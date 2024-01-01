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    Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e rakip mi geliyor

    Nintendo Switch Joy-Con benzeri bir Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı. Patent dosyalarına göre, mobil oyunlarda ezber bozan bir gelişme olabilir. İşte detaylar...  
    Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e yeni rakip Tam Boyutta Gör
    2023 yılında odağını Xbox Game Pass ve Cloud Gaming'e çeviren Microsoft, platform yelpazesini daha da genişletebilir. Şimdi de teknoloji devi, Switch Joy-Con'u andıran yeni bir Xbox kontrolcüsü hazırlıyor. Yeni cihaz, hem Playstation Portal hem de Switch'e alternatif olacak. Gelin detaylara göz atalım.

    Joy-Con benzeri Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı

    Microsoft'un 2021 yılında yaptığı patent başvurusunda, Nintendo Joy-Con'a benzer, iki parçadan oluşan bir kontrolcü yer alıyor. Ayrıca bu cihaz, farklı kullanım senaryoları için ayarlanabilir bir tutma mekanizması ile geliyor. Böylece telefonlar, tabletler ve harici cihazlar için kusursuz bir entegrasyona sahip olacak. Üstelik hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor.

    Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e yeni rakip Tam Boyutta Gör
    Patent her ne kadar tasarıma odaklansa da, arkasındaki teknolojiyi tahmin etmek kolay. Muhtemel olarak Bluetooth üzerinden bağlantı ve çoklu platform desteğine sahip olacak. Bunun Microsoft'un güncel stratejisi ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu cihaz, PlayStation Portal'a doğrudan yanıt mı olacak?

    Bunu söylemek için henüz erken. Zira Microsoft'un vizyonu daha geniş. Kaçıranlar için Playstation Portal'ın çıkışından önce, bulut tabanlı yetenekler sunacağı söyleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Microsoft ise, bulut oyun teknolojisinin erişim alanını genişletmek ve rahat bir kontrol cihazı deneyimi sunmaya odaklanıyor.

    Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e yeni rakip Tam Boyutta Gör
    Yeni kontrolcünün ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatı şu an için net değil. Niketim Microsoft, her yıl 1.500 üzerinde patent başvurusunda bulunuyor ve bunların çoğunun hayata geçmeden rafa kalkıyor. İyi haber şu ki, şirketin çıkarılabilir kontrolörler, platformlar arası çözümler ve bulut oyun entegrasyonu dahil olmak üzere oyun yatırımları devam ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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