Microsoft'un yeni kontrolcüsü ortaya çıktı: Switch'e rakip mi geliyor

Microsoft'un 2021 yılında yaptığı patent başvurusunda, Nintendo Joy-Con'a benzer, iki parçadan oluşan bir kontrolcü yer alıyor. Ayrıca bu cihaz, farklı kullanım senaryoları için ayarlanabilir bir tutma mekanizması ile geliyor. Böylece telefonlar, tabletler ve harici cihazlar için kusursuz bir entegrasyona sahip olacak. Üstelik hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor.
Bunu söylemek için henüz erken. Zira Microsoft'un vizyonu daha geniş. Kaçıranlar için Playstation Portal'ın çıkışından önce, bulut tabanlı yetenekler sunacağı söyleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Microsoft ise, bulut oyun teknolojisinin erişim alanını genişletmek ve rahat bir kontrol cihazı deneyimi sunmaya odaklanıyor.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.