Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor: Dinamik hikayeler ve AI NPC'ler

Tam Boyutta Gör Microsoft, geliştiricilerin yapay zeka destekli karakterler, hikayeler ve görevler oluşturmasına olanak tanıyacak Xbox araçları geliştirmek için Inworld AI ile ortaklık kuruyor. Çok yıllı ortaklık, Xbox geliştiricilerinin ayrıntılı senaryolar, diyalog ağaçları, görev satırları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilecekleri bir "AI design copilot" sistemi içerecek.

Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor

Xbox'ta oyun yapay zekası genel müdürü Haiyan Zhang, "Xbox'ta, daha iyi araçlarla içerik oluşturucuların daha da olağanüstü oyunlar yapabileceğine inanıyoruz" diyor. Ortaklık sayesinde Microsoft, Inworld'ün karakter geliştirme için üretken yapay zeka modellerini kullanacak. Çok platformlu yapay zeka araç seti, senaryolar ve diyaloglar için yapay zeka tasarım yardımcı pilotunu kullanacak. Bunun yanında oyunlara entegre edilebilen, dinamik olarak hikayeler, görevler ve diyaloglar oluşturmak için kullanılabilecek bir yapay zeka karakter motoru bulunacak.

Tam Boyutta Gör Inworld, ChatGPT veya Bing Chat'in doğal dil sorgularına yanıt vermesine benzer şekilde, bir oyuncudan gelen sorulara tepki veren yapay zekalı NPC'ler üzerinde çalışıyor. Bu yapay zekalı NPC'ler benzersiz seslerle yanıt verebilir ve bir oyun içinde karmaşık diyalog ağaçları veya kişiselleştirilmiş dinamik hikayeler barındırabilir. Bu emareler, özellikle RPG tarafında büyük bir devrime yol açabilir.

Öte yandan Microsoft bunu oyun geliştiricileri için yalnızca isteğe bağlı bir araç olarak sunuyor. Bununla birlikte oyun tasarımı ya da seslendirme gibi yaratıcı alanlarda yapay zeka kullanımı tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Microsoft araçlarını, tıpkı Microsoft 365 ve Windows için Copilot sistemini konumlandırdığı gibi, bir yardım eli olarak konumlandırıyor. Microsoft, geliştiricilerin yeni şeyler denemelerini, günümüz oyunlarının sınırlarını zorlamalarını, oynanışı, oyuncu bağlantısını ve daha fazlasını geliştirmek için deneyler yapmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak istiyor

