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    Microsoft’un askeri HoloLens başlığı ABD ordusunun elinde bocalıyor

    Microsoft’un askeri sınıf HoloLens başlığı halen daha ABD ordusu için yeterli seviyeye gelemedi. Kongre, daha fazla başlık alımını durdurdu ve Microsoft’tan sorunları düzeltmesini istedi.
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    Microsoft’un askeri HoloLens başlığı bocalıyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'e göre ABD hükümeti, mevcut Microsoft HoloLens'i temel alan karma gerçeklik başlığı IVAS'ın çözülmesi gereken bazı sorunları olduğunu keşfetti. Bu bağlamda Kongre, Microsoft'tan daha fazla HoloLens tabanlı AR savaş gözlüğü satın almayı reddetti ve sorunların düzeltilmesini talep etti.

    ABD'den Microsoft'a: HoloLens'in sorunlarını çözün

    ABD hükümeti mevcut modelden daha fazlasını sipariş etmek yerine Microsoft'un yeni bir sürüm geliştirmesi için 40 milyon dolar finansman desteğini onayladı. Aynı zamanda ordu da gözden geçirilmiş bir model için 125 milyon dolarlık kaynak sundu. ABD ordusu halihazırda Microsoft’un askeri HoloLens’ini test ediyor. Önceki testlerde bu savaş başlığının "baş ağrısı, göz yorgunluğu ve mide bulantısı" gibi sorunlara neden olduğu ortaya kondu. Ayrıca başlığın temel işlevlerde de yetersiz olduğunun altı çizildi. Ek olarak, rahatsızlık bildiren askerlerin yüzde 80'inden fazlası, 72 saatlik testin ilk üç saatinden daha kısa bir sürede bu rahatsızlıkları hissetmeye başladı.

    Microsoft’un askeri HoloLens başlığı bocalıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak tüm bu sorunlar ABD ordusunu yıldırmışa benzemiyor zira HoloLens’in geleceğine inanıyorlar. Microsoft ile ordu arasında yüksek değerli bir anlaşma birkaç yıl önce imzalanmış ve ürünün gelişim süreci hızlandırılmıştı. Ordu tarafından yapılan ilk sipariş 373 milyon dolar değerinde ve 5.000 birim boyutundaydı. Aynı zamanda ABD, önümüzdeki on yılı kapsayan süre zarfında ise 121.000 kadar cihaz için 21,9 milyar dolarlık bir harcama yapmayı planlıyor.

    Amerikan ordusu tarafından bildirilenlere göre bu başlıklar operatöre yüksek çözünürlüklü gece görüş, termal görüş ve 3D haritalama gibi çok çeşitli yetenekler kazandıran Entegre Görsel Artırma Sistemiyle (Integrated Visual Augmentation System - IVAS) birlikte geliyor.

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