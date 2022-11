Microsoft’tan Sony’ye: Oyunlarını ilk gün PS Plus’a getir!

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımına şiddetle karşı çıkan ve oyun dünyasında tekel oluşturacağını iddia eden Sony’ye Microsoft’tan çağrı geldi. Xbox Game Pass stratejisini aynen uygulamasını istiyor.

Xbox Game Pass’ı örnek al!

Microsoft ve Sony yeni güncellemelerle birlikte benzer abonelik sistemleri sunmaya başladı. Aylık belirli miktarda ödemelerle geniş bir oyun kataloğuna belirli bir süre ücretsiz erişim hakkı elde ediliyor. Bununla birlikte önemli bir fark var.

Microsoft kârlılığı ikinci plana atarak pek çok yapımı ilk gün Xbox Game Pass hizmetine getirmeye çalışıyor. Belki satışlara olumsuz etkisi oluyor ancak Xbox ekosistemine yeni oyuncular kazandırması adına önemli.

Sony ise yapımların uzun bir süre raflarda kalmasını ve sağlam gelirler elde etmesini bekliyor. Satışları baltalayacak hiçbir hamleyi göze almıyor. Bu bakımdan PlayStation Plus hizmetine ilk gün yapımları daha az geliyor. Bu nedenle PS Plus abonelerinde son çeyrekte düşüş yaşandı. Tam bu düşüş esnasında Call of Duty serisinin Xbox Game Pass’e gelmesini Sony kesinlikle tolere edemeyecek durumda.

İşte Microsoft bu noktadan Sony’ye cevap veriyor. Düzenleyici kurumlara sanki elinde hiçbir koz yokmuş gibi davranmasını istemeyen Microsoft; The Last of Us, God of War, Spiderman ve Final Fantasy VII Remake yapımlarını ilk gün PlayStation Plus hizmetine sunduğu takdirde önemli bir avantaj yakalayacağını savunuyor.

Aslında Sony’nin oyun dünyasına damga vuran yapımlarını ilk gün PS Plus hizmetine sunması dengeleri değiştirebilir ancak milyar dolarlık imparatorluğunu doğrudan satış üzerine kuran Sony’nin buna pek yanaşmayacağını söylemek kehanet olmaz.

