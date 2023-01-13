Microsoft’un askeri HoloLens başlığı ABD ordusunun elinde bocalıyor

ABD'den Microsoft'a: HoloLens'in sorunlarını çözün
ABD hükümeti mevcut modelden daha fazlasını sipariş etmek yerine Microsoft'un yeni bir sürüm geliştirmesi için 40 milyon dolar finansman desteğini onayladı. Aynı zamanda ordu da gözden geçirilmiş bir model için 125 milyon dolarlık kaynak sundu. ABD ordusu halihazırda Microsoft’un askeri HoloLens’ini test ediyor. Önceki testlerde bu savaş başlığının "baş ağrısı, göz yorgunluğu ve mide bulantısı" gibi sorunlara neden olduğu ortaya kondu. Ayrıca başlığın temel işlevlerde de yetersiz olduğunun altı çizildi. Ek olarak, rahatsızlık bildiren askerlerin yüzde 80'inden fazlası, 72 saatlik testin ilk üç saatinden daha kısa bir sürede bu rahatsızlıkları hissetmeye başladı.
Amerikan ordusu tarafından bildirilenlere göre bu başlıklar operatöre yüksek çözünürlüklü gece görüş, termal görüş ve 3D haritalama gibi çok çeşitli yetenekler kazandıran Entegre Görsel Artırma Sistemiyle (Integrated Visual Augmentation System - IVAS) birlikte geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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