felsefesi ile baslattigi apple urunleri felsefesi, aldigi her kuruşun hakkini veriyor.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf.
    404 not faund
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    sacr1face (Serkan Uysal) 1 hf.
    Bir an mac mini sandım
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    SallamaDayı (Enis Aksak) 1 hf.
    O batarya iki ekranı nasıl besleyecek çok merak ettim. İlginç olmuş.
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    435 1 hf.
    cihaz çok iyi mühendisliğe benziyor fakat 1400$ çok fazla. bir de snapdragon 855 çok anlamsız olmuş sanki.
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