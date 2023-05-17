Microsoft’tan Elon Musk’a OpenAI cevabı

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Elon Musk, çeşitli konuları tartışmak üzere bir röportaj yaptı; bunlardan biri de yapay zekanın evrimi ve kurduğu şirket olan OpenAI idi. Musk, OpenAI’ı şirketin mevcut CEO’su Sam Altman ile kurmuş ancak ilerleyen dönemlerde şirketten ayrılmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz kısa zaman zarfında Musk, Microsoft'un 10 milyar dolarlık devasa yatırımıyla OpenAI'ı etkin bir şekilde kontrol ettiğini söylemişti. Bu söyleme Microsoft CEO'su Satya Nadella’dan cevap geldi.

Musk, Microsoft'un OpenAI'ı kontrol ettiğini söylemişti

Tesla ve SpaceX CEO'su yaklaşık bir ay önce yapay zekanın katlanarak gelişmesi, nasıl önyargı geliştirebileceği ve doğru yanıtlar üretmeye adanmış kendi yapay zeka sohbet robotunu yaratma planı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bu röportaj boyunca Musk'a, başlangıçta yapay zekayı güvenli ve şeffaf bir şekilde geliştirmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir şirket prensibiyle kurduğu OpenAI’ın kökeni soruldu.

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Musk, 2018 yılında şirketten ayrılmasından bu yana, OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirket haline gelmesi, kapalı kaynak olması ve Microsoft tarafından etkin bir şekilde satın alınması gibi kuruluş ilkelerinin birçoğunun çöpe atıldığını söyledi. OpenAI'ın "Google'a karşı bir denge unsuru" olması için kurulduğunu söyleyen Musk, şirketin Microsoft ile ortaklık kurarak Microsoft'un OpenAI üzerinde büyük söz sahibi olduğu belirtiyor.

Musk'a göre yapay zeka oyununda sadece iki büyük oyuncu var: Google ve onun yapay zeka bölümü DeepMind ve şimdi de Microsoft ve OpenAI. Musk, insanlar için en yüksek doğruyu bulmak üzere tasarlanacak üçüncü bir seçenek yaratacağını da söylüyor.

Nadella, Musk'ın iddiasını yalanladı

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella yapay zeka gelişmelerini tartışmak üzere CNBC ile bir araya geldi ve röportaj sırasında Nadella'ya Musk'ın yorumları hakkındaki düşünceleri soruldu. Nadella, Musk'ın Microsoft'un 10 milyar dolarlık devasa yatırımıyla OpenAI'ı etkin bir şekilde kontrol ettiğine ilişkin yorumlarına yanıt olarak basitçe "bu gerçekte doğru değil" diyerek cevap verdi.

Nadella, OpenAI'nin hala kar amacı gütmeyen bir kurul tarafından kontrol edildiğini ve Microsoft'un OpenAI’da kontrol edici bir çıkarı olmadığını söylüyor. Ayrıca Nadella, OpenAI’ın OpenAI ile ortaklık kurarken çok rahat olduğunu çünkü OpenAI'nin "sınırlı bir kâra" sahip olduğunu belirtiyor. Microsoft CEO'su ayrıca Microsoft'un kâr amacı gütmeyen bir kontrol kuruluna sahip bir şirketle ortaklık kuran ilk şirket olduğunu söylüyor.

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