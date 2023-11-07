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    Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor: Dinamik hikayeler ve AI NPC'ler

    Microsoft, yapay zeka karakterleri, hikayeler, görevler ve daha fazlası için Xbox oyun geliştirme araçları oluşturmak üzere Inworld AI ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
    Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor: Devrim kapıda Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geliştiricilerin yapay zeka destekli karakterler, hikayeler ve görevler oluşturmasına olanak tanıyacak Xbox araçları geliştirmek için Inworld AI ile ortaklık kuruyor. Çok yıllı ortaklık, Xbox geliştiricilerinin ayrıntılı senaryolar, diyalog ağaçları, görev satırları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilecekleri bir "AI design copilot" sistemi içerecek.

    Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor

    Xbox'ta oyun yapay zekası genel müdürü Haiyan Zhang, "Xbox'ta, daha iyi araçlarla içerik oluşturucuların daha da olağanüstü oyunlar yapabileceğine inanıyoruz" diyor. Ortaklık sayesinde Microsoft, Inworld'ün karakter geliştirme için üretken yapay zeka modellerini kullanacak. Çok platformlu yapay zeka araç seti, senaryolar ve diyaloglar için yapay zeka tasarım yardımcı pilotunu kullanacak. Bunun yanında oyunlara entegre edilebilen, dinamik olarak hikayeler, görevler ve diyaloglar oluşturmak için kullanılabilecek bir yapay zeka karakter motoru bulunacak.

    Microsoft, yapay zekayı oyunlara getiriyor: Devrim kapıda Tam Boyutta Gör
    Inworld, ChatGPT veya Bing Chat'in doğal dil sorgularına yanıt vermesine benzer şekilde, bir oyuncudan gelen sorulara tepki veren yapay zekalı NPC'ler üzerinde çalışıyor. Bu yapay zekalı NPC'ler benzersiz seslerle yanıt verebilir ve bir oyun içinde karmaşık diyalog ağaçları veya kişiselleştirilmiş dinamik hikayeler barındırabilir. Bu emareler, özellikle RPG tarafında büyük bir devrime yol açabilir.

    Öte yandan Microsoft bunu oyun geliştiricileri için yalnızca isteğe bağlı bir araç olarak sunuyor. Bununla birlikte oyun tasarımı ya da seslendirme gibi yaratıcı alanlarda yapay zeka kullanımı tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Microsoft araçlarını, tıpkı Microsoft 365 ve Windows için Copilot sistemini konumlandırdığı gibi, bir yardım eli olarak konumlandırıyor. Microsoft, geliştiricilerin yeni şeyler denemelerini, günümüz oyunlarının sınırlarını zorlamalarını, oynanışı, oyuncu bağlantısını ve daha fazlasını geliştirmek için deneyler yapmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak istiyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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