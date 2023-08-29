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    Microsoft, Xbox’a her yıl dört özel oyun çıkarmayı planlıyor

    Yeni nesil konsollardaki özel oyun eksikliği iki tarafta da hissediliyor. Ancak görünüşe göre Microsoft ve Xbox Patronu Phil Spencer, her yıl dört özel oyun çıkarmayı hedefliyor.
    Microsoft, Xbox’a her yıl dört özel oyun çıkarmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer IGN'e verdiği son röportajda Starfield'dan yepyeni konsol söylentilerine kadar her şey hakkında konuştu. Ayrıca Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty'nin haziran ayında yaptığı bir açıklamayı destekleyerek Xbox'ın birinci taraf stüdyoları aracılığıyla her yıl dört özel oyun çıkarma planlarından da kısaca bahsetti.

    Xbox'ta yılda 4 özel oyun dönemi başlıyor

    Bundan ayla önce Xbox konsollarına yılda dört oyun çıkarmak sadece basit bir istekten ibaretti. Ancak şimdi bu bir arzu olmaktan çıkarak görünüşe göre bir plan haline evrilmiş durumda. Spencer, bu planın bu yıl zaten gerçekleşeceğini, aynı şekilde gelecek yıl da en az dört özel oyunun “kesinlikle” geleceğini vurguluyor.

    Spencer, bu yıl çıkmış ve çıkacak özel oyunları şu şekilde sıraladı:

    • Hi-Fi Rush
    • Minecraft Legends
    • Redfall
    • Starfield
    • Forza
    • Age of Empires 4 (konsol)

    Elbette bunların iyi veya kötü olmasına bakılmıyor. Örneğin Redfall, Xbox’ın Arkane’in bir an önce unutmak isteyebileceği bir oyun oldu. Starfield’a ise sadece sayılı günler kaldı ve şimdiye kadar gelen bilgiler oyunun oldukça kaliteli olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak Xbox, rakipleri, özellikle de PlayStation kadar çok sayıda özel, birinci parti oyun sunmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Bununla birlikte, Spencer'ın Xbox'ta yeni oyunlar yayınlama taahhüdü oyuncular için umur verici diyebiliriz. Bu durum aynı zamanda Microsoft Gaming'in odağının daha özel oyunlar sunmaya ve diğer oyun platformlarıyla rekabet etmeye doğru kaydığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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