Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e rakip mi geliyor

Tam Boyutta Gör 2023 yılında odağını Xbox Game Pass ve Cloud Gaming'e çeviren Microsoft, platform yelpazesini daha da genişletebilir. Şimdi de teknoloji devi, Switch Joy-Con'u andıran yeni bir Xbox kontrolcüsü hazırlıyor. Yeni cihaz, hem Playstation Portal hem de Switch'e alternatif olacak. Gelin detaylara göz atalım.

Joy-Con benzeri Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı

Microsoft'un 2021 yılında yaptığı patent başvurusunda, Nintendo Joy-Con'a benzer, iki parçadan oluşan bir kontrolcü yer alıyor. Ayrıca bu cihaz, farklı kullanım senaryoları için ayarlanabilir bir tutma mekanizması ile geliyor. Böylece telefonlar, tabletler ve harici cihazlar için kusursuz bir entegrasyona sahip olacak. Üstelik hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Patent her ne kadar tasarıma odaklansa da, arkasındaki teknolojiyi tahmin etmek kolay. Muhtemel olarak Bluetooth üzerinden bağlantı ve çoklu platform desteğine sahip olacak. Bunun Microsoft'un güncel stratejisi ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu cihaz, PlayStation Portal'a doğrudan yanıt mı olacak?

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Bunu söylemek için henüz erken. Zira Microsoft'un vizyonu daha geniş. Kaçıranlar için Playstation Portal'ın çıkışından önce, bulut tabanlı yetenekler sunacağı söyleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Microsoft ise, bulut oyun teknolojisinin erişim alanını genişletmek ve rahat bir kontrol cihazı deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni kontrolcünün ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatı şu an için net değil. Niketim Microsoft, her yıl 1.500 üzerinde patent başvurusunda bulunuyor ve bunların çoğunun hayata geçmeden rafa kalkıyor. İyi haber şu ki, şirketin çıkarılabilir kontrolörler, platformlar arası çözümler ve bulut oyun entegrasyonu dahil olmak üzere oyun yatırımları devam ediyor.

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Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e yeni rakip