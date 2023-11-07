Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor: Dinamik hikayeler ve AI NPC'ler

Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor
Xbox'ta oyun yapay zekası genel müdürü Haiyan Zhang, "Xbox'ta, daha iyi araçlarla içerik oluşturucuların daha da olağanüstü oyunlar yapabileceğine inanıyoruz" diyor. Ortaklık sayesinde Microsoft, Inworld'ün karakter geliştirme için üretken yapay zeka modellerini kullanacak. Çok platformlu yapay zeka araç seti, senaryolar ve diyaloglar için yapay zeka tasarım yardımcı pilotunu kullanacak. Bunun yanında oyunlara entegre edilebilen, dinamik olarak hikayeler, görevler ve diyaloglar oluşturmak için kullanılabilecek bir yapay zeka karakter motoru bulunacak.
Öte yandan Microsoft bunu oyun geliştiricileri için yalnızca isteğe bağlı bir araç olarak sunuyor. Bununla birlikte oyun tasarımı ya da seslendirme gibi yaratıcı alanlarda yapay zeka kullanımı tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Microsoft araçlarını, tıpkı Microsoft 365 ve Windows için Copilot sistemini konumlandırdığı gibi, bir yardım eli olarak konumlandırıyor. Microsoft, geliştiricilerin yeni şeyler denemelerini, günümüz oyunlarının sınırlarını zorlamalarını, oynanışı, oyuncu bağlantısını ve daha fazlasını geliştirmek için deneyler yapmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak istiyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.