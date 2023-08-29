Tam Boyutta Gör Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer IGN'e verdiği son röportajda Starfield'dan yepyeni konsol söylentilerine kadar her şey hakkında konuştu. Ayrıca Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty'nin haziran ayında yaptığı bir açıklamayı destekleyerek Xbox'ın birinci taraf stüdyoları aracılığıyla her yıl dört özel oyun çıkarma planlarından da kısaca bahsetti.

Xbox'ta yılda 4 özel oyun dönemi başlıyor

Bundan ayla önce Xbox konsollarına yılda dört oyun çıkarmak sadece basit bir istekten ibaretti. Ancak şimdi bu bir arzu olmaktan çıkarak görünüşe göre bir plan haline evrilmiş durumda. Spencer, bu planın bu yıl zaten gerçekleşeceğini, aynı şekilde gelecek yıl da en az dört özel oyunun “kesinlikle” geleceğini vurguluyor.

Spencer, bu yıl çıkmış ve çıkacak özel oyunları şu şekilde sıraladı:

Hi-Fi Rush

Minecraft Legends

Redfall

Starfield

Forza

Age of Empires 4 (konsol)

Elbette bunların iyi veya kötü olmasına bakılmıyor. Örneğin Redfall, Xbox’ın Arkane’in bir an önce unutmak isteyebileceği bir oyun oldu. Starfield’a ise sadece sayılı günler kaldı ve şimdiye kadar gelen bilgiler oyunun oldukça kaliteli olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak Xbox, rakipleri, özellikle de PlayStation kadar çok sayıda özel, birinci parti oyun sunmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Bununla birlikte, Spencer'ın Xbox'ta yeni oyunlar yayınlama taahhüdü oyuncular için umur verici diyebiliriz. Bu durum aynı zamanda Microsoft Gaming'in odağının daha özel oyunlar sunmaya ve diğer oyun platformlarıyla rekabet etmeye doğru kaydığını gösteriyor.

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Microsoft, Xbox’a her yıl dört özel oyun çıkarmayı planlıyor